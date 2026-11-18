Los partidos informales constituyen un escenario donde surgen lesiones físicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A los 30 y 40 años, una lesión deportiva puede aparecer en una jugada habitual, durante un partido informal o incluso sin un golpe claro de por medio. Reducir el riesgo de lesiones exige adaptar el entrenamiento, el descanso y los hábitos cotidianos a las nuevas necesidades del cuerpo.

El mayor problema suele ser el salto entre la oficina y la cancha

El doctor Alex McDonald, especialista en medicina deportiva, advierte que muchas personas pasan la semana sentadas frente a un escritorio y exigen a su cuerpo carreras, frenadas y cambios de dirección intensos durante el fin de semana. Esa diferencia entre la actividad diaria y la demanda del partido eleva el riesgo de una lesión.

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El cirujano ortopédico James B. Chen, del DISC Sports and Spine Center, coincide en que el factor decisivo no siempre es la edad. “El mayor riesgo no es necesariamente tu edad, sino tu horario”, señaló en declaraciones recogidas por GQ.

Por eso, el primer ajuste no requiere una rutina compleja. Caminar más, levantarse con frecuencia durante la jornada laboral y sostener un nivel básico de actividad puede preparar al cuerpo para esfuerzos mayores. El objetivo es evitar que el partido semanal sea la única instancia de movimiento intenso.

Los músculos pierden fuerza y elasticidad con el paso de los años

El doctor Brian Forsythe, cirujano especializado en medicina deportiva y futbolista, explicó que con el tiempo aumentan las lesiones de tejidos blandos. Los músculos pierden parte de su fuerza y elasticidad, una condición que puede favorecer contracturas, desgarros y distensiones.

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Los músculos pierden fuerza y elasticidad con los años, lo cual favorece la aparición de desgarros y contracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no obliga a abandonar el deporte. Sí exige revisar las expectativas y reconocer que la recuperación ya no sigue el mismo ritmo que a los 20 años. Forsythe recomienda observar los hábitos actuales y compararlos con los de etapas anteriores, especialmente en aspectos como descanso, consumo de alcohol y peso corporal.

El sobrepeso incrementa la carga que reciben las articulaciones, en particular las rodillas. Según el especialista, la fuerza sobre esa zona puede alcanzar hasta seis veces el peso corporal durante determinados movimientos. Bajar de peso cuando sea necesario puede aliviar esa presión y facilitar desplazamientos, giros y frenadas.

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Correr no alcanza si el deporte exige frenar y girar

Una carrera continua puede mejorar la resistencia cardiovascular, pero no reproduce las acciones propias del fútbol. En la cancha hay aceleraciones, desaceleraciones, cambios de sentido, saltos y movimientos rotacionales. Prepararse solo con trotes en línea recta deja al cuerpo menos adaptado a esos estímulos.

Forsythe propone incorporar ejercicios específicos que incluyan carreras de ida y vuelta, frenadas controladas y cambios de dirección. Una opción consiste en recorrer distancias progresivas dentro de una cancha, desde el área chica hasta la mitad del campo, con foco en acelerar y reducir la velocidad de forma técnica.

La preparación física para el fútbol exige ejercicios de frenadas y cambios de dirección en lugar de trotes continuos en línea recta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento específico reduce el desajuste entre la preparación semanal y las exigencias del partido. La progresión debe ser gradual, sobre todo después de períodos de inactividad o de una lesión reciente.

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El calentamiento debe ser una parte fija de cada partido

Llegar justo a horario y entrar directamente a jugar puede aumentar la vulnerabilidad muscular. Los especialistas consultados por GQ recomiendan calentar antes de cualquier entrenamiento o encuentro, incluso si la actividad es recreativa.

La FIFA desarrolló el programa FIFA 11+, una secuencia de unos 20 minutos que combina carrera, fuerza, equilibrio y ejercicios de aterrizaje. Incluye trabajos como flexiones nórdicas de isquiotibiales y posturas de equilibrio sobre una pierna.

McDonald indicó que el programa puede reducir las lesiones en cerca de un tercio cuando se realiza al menos dos veces por semana. La frecuencia ideal, según explicó, es de tres o cuatro sesiones semanales.

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La indicación de realizar una entrada en calor aplica incluso si la actividad posee carácter recreativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estiramientos pueden complementar esa preparación, aunque no deben convertirse en un esfuerzo excesivo justo antes de jugar. Forzar una zona rígida puede favorecer molestias musculares o tendinosas. Primero conviene elevar la temperatura corporal y luego trabajar la movilidad dentro de un rango cómodo.

Volver antes de tiempo puede transformar una molestia en una baja prolongada

La urgencia por regresar a la cancha suele ser un problema después de un esguince o una distensión. Chen advierte que retomar la actividad específica demasiado pronto puede agravar la lesión inicial o causar otra compensatoria.

Respetar la recuperación evita que un dolor leve se convierta en una lesión de varios meses. Tener buen estado cardiovascular no garantiza que músculos, tendones y otros tejidos estén listos para competir en días consecutivos.

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El descanso entre entrenamientos y partidos se vuelve parte del plan deportivo a medida que pasan los años. Para quienes quieren seguir jugando a los 30, 40 o más, la continuidad depende menos de ignorar las señales del cuerpo que de aprender a reconocerlas y actuar a tiempo.