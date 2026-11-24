El calendario oficial de feriados de diciembre de 2026 combina descansos obligatorios con jornadas optativas para el sector privado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario de feriados concentra tres fechas clave antes del cierre del año: un día no laborable con fines turísticos, dos feriados nacionales inamovibles y el inicio de las Fiestas de Fin de Año.

El esquema oficial, publicado por el Gobierno nacional, contempla tres momentos diferenciados en diciembre: el fin de semana largo del 7 y 8 de diciembre, el feriado de Navidad del 25 y el inicio de 2027 con el Año Nuevo del 1° de enero. Cada fecha tiene un régimen legal distinto que determina si el descanso es obligatorio, si el empleador puede prescindir de él y si el trabajador tiene derecho a cobrar el doble por prestar servicios.

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Cuál es el próximo feriado después del 23 de noviembre

Pasado el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el siguiente punto en el calendario es el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos. La denominación no es menor: a diferencia de un feriado nacional, esta categoría otorga al empleador la potestad de decidir si su personal trabaja o no durante esa jornada.

La medida fue dispuesta por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco de la Ley 27.399, que habilita al Gobierno nacional a fijar hasta tres días de este tipo por año. Para 2026, las fechas seleccionadas fueron el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, según consta en el calendario oficial. El objetivo de estas jornadas es fomentar el turismo interno al prolongar los fines de semana próximos a feriados nacionales.

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Si el empleador del sector privado decide que el 7 de diciembre no habrá actividad, el trabajador descansará sin descuento salarial. Si, en cambio, dispone que se trabaje, el empleado debe concurrir y recibirá su remuneración ordinaria, sin el adicional que sí corresponde en un feriado nacional. Así lo establece el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La situación cambia el martes siguiente. El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional inamovible que rige en todo el territorio argentino. Al ser inamovible, no puede trasladarse aunque caiga en un día de semana. Quienes presten tareas durante esa jornada deben percibir el doble de su salario habitual, según lo fija el artículo 166 de la misma ley.

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La festividad tiene origen en el calendario litúrgico del catolicismo: conmemora el dogma según el cual la Virgen María fue concebida sin pecado original, proclamado por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, en Roma. En la Argentina, la fecha también marca por tradición el inicio de la temporada navideña: es el día en que muchos hogares arman el árbol de Navidad.

La combinación del lunes 7 y el martes 8 con el fin de semana previo —sábado 5 y domingo 6— da lugar al último fin de semana largo del año, de hasta cuatro días consecutivos. Su alcance efectivo dependerá, en el caso del lunes, de la decisión de cada empleador.

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Las jornadas del 24 y 31 de diciembre figuran como días laborables ordinarios en el cronograma oficial del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo son los feriados por Navidad y Año Nuevo

El siguiente feriado de diciembre llegará el viernes 25, cuando se celebra Navidad. Al igual que el 8 de diciembre, se trata de un feriado nacional inamovible previsto en la Ley 27.399. Su caída en viernes permite encadenar tres días de descanso junto con el sábado 26 y el domingo 27, lo que configura otro fin de semana extendido hacia el cierre del mes.

El jueves 24 de diciembre, Nochebuena, no figura como feriado ni como día no laborable en el calendario oficial. Para el sector privado es una jornada laboral ordinaria, aunque convenios colectivos o acuerdos internos de cada empresa pueden contemplar salida anticipada u otras condiciones. La decisión queda fuera del marco legal general y depende de cada actividad.

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La misma regla aplica para el jueves 31 de diciembre, Nochevieja. El último día del año tampoco tiene estatuto de feriado ni de día no laborable a nivel nacional. Bancos, comercios y organismos públicos pueden informar horarios especiales, pero no existe una obligación general de interrumpir las actividades.

El descanso obligatorio por Año Nuevo llegará el viernes 1° de enero de 2027, feriado nacional inamovible. Su ubicación en el calendario generará un nuevo fin de semana de tres días —viernes, sábado 2 y domingo 3— en el que permanecerán cerrados bancos, reparticiones públicas y grandes superficies comerciales, de acuerdo con el régimen habitual de los feriados nacionales.

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