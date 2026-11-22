Matías contó que viajó desde Bariloche a Tucumán para sumarse al rastrillaje en el cerro Ñuñorco Grande. Advirtió que, con el correr de las semanas, rescatistas y efectivos fueron regresando a sus puestos

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Matías Moyano, hijo del docente jubilado de Bariloche que lleva más de 40 días desaparecido en el cerro Ñuñorco Grande, en la provincia de Tucumán, pidió públicamente que la búsqueda de su padre no se detenga. Además, describió en primera persona lo que vivió al sumarse al operativo de rastrillaje junto a su hermana y otros familiares.

Raúl Alfredo Moyano, de 59 años, originario de Tucumán, pero residente en Bariloche, desapareció el lunes 12 de octubre pasado mientras realizaba una caminata en solitario hacia la cima del Ñuñorco Grande, de 3320 metros de altura, en la zona de El Mollar. Desde ese día no regresó y no se volvió a comunicar con su familia.

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Su hija viajó a Tucumán el martes siguiente; Matías lo hizo el jueves. Ambos se incorporaron durante algunos días a las tareas de búsqueda junto a personas del lugar. “Subimos con gente local hacia la montaña, hicimos cimas, recorrimos algunas quebradas, dimos una mano con la gente de la comuna”, relató el joven en diálogo con TN.

Uno de los puntos que Matías se encargó de subrayar fue la condición del terreno y lo impredecible del clima en esa zona serrana. “Es traicionera la niebla”, dijo, y lo respaldó con su propia experiencia durante el operativo. Contó que el día que ascendieron partieron con niebla y llovizna, que en la cima el tiempo se despejó relativamente y que a mitad del descenso los sorprendió un sol que les permitía ver el pueblo desde arriba. Esa variabilidad, señaló, es una de las principales dificultades del operativo. “Nos pasó ya en una de las caminatas de Bariloche, que nos agarra niebla y lluvia arriba y para mí se confía en que es un clima muy similar. Y no es lo mismo un sendero de acá que un sendero de allá”, afirmó.

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La familia tenía claro que Raúl Moyano era un trekker con años de práctica. “Él hace senderismo ya hace varios años acá en la zona. Estuvo tanto acá en Bariloche trabajando, en El Bolsón, en Pilcaniyeu”, indicó Matías. Contó que su padre, desde que se jubiló hace aproximadamente un año, había intensificado las caminatas entre semana en la ciudad rionegrina donde vive. La semana previa a su desaparición, había completado la mitad del cerro Frey y había llegado a la cima del Goye, dos de los recorridos habituales de la zona patagónica. “Es algo que él hace cotidianamente”, dijo.

Respecto al momento puntual en que decidió ir al Ñuñorco, Matías explicó que su padre tenía organizada una caminata con guía en otro lugar, que se suspendió. Fue entonces cuando optó por emprender ese recorrido. Aunque no conocía el cerro tucumano, no salió sin preparación: revisaba el clima, estudiaba las rutas y usaba la aplicación Wikiloc para registrar y compartir su trayecto en tiempo real.

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Matías Moyano viajó a Tucumán junto a su hermana para sumarse al rastrillaje, recorrió quebradas y cimas con gente del lugar y destacó la colaboración de la commune en la logística del operativo

“Él se dice que va a ciegas, por decirlo así, pero él tenía sus aplicaciones, veía el clima, veía las rutas. Estudiaba todo antes de salir a caminar”, precisó su hijo. De hecho, desde la montaña estuvo enviando su ubicación y actualizaciones hasta que las comunicaciones se cortaron. “El tema es que, arriba, yo creo que la niebla y la falta de señal lo traicionaron”, agregó.

En cuanto al estado del operativo al momento de las declaraciones, Matías confirmó que Gendarmería Nacional ya no estaba en el lugar y que las tareas quedaron en manos de la policía y el Grupo Cero. También mencionó al ingeniero Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas, quien coordinó buena parte de la búsqueda y les permitió a los familiares subir al cerro para tener una dimensión real de lo que implica el operativo. “Nos dio la chance de subir y más o menos explicarnos y que tengamos una visión más clara de la dimensión que es el cerro y poder él explicarnos desde arriba y no simplemente en una hoja, porque de una hoja no te podés guiar para nada, porque no tomás dimensión de lo enorme que es el cerro”, relató. Parajón, según indicó el joven, también tuvo que regresar a sus funciones habituales, ya que la coordinación de la búsqueda no forma parte de su trabajo ordinario.

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El mensaje central que Matías quiso transmitir fue el mismo que figura en una carta que la familia dio a conocer públicamente: que la búsqueda no ceda. “Lo mismo que dice la carta, que no se deje de buscar, que nos sigan ayudando como nos vienen ayudando”, dijo. Y reconoció que, con el paso de las semanas, los recursos y el personal se fueron reduciendo. “De a poquito se va alejando la gente”, señaló, y remarcó que la idea es mantener el caso visible para que el operativo no pierda fuerza. “La idea es esta, que se siga difundiendo o se siga haciendo vistoso el caso para que la búsqueda no ceda y podamos encontrar a mi papá”, concluyó.

Desde el lado institucional, el subjefe de la Policía de Tucumán, comisario general Roque Yñigo, confirmó que prácticamente ya se recorrió la totalidad de la montaña, aunque quedan algunos puntos de acceso complejo que requieren procedimientos especiales. El Grupo Cero está planificando un despliegue para ingresar a esos sectores con las medidas de seguridad necesarias, según informó el portal Vientos Tucumanos. La Fiscalía de Monteros, a cargo del doctor Salas, sigue el caso, y la policía continuará con las tareas hasta recibir una disposición judicial. El operativo acumula más de 33 días sin encontrar rastros que permitan establecer qué ocurrió con Raúl Moyano.

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