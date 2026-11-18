El Ministerio de Salud de la Nación retiró el permiso jurisdiccional a Femedical S.A., requisito indispensable para distribuir productos entre distritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de habilitaciones para distribuir productos médicos y diagnósticos in vitro en tránsito interjurisdiccional a través de dos medidas publicadas en el Boletín Oficial. Una de ellas alcanza a la empresa Femedical S.A. y la otra ordena cancelar los registros de firmas con certificados vencidos que no iniciaron su renovación.

En el caso de la Disposición N° 7212/2026, esta dejó sin efecto la habilitación de Femedical S.A., que operaba como distribuidora de productos médicos y productos de diagnóstico de uso in vitro sin cadena de frío. A raíz de esto, se canceló su legajo.

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Según los considerandos de la norma, una comisión de la ANMAT se presentó en el establecimiento situado en Guevara 1671/1675, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizar la inspección vinculada con el pedido de renovación de la autorización.

Pese a realizar llamados reiterados, los inspectores informaron que no fueron atendidos por el personal de la firma y constataron que el lugar estaba cerrado. A raíz de esto, explicaron que la regulación aplicable permite dar de baja una habilitación cuando los fiscalizadores no reciben respuesta en el domicilio declarado por la empresa.

El organismo canceló el legajo de la empresa Femedical S.A. tras constatar que su sede porteña permanecía cerrada ante reiteradas inspecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, señalaron que el Ministerio de Salud de la Nación ya había cancelado la habilitación jurisdiccional de Femedical en ese domicilio y remarcaron que ese permiso previo es un requisito para que una compañía pueda desarrollar la distribución interjurisdiccional de este tipo de productos.

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A pesar de esto, las autoridades indicaron que la empresa puede presentar recursos administrativos de reconsideración o alzada dentro de los plazos previstos. Además, recordaron que también pueden recurrir a la vía judicial.

También cancelaron habilitaciones de firmas con certificados vencidos

Por otra parte, la Disposición N° 7383/2026 ordenó la baja de las habilitaciones de empresas cuyos certificados de inscripción vencieron sin que presentaran el trámite de renovación. En esta oportunidad, la medida afectó a más de 50 firmas.

En línea con esto, la ANMAT recordó que las autorizaciones para efectuar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y diagnósticos in vitro tienen una vigencia de cinco años. Una vez cumplido ese plazo, las compañías no pueden continuar con las actividades habilitadas, salvo que hayan iniciado el proceso de renovación dentro de los 120 días corridos previos al vencimiento.

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La presentación realizada en ese período habilita una prórroga automática hasta que el Instituto Nacional de Productos Médicos resuelva el expediente. Sin embargo, el organismo indicó que las empresas incluidas en el anexo tenían la certificación vencida y no habían iniciado ese trámite.

El tránsito interjurisdiccional comprende la distribución o comercialización de productos médicos y de diagnóstico in vitro fuera de la jurisdicción donde está habilitado el establecimiento. Por este motivo, explicaron que para realizar esa actividad las firmas deben contar con autorización sanitaria y con certificación de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. En total, la lista de domiciliados involucró a 55 firmas y 56 depósitos declarados. La mayor concentración de establecimientos estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde figuraban Scott Argentina S.A.; Pharma G.B.G. S.A.; Gendelman Raúl Bernardo; Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A.; Idea Farmacéutica S.A.; Inge Ray S.R.L., entre otros. También fue incluido el depósito porteño de Suministros y Equipamientos Médicos S.R.L. PUBLICIDAD En la provincia de Buenos Aires, el listado abarca a Surmedic S.R.L., en Bahía Blanca; Menon Jorge Néstor, en Pilar; Pharmatotal S.R.L., en Bernal, Quilmes; Medixon S.R.L., en Del Viso, partido de Pilar; Implantes Ortopédicos M y N S.A. y Medicenter S.A., ambas en La Plata; Droguería Family S.A., en Villa de Mayo, Malvinas Argentinas; Bluman Connection S.R.L., en Villa Bosch; Tecnoimplantes S.A., en San Isidro; Ultraline S.A., en Quilmes; Queen Insumos Hospitalarios S.R.L., en San Martín; y Grabeco Argentina S.R.L., en Munro, Vicente López. La medida también alcanzó a siete firmas de Córdoba: Droguería Multifarma de Multifarma S.R.L., Droguería Imixs de Instituto San Agustín S.R.L., Droguería Lomas S.A., Lario Georgia Elizabeth, DCM Implantes S.R.L., Gersa S.R.L. y Grupo Fix S.R.L. En Mendoza figuraron Laboratorio Farmacéutico & Cía. S.R.L., de la capital provincial; Droguería Sissa S.A. y Franlau S.R.L., ambas de Godoy Cruz; y Ricardo Mauri, también de la ciudad de Mendoza. PUBLICIDAD En Salta fueron incluidas Droguería Ibero Argentina de Lozada Claudia Isabel y Droguería Corrientes S.R.L., ambas con depósitos en la capital provincial. En la ciudad de Corrientes aparecen Marazzi Ariel Alejandro y Bioassist S.A. El anexo también sumó a Sonar S.R.L., Trini Visión S.A. y Santa Fe Implantes S.R.L., de Rosario, y al depósito rosarino de Suministros y Equipamientos Médicos S.R.L., que también declaró una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Completan la nómina Productos para la Salud S.R.L., de San Miguel de Tucumán; y Laboratorios Imvi S.A., de Gualeguaychú, Entre Ríos. Compartir nota: