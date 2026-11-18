Una ilustración histórica recrea el auge industrial y los servicios públicos durante el periodo del Milagro Mexicano en Monterrey entre 1940 y 1970 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En 1945 llegó a Monterrey el seguro social obligatorio. Cinco años después abrió la Clínica de los Mineros. Una promesa de la Revolución empezaba a tener domicilio, médicos y sala de espera.

Me gusta recordar ese dato en el marco del 20 de noviembre, a 116 años de que iniciara la Revolución Mexicana y a nada de que celebremos 100 años del proceso constitucional que enmarcó.

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Claro que celebramos a quienes lucharon por transformar México, pero hay otra historia, menos fotografiada, que es igual o más importante: la de quienes convirtieron esos ideales en escuelas, hospitales, electricidad, vivienda y empleos.

La Constitución de 1917 reconoció derechos decisivos. Sin embargo, escribir un derecho no construye por sí solo un hospital. Hicieron falta recursos, decisiones, técnicos, instituciones y una economía capaz de sostenerlos. Entre 1940 y 1970, México creció a un promedio superior al 6% anual. Ese fue el Milagro Mexicano. No surgió por generación espontánea: confluyeron políticas industriales, inversión pública, iniciativa empresarial legendaria y millones de trabajadores.

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Nuevo León fue protagonista central. Nuestra industria venía de antes, desde la Fundidora fundada en 1900, pero el impulso nacional postrevolucionario amplió su horizonte como nunca antes. La electricidad, el financiamiento y las universidades permitieron producir a otra escala. Empresarios, trabajadores e instituciones abrieron camino.

Basta una cifra: la población de la Zona Metropolitana de Monterrey pasó de alrededor de 212 mil habitantes en 1940 a más de 1.26 millones en 1970. Casi seis veces más personas en treinta años. No es solamente una estadística. Son familias que llegaron buscando empleo. Colonias donde antes había campo. Salones que hubo que abrir, tuberías por instalar, camiones que debían llegar. Cada fábrica traía una promesa de prosperidad y una lista de tareas para el gobierno.

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Y no todas se atendieron oportunamente. La metrópoli creció más rápido que su infraestructura. Ese desajuste, acumulado durante décadas, todavía se siente en el tráfico, el agua y la expansión urbana. Ahí está una lección: el crecimiento es una buena noticia, pero exige capacidad para anticiparse. Una empresa puede abrir en meses; una ciudad necesita pensar en generaciones.

Por eso, cuando hablamos de transformación, me preocupa que se ponga tanta atención en la intención y tan poca en la preparación. Gobernar implica preguntar antes de inaugurar una obra: ¿quién la pagará?, ¿cómo se mantendrá?, ¿a cuántas familias servirá?, ¿qué problema podría provocar dentro de diez años?

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Necesitamos personas de altura. Y la altura no se mide por el apellido, el cargo o el volumen de la voz, y menos la popularidad en redes o sondeos de opinión pública opacos. Se demuestra cuando un funcionario escucha al técnico que le lleva la contraria, admite un error antes de que resulte más caro y dice la verdad cuando una decisión no será popular.

También se demuestra al rodearse de quienes saben más que uno. El Milagro Mexicano requirió médicos, ingenieros, maestras, administradores y empresarios capaces de coordinarse. Ningún liderazgo, por brillante que parezca, sustituye ese trabajo colectivo.

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Hoy la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, propone con el Plan México una nueva etapa de industrialización y crecimiento equitativo. Nuevo León tiene talento, universidades, empresas y una cultura productiva para ser engrane clave, pero la pregunta es cómo convertir las inversiones en una vida mejor para las familias.

En Escobedo he visto que un parque industrial no termina en la puerta de la fábrica. Continúa en la avenida por la que llega el trabajador, en la escuela de sus hijos, en la seguridad de su colonia y en los servicios que necesita su familia. Esa dimensión cotidiana nunca debería perderse de vista.

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No propongo nostalgia por un país de El Milagro con virtudes y defectos que ya jugó su papel. Propongo recuperar la seriedad de quienes entendieron que cambiar México era una tarea más larga que ganar una revolución. Porque el examen de una transformación comienza cuando se apagan los discursos y alguien tiene que abrir la escuela, mantener el hospital y hacer que el agua llegue a casa.

Para eso hace falta algo menos vistoso y mucho más valioso: gente a la altura de la historia que le toca construir, así no sean famosos (o infames).

*Andrés Mijes es presidente municipal de General Escobedo, Nuevo León, y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.