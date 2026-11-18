Completar 10.000 pasos diarios requiere más de 90 minutos de caminata para la mayoría de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Completar 10.000 pasos diarios puede requerir más de 90 minutos de caminata. Para muchas personas, ese tiempo resulta difícil de integrar en una jornada laboral, los traslados o las tareas cotidianas. Un experimento difundido por Men’s Health midió cuánto esfuerzo exige igualar ese gasto energético con distintas rutinas.

El entrenador Jeremy Ethier convocó a tres participantes para comparar, en un video publicado en su canal de YouTube, 11 ejercicios con la caminata habitual. La prueba incluyó desde sentadillas y burpees hasta bicicleta fija, caminata en pendiente y máquina de escaleras.

PUBLICIDAD

Ethier, Melody y Dennis caminaron primero 10.000 pasos para establecer una referencia. El entrenador gastó 418 calorías, Melody 438 y Dennis 342. Cada recorrido superó los 90 minutos.

Después, los tres probaron otras modalidades con equipos que registraron el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, dos indicadores empleados para estimar el gasto energético.

El registro del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono sirvió para estimar el gasto calórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo no constituyó un estudio científico controlado. La muestra incluyó solo a tres personas y los resultados dependieron del peso corporal, la condición física y la intensidad de cada ejercicio.

La caminata en pendiente y la máquina de escaleras encabezaron la prueba

Entre las propuestas evaluadas, caminar en pendiente y subir escaleras se ubicaron entre las alternativas con mayor gasto calórico.

Los burpees también registraron cifras elevadas en intervalos breves, aunque demandan un nivel de esfuerzo difícil de mantener durante períodos prolongados. Estas fueron las 11 alternativas examinadas por Ethier:

PUBLICIDAD

1) Caminata japonesa: consiste en alternar tres minutos a paso rápido con otros tres a menor ritmo durante media hora. Ethier gastó 144 calorías en 30 minutos; Dennis, 114; y Melody, 249. Según el entrenador, el ritmo cardíaco de Melody permaneció elevado incluso durante los tramos lentos.

La rutina alterna intervalos de tres minutos a paso rápido con otros tres a menor intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

2) Correr en casa: el ejercicio propone trotar en el lugar con pasos cortos y ritmo estable. El grupo registró una quema calórica similar a la caminata convencional. Ethier indicó que cada 10 minutos equivalen aproximadamente a 1.000 pasos.

3) Sentadillas con el propio peso: los participantes realizaron 30 repeticiones por minuto, con ayuda de un metrónomo. Ethier gastó 81 calorías en 10 minutos, Melody 78 y Dennis 29. Para dos de ellos, el resultado duplicó aproximadamente el consumo de una caminata normal, aunque mantener la cadencia resultó exigente.

PUBLICIDAD

El ejercicio con peso corporal elevó el gasto energético, aunque sostener una cadencia alta resultó exigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

4) Plataformas vibratorias: esta modalidad produjo entre 22 y 33 calorías en 10 minutos, una cifra apenas superior al gasto que supone permanecer de pie sin moverse. Los participantes utilizaron la intensidad más alta de la máquina.

5) Marcha con mochila o rucking: el grupo caminó 20 minutos con chalecos lastrados de 9 kilos. Ethier gastó 108 calorías, Melody 128 y Dennis 91. La carga adicional elevó el gasto entre un 20% y un 30% frente a caminar sin peso.

Caminar con una mochila o chaleco lastrado incrementa el esfuerzo y el consumo calórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

6) Rebote en mini trampolín: tras 10 minutos, Ethier gastó 62 calorías, Melody 66 y Dennis 41. Los tres superaron el consumo asociado a la caminata regular durante ese mismo período.

PUBLICIDAD

Los ejercicios de mayor intensidad redujeron el tiempo necesario

7) Caminata en pendiente: los participantes caminaron a 4,8 km/h en una inclinación del 9% durante 20 minutos. Ethier gastó 166 calorías, Melody 252 y Dennis 124.

“La inclinación obliga a los grandes músculos de la parte inferior del cuerpo, como los cuádriceps y los glúteos, a trabajar más”, explicó Ethier a Men’s Health.

La caminata en pendiente y la máquina de escaleras encabezaron las opciones con mayor demanda calórica (Imagen Ilustrativa Infobae)

8) Burpees: el objetivo consistió en completar 100 repeticiones en 10 minutos. Ethier alcanzó esa meta y gastó 128 calorías; Melody completó 85 y registró 95. La medición posterior detectó un aumento adicional cercano al 10% por el efecto de postcombustión.

PUBLICIDAD

9) Ciclismo en interiores: cada participante eligió un ritmo cómodo para pedalear durante 20 minutos. Ethier registró 130 calorías, Melody 119 y Dennis 88. El resultado quedó por encima de la caminata habitual, aunque varió de acuerdo con la disposición de cada uno para aumentar la intensidad.

El gasto energético varía según la intensidad que cada persona pueda mantener al pedalear (Imagen Ilustrativa Infobae)

10) Subir escaleras: la máquina, que simula el ascenso continuo por escaleras, demandó 20 minutos en el nivel siete. Ethier gastó 224 calorías, Melody 300 y Dennis 136. La máquina de escaleras registró uno de los gastos energéticos más altos de toda la prueba.

11) Intervalos de sprint: la última rutina alternó carreras a máxima velocidad con breves pausas de caminata durante 10 minutos. Con el gasto posterior incluido, Ethier quemó 95 calorías, Melody 96 y Dennis 61. Los períodos de recuperación redujeron el promedio final frente a actividades continuas como la caminata inclinada o la máquina de escaleras.

PUBLICIDAD

Las pausas de recuperación reducen el promedio de calorías quemadas frente a los ejercicios continuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ethier aclaró que los datos no plantean dejar de caminar. “Creo que demuestra que incluso una simple caminata quema calorías y es muy fácil de hacer”, afirmó.

También sostuvo que la elección depende de la posibilidad de sostener la rutina: “El mejor ejercicio rara vez es el que más calorías quema, sino el que realmente puedes mantener”.