Según la investigadora israelí, Gabriela Spector-Merse, el ideal occidental de la masculinidad pareciera terminar con la mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hacía calor, y hacía silencio. Pegajosos los dos, pesados. Recuerdo la textura de la pared contra la que nos apoyábamos, la cal que se me pegaba en las manos, el paso lento del tiempo a la hora de la siesta. “No, no es fácil ser hombre. Pensar que tengo que cagarme a trompadas con alguien que te insulte, aunque sea un grandote y me dé miedo… no, no es fácil”. La memoria es ese ilusionista que nos trae retazos de infancia en destellos para que ahora sí podamos verlos. Y a mí me trae esta mañana el temblor en la voz de mi padre, el miedo que tenía prohibido pronunciar y el secreto de su debilidad que me entregaba, para que la guardara hasta que comprendiera.

Durante siglos, a los hombres les correspondieron la calle, el trabajo, el dinero, las decisiones, el poder. A las mujeres, la casa, los hijos, los enfermos, los viejos. Metidas en la cocina y el dormitorio, de sus casas y de la historia, aprendieron que el cuidado era un don y la sensibilidad una virtud, mientras quedaban la fortaleza y la potencia como obligaciones masculinas. Ellas podían llorar, siempre que no salieran del encierro. Ellos podían mandar, siempre que no mostraran debilidad. Ese orden guarda una paradoja que se hace visible cuando llegan los años.

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Las habilidades que a ellas las obligaron a desarrollar para sostener vínculos y pedir ayuda se terminaron volviendo recursos para atravesar la vida larga, mientras el trabajo, la fuerza y la potencia sobre los que ellos construyeron su identidad empiezan a desaparecer. No es que las mujeres sean mejores para envejecer. Es que a los hombres aquel sistema les prometió el mundo a condición de que nunca dejaran de ser fuertes. Y nadie les explicó qué hacer cuando las fuerzas empezaran a faltar.

La vergüenza de haber sido

Ricardo Iacub es profesor de Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la UBA y autor de Erótica y vejez e Identidad y envejecimiento. Hace años que se pregunta algo que casi nadie se pregunta: cómo se vive el género cuando el cuerpo cambia. Cuando hablamos de los varones, no empieza por una estadística. Empieza por un tango. “La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”, me dice, con Gardel y Le Pera. Desde ese desfasaje de poder, explica, hay que mirar lo que les pasa a los hombres cuando envejecen.

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Lo que más le llama la atención es el silencio que hubo sobre ellos. Me cuenta que la masculinidad, como la adultez, casi no se estudió, porque era el lugar desde el cual se miraba todo lo demás: se investigaba a las mujeres, a los niños, a los viejos, pero no al hombre que observaba. Y que la gerontología, en su afán de definir su propio territorio, terminó creando “un viejo sin género”, como si la edad borrara todo lo demás. A eso lo llama la “invisibilidad cultural” de los hombres viejos.

Iacub se apoya en una investigadora israelí, Gabriela Spector-Mersel, que en 2006 publicó en el Journal of Gender Studies un artículo con un título que es un diagnóstico: Never-aging stories, historias que nunca envejecen. Según ella, me explica Iacub, “el ideal occidental de la masculinidad pareciera terminar con la mediana edad”, porque más tarde esas expectativas son más difíciles de alcanzar y no aparecen otros valores que les devuelvan reconocimiento social. Como si alguien hubiera escrito con minuciosidad el guion de la hombría y se hubiera olvidado de los últimos capítulos. Hay modelos para el joven que conquista, el adulto que trabaja, el padre que provee. Pero ¿cuál es el modelo de un hombre viejo?

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“Ciertos relatos sobre la masculinidad excluyen la vejez”, me dice, “cuando las demandas de fuerza o potencia no admiten ciertos límites”. Y enumera los rasgos de esa masculinidad que la socióloga australiana Raewyn Connell bautizó como “hegemónica”: “competitividad; poder físico, sexual y económico; desapego emocional; coraje y dominación, capacidad de protección y autonomía”. Casi ningún hombre cumple ese ideal del todo. Casi todos se miden con él. Michael Kimmel lo condensó en una fórmula que suena a conjugación escolar: la virilidad hegemónica es “un hombre en el poder, un hombre con poder, y un hombre de poder”. La filósofa Elisabeth Badinter lo dijo más corto, y Iacub la cita: “Ser varón cuesta caro”.

Lo que cuesta, me dice Iacub, es la exigencia de mostrarse siempre a la altura. Los hombres mayores, según describió el antropólogo Robert Rubinstein, “quieren ser vigorosos a pesar del declive físico, buscan suprimir emociones incluso luego de pérdidas, y quieren mantener el control y la autoridad a pesar de las menores responsabilidades de liderazgo”. Es, otra vez, el miedo que mi padre tenía prohibido pronunciar.

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El día después del trabajo

“Lunes, 11 de febrero. Sólo me faltan seis meses y veintiocho días para estar en condiciones de jubilarme”. Así empieza el diario de Martín Santomé, viudo, oficinista montevideano, en La tregua, de Mario Benedetti. Unas líneas más abajo se pregunta: “verdaderamente, ¿preciso tanto el ocio?”. Es el vértigo de descubrir que durante décadas la vida estuvo organizada alrededor de una obligación que, de pronto, desaparece.

Algo parecido le sucede a Warren Schmidt, el actuario de seguros que interpreta Jack Nicholson en Las confesiones del Sr. Schmidt. La película empieza con él en una oficina ya empaquetada, mirando el reloj hasta que den las cinco de su último día. Cuando vuelve a la empresa a ofrecer su experiencia, encuentra sus carpetas listas para tirar. Todo sigue funcionando perfectamente sin él.

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Para Iacub, el trabajo no es un empleo más en la vida de un hombre: es el escenario donde se juega su masculinidad. Me lo explica con una expresión de potrero: el trabajo, como antes el deporte, le da múltiples oportunidades de verse poderoso, seguro de sí mismo, competente, de cumplir “el sueño del pibe”. La mayoría de los hombres se identifican antes que nada con lo que hacen. Desde ahí negocian todo lo demás: la familia, los amigos, el ocio. Por eso jubilarse, dice, implica perder el escenario principal de logros, de competencia, de búsqueda de estatus y poder, de confianza en sí mismos.

Y la casa no es un lugar neutral para volver. “Los hombres suelen percibir la jubilación como el ingreso al territorio femenino de la familia y el hogar”, me dice. Llegan a un espacio que habitaron como visitantes, temen ser criticados por sus esposas ahora que los observan más de cerca, y se ven a sí mismos, dice entre comillas y con ironía, “ayudando” en las tareas de la casa. A eso le suma algo más difícil de nombrar: una desubicación, la pérdida del relato que ordenaba el día, “ser un trabajador”, que deja al hombre sin saber hacia dónde ir ni de qué manera.

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Para Ricardo Iacub, profesor de Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la UBA, los hombres suelen percibir la jubilación como el ingreso al territorio femenino de la familia y el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luciano Lutereau llega a la misma pregunta por otro camino. Es psicoanalista, doctor en Filosofía y en Psicología por la UBA, y escribió varios libros sobre los varones de hoy, entre ellos Galanes inmaduros, sobre lo que les pasa cuando se acercan a la segunda mitad de la vida. Resumió el problema del trabajo en una pregunta que muchos hombres se hacen sin decirla en voz alta: qué es y qué no es un trabajo, y “para qué voy a dedicarme a algo que no es un trabajo”.

Lutereau habla de una generación precisa, la de quienes hoy tienen entre 50 y 60 años, que “se criaron con el estándar” de que la identidad y el trabajo eran lo mismo. Cuando el trabajo termina, me dice, hay que reformular los roles: el modo de ser abuelo, las tareas nuevas, y también esos “pequeños intereses que cuesta mucho legitimar porque rápidamente los derrumban bajo la idea de que esto no es un trabajo”. Aprender a cocinar, a pintar, a cuidar plantas. Todo queda bajo sospecha. Y por debajo, el temor a que la vida se vuelva “mortífera porque ya no trabajo”. Los más jóvenes, cree, ya reformularon de antemano esa idea. Los que hoy se retiran todavía cargan con ella.

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El temor no es solo psicológico. Un estudio de economistas europeos difundido por el instituto IZA, sobre trabajadores manuales austríacos, publicado en 2020, encontró que cada año de jubilación anticipada aumentaba en un 6,8 por ciento el riesgo de los hombres de morir antes de los 73. En las mujeres no se detectó un efecto significativo. ¿Tenían ellas otros lugares de pertenencia?

Hay, además, una desigualdad dentro de la desigualdad. Los hombres que conservan dinero, prestigio o poder pueden sostener durante más tiempo los atributos sobre los que construyeron su identidad. Empresarios, políticos y jueces siguen en sus cargos a edades en las que podrían haberse retirado. Hay vocación, seguramente. Pero Iacub, citando a los investigadores canadienses Julie McMullin y John Cairney, lo dice con exactitud: la pérdida de autoestima en los varones mayores “no es fruto de la pérdida de un rol sino del poder que alcanzaron con dicho rol y del control que éste les permitía”. Un estudio de Raj Chetty y colaboradores, publicado en JAMA en 2016, encontró que en Estados Unidos la distancia en esperanza de vida entre los hombres del uno por ciento más rico y los del uno por ciento más pobre era de 14,6 años. Entre las mujeres, de 10,1. La brecha de longevidad asociada a los ingresos es mayor entre ellos.

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Empresarios, políticos y jueces siguen en sus cargos a edades en las que podrían haberse retirado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo de abrupto en algunas de las transiciones que atraviesan los hombres. Un viernes se tiene una oficina y el lunes ya no. Un día los hijos les piden las llaves del auto y lo que hasta entonces era un gesto cotidiano de autonomía se convierte en materia de discusión familiar. No hay, en cambio, una fecha en el calendario en que las mujeres nos jubilemos de las tareas y los afectos que organizaron buena parte de nuestras vidas. Y esa continuidad, que tantas veces se convierte en una carga, puede ser también una forma de pertenencia.

“Si supieran lo poco que puedo”

Iacub recuerda a un paciente que le dijo una frase que muchas hijas, hermanas y esposas escucharon alguna vez: “Cuando la gente me ve tan grandote, debe pensar ‘qué tipo fuerte’. ¡Si supieran lo poco que puedo!”. Y a otro hombre, en una de sus investigaciones, que le preguntó: “¿Sabés lo que es no poder cambiar una lamparita, o que la casa sea demasiado grande para uno solo?”.

En esa lamparita está todo. Para Iacub, en los hombres el ideal de juventud no tiene tanto que ver con la estética como con la funcionalidad. Me lo explica con una comparación que es pura escucha de consultorio: las mujeres muy mayores suelen decir “al menos estoy flaca”; los hombres, “todavía camino veinte cuadras”. Él lo llama la metáfora del “cuerpo máquina”: un cuerpo para hacer, manejar, controlar lo que pasa alrededor. Por eso pelear por las llaves del auto puede ser tan dramático en una familia. No se discute un auto. Se discute quién es él si ya no maneja.

Philip Roth, que escribió sobre la edad como pocos, le puso palabras a esa caída en Elegía, la novela que Iacub elige para hablar del tema. Su protagonista se había preparado para ser un viejo activo y exitoso. Hasta que el cuerpo empieza a fallar. “Dios mío, pensaba, ¡el hombre que fui! ¡Sin la menor sensación de otredad! Hubo un tiempo en que fui un ser humano completo”. Iacub tiene un nombre para ese momento: lo llama “una caída en el cuerpo”, el pasaje a una posición de dependencia frente a un cuerpo que se vuelve ajeno, inmanejable.

De ahí nace una forma muy masculina de esconderse. Iacub observa que cuando empiezan las dificultades físicas, muchos hombres reducen su exposición: no les da vergüenza pedirle ayuda a su mujer en casa, pero sí ir al médico. La consulta los pone frente a todo lo que temen: la espera, las indicaciones, el veredicto de otro, la fragilidad expuesta. Entonces la postergan hasta que el dolor se agrava. Una encuesta de la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, encontró que el 72 por ciento de los hombres prefiere hacer tareas domésticas antes que ir al médico. Es decir, prefieren el territorio femenino que tanto temían antes que la camilla.

En la Argentina, el dosier de personas mayores del INDEC muestra que en 2022 el 19,6 por ciento de las mujeres de más de 60 años había consultado por salud mental, frente al 9,4 por ciento de los hombres. No significa que ellas sufran el doble: significa que ellos recurren mucho menos a la consulta profesional. Y el silencio tiene un costo que casi nunca se nombra. Iacub lo dice sin rodeos: la distancia con esos ideales lleva a muchos varones viejos a “vivencias de humillación y vergüenza de sí” que pueden manifestarse en la postergación de la enfermedad “y la mayor tendencia al suicidio”. En Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2024 los hombres de 75 años y más tuvieron la tasa de suicidio más alta de todos los grupos de edad: 40,1 cada 100.000, casi nueve veces la de las mujeres de esa edad.

El declive de la funcionalidad física empuja a muchos varones a evitar la consulta médica para no exponer la fragilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La potencia y sus fantasmas

Hay una palabra que atraviesa todo esto: potencia. Económica, física, política, sexual. Un hombre potente es alguien que puede. Y la impotencia, mucho antes de convertirse en un diagnóstico médico, funciona como una metáfora del fracaso.

Iacub me lo explica con una precisión que desarma: la masculinidad hegemónica empuja a una búsqueda de competencia y disposición permanente en el sexo, “no tanto porque un hombre necesite estar teniendo relaciones todo el tiempo, sino porque necesita decirles a los otros que todavía es un hombre”. Esa tensión aparece en dos momentos de la vida: en la adolescencia, cuando hay que demostrar la potencia por primera vez, y en la edad avanzada, cuando la sexualidad cambia y se vuelve menos predecible. Por eso, dice, “los varones mayores buscan evitar cualquier fallo, incluso a costa de abandonar la sexualidad”. Antes que fallar, retirarse. Como en el trabajo.

Las consecuencias no son iguales para todos. Iacub cita investigaciones según las cuales cuando una mujer deja de tener relaciones sexuales, en general eso no la lleva a la depresión, mientras que en los hombres el retiro de la sexualidad sí aparece asociado a ella. Y describe un círculo cruel, el del “espectador”: los episodios de disfunción eréctil llevan a la autorrecriminación, el hombre se mira a sí mismo durante el encuentro y, justamente por eso, todo se vuelve más difícil. El sexo se convierte en un examen con un solo evaluador, que es él mismo.

El Massachusetts Male Aging Study, publicado en 1994 y realizado con hombres de entre 40 y 70 años, encontró que el 52 por ciento presentaba algún grado de disfunción eréctil. El sildenafil transformó los tratamientos y, para Iacub, hizo algo más: le dio al hombre “la tranquilidad que necesita frente a la más temida desmasculinización”. Barbara Marshall y Stephen Katz bautizaron esa promesa con dos palabras en inglés, forever functional: un cuerpo masculino funcional para siempre, en el que la erección pasó a ser el termómetro del “envejecimiento exitoso”. Toni Calasanti habla del mandato de “mantenerse duro”: los hombres tienen que seguir demostrando que pueden no solo cambiar lamparitas, sino escalar montañas.

Lutereau mira la misma escena desde el diván, y vuelve a Freud. Me recuerda que el propio Freud se lamentaba de que no se hubiera investigado lo suficiente la posibilidad de un climaterio masculino, una especie de menopausia de los varones: se ponía todo el foco en lo que la biología les hacía a las mujeres y se pasaba por alto que también el hombre, con los años, empezaba a padecer una disminución del deseo, y que eso venía acompañado de un acrecentamiento de su narcisismo. “Si el hombre joven es el hombre que está en conflicto con su deseo y con las consecuencias de su deseo”, me dice, “para la madurez y la vejez del hombre de lo que se trata es sobre todo de luchar contra la rigidez de su narcisismo”. El ensimismamiento. No querer nada nuevo. Quedarse con lo que ya es como es. A veces, lo que desde afuera parece obstinación, malhumor o desinterés por todo lo nuevo es también la dificultad de encontrar algo que despierte un entusiasmo parecido al que alguna vez sintieron por las cosas que organizaban sus vidas.

El contraste que propone es elocuente. Muchas mujeres, a partir de la menopausia, al dejar atrás el deseo de hijo, viven a veces una liberación de su deseo, “mientras que para los varones se permanece atado a cierta cuestión de ‘solamente quiero esto y nada más’”. Queda poco margen, agrega, para hacerles lugar a nuevos vínculos, para probar cosas diferentes, para ir un poco más allá de sí mismos. Retirarse o atrincherarse: dos maneras de no aceptar la edad.

Pero Lutereau no se queda ahí. Me describe otro escenario, poco explorado: el de los hombres para quienes la disminución del deseo de siempre abre paso a uno nuevo. Lo llama una especie de tercer despertar sexual. Ya no el de la temprana infancia ni el de la adolescencia, sino uno en la madurez. No se trata de recuperar el deseo de antes, sino de encontrar uno distinto, con nuevas formas de vincularse. Incluye, por ejemplo, a varones que fueron heterosexuales toda su vida y en esta etapa eligen a otro hombre, “sin que esto suponga que antes eran homosexuales”. El psicoanálisis tradicional tendió a leerlo como el destape de un deseo reprimido. Él propone otra lectura. Freud habló siempre de una sexualidad en dos tiempos. “Y creo que la conquista de la madurez hoy en día (…)”, me dice, “le está agregando un tercer tiempo a la sexualidad”.

Iacub, por su lado, llega a un lugar parecido. Me habla de los bears, un grupo gay de hombres que suelen ser mayores, gordos y peludos, con una estética rudamente masculina que no aparece como algo negativo. Lo usa para mostrar que la masculinidad no corresponde necesariamente a la heterosexualidad ni a un solo cuerpo: es un relato con una elasticidad que todavía no exploramos. Tal vez una de las libertades de esta etapa sea dejar de convertir cada encuentro en un examen de rendimiento. Lo mismo vale para tantas otras cosas. No tener que ganar siempre. No tener que saber siempre. No tener que poder siempre.

El silencio de los hombres

En la Argentina, según el mismo dosier del INDEC, una mujer que llega a los 60 años tiene por delante, en promedio, otros 23,8 años de vida. Un hombre, 19,5. Las causas son múltiples, pero hay una dimensión que merece atención: la dificultad masculina para reconocer la propia vulnerabilidad.

El estudio de la Universidad de Harvard determinó que a los hombres les cuesta más conectarse con otros y pedir ayuda ante la soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quién llama un hombre cuando tiene miedo? ¿Con quién habla cuando su cuerpo ya no responde como antes? Muchos tienen amigos de toda la vida, compañeros de fútbol y de asados interminables. Pero decirle a otro hombre que están solos, que extrañan a alguien, que no saben qué hacer con su vida, puede resultarles mucho más difícil. En un estudio de la Universidad de Bristol con más de cien hombres mayores de 65, uno de 84 años lo explicó a su manera: es difícil explicar la soledad, por eso siempre le gusta estar ocupado. Caroline Abrahams, directora de la organización británica Age UK, lo dijo con una palabra antigua: muchos hombres mayores tienden a ser “estoicos” y no admiten lo solos que se sienten.

El Survey Center on American Life mostró que en Estados Unidos el porcentaje de hombres sin ningún amigo cercano pasó del 3 por ciento en 1990 al 15 por ciento en 2021. No son datos de hombres mayores ni de la Argentina, pero describen vínculos que se vuelven frágiles justo cuando desaparecen la oficina, el sindicato, el club. Robert Waldinger, que dirige el estudio de Harvard que sigue desde hace más de ochenta años la vida de cientos de personas, lo resumió sin vueltas: a los hombres les cuesta más conectarse y buscar a otros.

Las mujeres también sufren la soledad, y muchas veces de manera brutal. Pero fueron educadas para preguntar qué le pasa al otro y contar qué les pasa, no por una superioridad innata sino porque esa fue la tarea que se les asignó. Y no es una compensación justa, ni mucho menos. Llegan a esta etapa con menos ingresos y más responsabilidades de cuidado: según el INDEC, por cada 100 pesos que cobra en promedio un jubilado, una jubilada cobra 72. Pero muchas encuentran en las amistades y los grupos que fueron tejiendo una continuidad que muchos hombres tienen que aprender a construir justo cuando el mundo público empieza a retirarse de sus vidas.

Cuando falta quien sostenía la vida cotidiana

Entre las personas mayores de 60 años, 66 de cada 100 hombres están casados o viven en pareja, frente a 42 de cada 100 mujeres, según la Encuesta Permanente de Hogares de 2025. Pero estar acompañado no significa contar con una red propia. Durante décadas, en muchos hogares, las mujeres sostuvieron las amistades compartidas, el contacto con los hijos, los turnos médicos. Cuando esa mujer falta, algunos hombres descubren que no solo perdieron a la persona que amaban. También a quien sostenía los puentes con el resto del mundo. “Enviudé solo con 5 hijos, y mi hija fue quien asumió todo”, les contó un hombre de 77 años a los investigadores uruguayos Mauricio Arreseigor y Georgina Martínez. La red no desapareció: pasó de la esposa a la hija. Los mismos autores lo dijeron con una frase que podría ser el título de esta nota: “la llegada de la vejez jubila a los varones mayores de la masculinidad”.

La investigadora británica Kate Davidson entrevistó a viudas y viudos mayores de 65 años. Muchas mujeres describían su vida después de la pérdida, junto con el dolor, como una forma de libertad. Ninguno de los hombres asoció la viudez con esa palabra. Una revisión de quince estudios publicada en PLOS ONE en 2011 encontró que después de enviudar el riesgo de morir de los hombres aumentaba un 23 por ciento, En las mujeres, la diferencia no resultaba estadísticamente significativa. En el conjunto de la muestra, el riesgo era mayor durante los primeros seis meses.

El cine tomó nota, a su manera. Iacub observa que Hollywood está construyendo un nuevo héroe: el viejo cuya fuerza disminuida se vuelve estímulo para reafirmar la masculinidad. Piensa en Walt Kowalski, el veterano de Corea, jubilado de la Ford y recién viudo que interpreta Clint Eastwood en Gran Torino. Un hombre que no sabe pedir ayuda, pero sí plantarse con un rifle frente a una pandilla para defender a sus vecinos. Al final le deja su auto, el Ford Gran Torino de 1972, a un chico del barrio. Pero en ese legado hay también una renuncia al ejercicio de la violencia.

También hay hombres que cuidan, y que lo hacen sin necesidad de dominar nada. En El hijo de la novia, el personaje de Héctor Alterio quiere casarse por iglesia con la mujer que ama, aunque ella tenga Alzheimer y ya no pueda compartir con él los recuerdos de una vida. Es otra forma de fortaleza: la de un hombre que no necesita ganar ninguna situación para sostener un vínculo.

Aprender a ser hombres de otra manera

“El proyecto de género en la vejez encuentra menos recursos en el varón que en la mujer”, me dice Iacub. Falta, insiste, “un proyecto personal por fuera de los ideales masculinos”. Faltan sentidos, relatos, lugares donde un hombre pueda ser otra cosa que el que provee y el que puede.

En Australia surgieron hace tres décadas los Men’s Sheds, literalmente galpones de hombres: talleres comunitarios donde los varones mayores trabajan la madera, reparan objetos o simplemente pasan tiempo juntos. En 1993 abrió uno de los primeros en Goolwa, un pueblo del sur del país. Hoy hay más de 1.300 en Australia y más de mil en el Reino Unido. El movimiento adoptó como lema una observación sencilla: los hombres no hablan cara a cara, hablan hombro con hombro. Un hombre que dejó de trabajar vuelve a tener un lugar al que ir y alguien que espera verlo, sin necesidad de ser el jefe ni el más fuerte. Puede equivocarse, pedir una mano. No es una receta universal: es una manera de construir intimidad masculina sin exigirles que abandonen de golpe todos los códigos con los que aprendieron a relacionarse.

Vivir veinte o treinta años después de los sesenta ofrece tiempo para escribir ese acto que faltaba en el guion. Hay hombres que descubren la cocina, que se enamoran, que aprenden a hablar con sus hijos de lo que nunca habían podido conversar, que se permiten llorar a un amigo. Hay hombres que encuentran, como dice Lutereau, un tercer tiempo para el deseo. En El método Kominsky, Michael Douglas y Alan Arkin son dos amigos que envejecen entre enfermedades, duelos y pequeñas miserias cotidianas. Uno esconde un problema de próstata; el otro acaba de quedarse viudo. Se pelean, se burlan, se necesitan, incluso cuando no saben cómo decirlo. No dejan de ser hombres por eso. Tal vez empiezan a serlo de una manera que antes no les estaba permitida.

Michael Douglas en una escena de El Método Kominsky, junto a Danny DeVito, en el rol de Dr. Wexler, su urólogo

Las mujeres tuvieron que luchar para que el mundo reconociera que podían ser fuertes e independientes, y esa lucha continúa. Quizás el desafío de los hombres en esta etapa sea conquistar para sí otros permisos: mostrarse frágiles, reconocer sus miedos, hablar de lo que les pasa sin que eso disminuya su valor. Si ser hombre era poder, ¿qué se es cuando ya no se puede? ¿Y cuántos hombres se animan a hacerle esa pregunta en voz alta a otro hombre?

Vuelvo a pensar en mi padre, en aquella tarde de verano, en la pared contra la que estábamos apoyados. Durante años recordé su frase como una confesión inesperada. Hoy pienso también en todas las veces que los hombres habrán tenido miedo sin poder decirlo, en las peleas que no querían dar. Tal vez estos años les ofrezcan algo que muchos no tuvieron cuando eran jóvenes: la posibilidad de elegir. De no pelearse a trompadas con nadie. De derrumbarse sin culpa ni vergüenza.

Gabriela Cerruti es especialista en Nueva Longevidad, autora de La Revolución de las viejas y directora de MilHoras.ar