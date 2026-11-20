La combinación de frutos rojos y mascarpone se orienta a la temporada de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frío del freezer, el perfume de los frutos rojos y la textura suave del mascarpone forman una combinación irresistible para el verano. Este helado casero se prepara sin máquina y con pocos ingredientes.

En Argentina, es una opción ideal para cerrar un almuerzo familiar, acompañar una merienda especial o resolver un postre rápido cuando hay fruta congelada en casa.

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Receta de helado de mascarpone con frutos rojos

Se trata de un helado cremoso y casero, elaborado con queso mascarpone, crema de leche, leche condensada y un remolino de frutos rojos. No necesita máquina heladora y queda listo después de unas horas de freezer.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 25 minutos.

Tiempo activo: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 5 minutos.

Tiempo de freezer: 4 horas.

Ingredientes

250 gr de queso mascarpone.

300 cc de crema de leche, bien fría.

200 gr de leche condensada.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

300 gr de frutos rojos, frescos o congelados.

40 gr de azúcar.

1 cucharada de jugo de limón.

1 pizca de sal.

La lista de ingredientes incluye queso mascarpone, crema de leche, leche condensada y frutos rojos, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado de mascarpone con frutos rojos, paso a paso

Colocar los frutos rojos, el azúcar y el jugo de limón en una cacerola pequeña. Cocinar a fuego medio durante 5 minutos, hasta que la fruta se ablande y forme una salsa espesa. Retirar y dejar enfriar por completo. Batir la crema de leche bien fría hasta obtener una textura aireada, con picos suaves. No la batas de más para evitar que se corte. En otro bol, mezclar el mascarpone con la leche condensada, la esencia de vainilla y la pizca de sal hasta obtener una crema lisa. Incorporar la crema batida a la preparación de mascarpone en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes. Volcar la mitad de la mezcla en un recipiente apto para freezer. Agregar algunas cucharadas de la salsa de frutos rojos y formar remolinos con un palillo o cuchillo. Incorporar el resto de la crema y repetir el procedimiento con la salsa. No mezcles por completo: el efecto marmolado mejora la presentación y distribuye mejor la fruta. Tapar el recipiente con film o con una tapa hermética y llevar al freezer durante 4 horas, como mínimo. Retirar el helado del freezer 10 minutos antes de servir para que recupere una textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 525 kcal.

Grasas: 43 gr.

Carbohidratos: 33 gr.

Proteínas: 7 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado se conserva en un recipiente hermético dentro del freezer durante 10 días.

Para evitar la formación de cristales, conviene cubrir la superficie con film en contacto directo con el helado antes de colocar la tapa.

No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya derretido por completo. La salsa de frutos rojos puede guardarse en la heladera durante 3 días.

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