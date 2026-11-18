Lo que se elige comer a la mañana puede marcar una diferencia concreta en la salud del corazón, según los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saltear el desayuno parece una solución rápida en las mañanas agitadas, pero cardiólogos citados por la revista Parade advierten que puede tener consecuencias concretas para la salud cardiovascular. Luego de horas de ayuno nocturno, el organismo necesita glucosa, y un desayuno rico en nutrientes también ayuda a evitar el exceso de calorías más tarde en el día, según explicó el doctor Srihari S. Naidu, profesor de medicina en la división de cardiología del New York Medical College.

“Generalmente no es buena idea saltarse el desayuno”, enfatizó Naidu, quien destacó la importancia de incluir proteínas magras, carbohidratos complejos, grasas saludables y alimentos densos en nutrientes en la primera comida del día. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la obesidad y la diabetes —condiciones que ciertas elecciones alimentarias pueden favorecer— están asociadas a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

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Por eso, lo que se elige comer a la mañana no es un detalle menor, aunque tampoco una comida aislada puede definir por sí sola el estado de salud general. Con ese marco, Naidu y otros especialistas consultados por el medio ordenaron diez desayunos habituales del mejor al peor para el corazón.

10 desayunos populares ordenados del mejor al peor

A continuación, el ranking completo elaborado por los especialistas, desde la opción más beneficiosa para la salud cardiovascular hasta la que más conviene evitar como hábito cotidiano.

1. Avena de corte entero con frutos rojos y nueces

La combinación de fibra, antioxidantes y omega-3 la convierte en la opción más completa para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato combina carbohidratos complejos, antioxidantes y ácidos grasos omega-3. La evidencia científica respalda el vínculo entre su consumo y la salud del corazón: un metaanálisis de 38 ensayos clínicos con 149.051 participantes, publicado en EClinicalMedicine, encontró que los omega-3 se asociaron con una reducción de la mortalidad cardiovascular y de eventos como el infarto de miocardio no fatal.

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2. Yogur griego con banana y semillas de lino

Una combinación de aproximadamente 300 calorías que aportan probióticos, calcio, potasio y omega-3. La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda entre 3.500 y 5.000 miligramos de potasio diarios para prevenir o controlar la hipertensión; una banana mediana contiene unos 450 miligramos.

3. Tostada de palta sobre pan integral con huevo pochado y ají molido

El pan integral aporta carbohidratos complejos y fibra, la palta suma grasas cardiosaludables y el huevo provee proteínas y vitamina D, lo que ayuda a retrasar el hambre temprana y sostener la masa muscular necesaria para mantener una actividad física regular.

Grasas cardiosaludables, proteínas y fibra en una combinación que los especialistas destacan entre las mejores (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Omelette de tres huevos con salchicha, espinaca, queso reducido en grasas y pan blanco

A partir de este punto, los especialistas empiezan a señalar advertencias más claras. El omelette pierde puntos principalmente por dos ingredientes: la salchicha, que no se considera una proteína magra salvo que sea de pollo o pavo —reducir el consumo de carne roja procesada puede disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca, según un estudio publicado en The Lancet Planetary Health—, y el pan blanco, que eleva la glucosa y aporta considerablemente menos fibra y nutrientes que el integral.

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5. Yogur natural sin azúcar con naranja y granola azucarada

Aunque el yogur aporta calcio y vitamina D, la granola con azúcar añadida dispara la insulina y favorece la acumulación de grasa corporal. Naidu aclaró que la naranja en sí no es perjudicial, pero combinada con un alimento cargado de azúcar agregada puede generar un pico de glucosa que se amortigua mejor con fibra y proteínas.

6. Magdalenas de arándanos con latte grande de leche entera

Una combinación alta en azúcar, carbohidratos simples y grasas saturadas. La AHA vincula el exceso de grasas saturadas con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Naidu lo definió como un desayuno poco saludable, aunque reconoció que su contenido calórico total puede mantenerse por debajo de las 400 calorías, lo que lo deja por encima de los últimos puestos.

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7. Salmón ahumado en bagel con queso crema

Aunque no es una preparación frecuente en Argentina y parte de América Latina, vale la pena conocerla: combina ingredientes con perfiles nutricionales muy distintos entre sí. El bagel es un carbohidrato simple que eleva la glucosa y el queso crema suma calorías y grasas, aunque aporta algo de calcio. El salmón, en cambio, es una fuente valiosa de proteínas, omega-3 y vitaminas B y D. El punto débil es el sodio: el doctor Joseph You, cardiólogo de Manhattan Cardiology en Nueva York y colaborador de LabFinder.com, advirtió que el salmón ahumado “puede contener mucho sodio oculto”.

El salmón aporta nutrientes valiosos, pero el bagel y el queso crema le restan puntos a esta preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Sándwich de salchicha, huevo y queso con papas fritas

Esta combinación ilustra bien cómo un desayuno aparentemente completo puede acumular excesos. El exceso de grasa proveniente de las papas fritas, el queso y la salchicha procesada lo convierte en una opción que los especialistas desaconsejan como hábito frecuente, aunque el huevo siga sumando proteínas y vitamina D.

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9. Cereales azucarados con jugo de naranja

“Es todo azúcar, esencialmente, lo que lleva a la obesidad por exceso de calorías y también puede promover la diabetes”, advirtió Naidu. La combinación no ofrece fibra ni proteínas que estabilicen el nivel de glucosa en sangre.

10. Panqueques con almíbar y manteca

El doctor Cheng-Han Chen, cardiólogo intervencionista y director médico del Programa de Corazón Estructural del MemorialCare Saddleback Medical Center, explicó que los carbohidratos refinados generan un pico de glucosa seguido de una caída rápida. Además, sumó que, pese a que los carbohidratos parecen necesarios para mantenerse activo durante el día, “es importante ser consciente de la moderación”. Un desayuno con fibra y proteínas, señalaron los especialistas, brinda energía más sostenida y un nivel de glucosa más estable.

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Recomendaciones cardiológicas para una alimentación saludable

Más allá del desayuno puntual, los cardiólogos subrayaron que no existe una única dieta ideal para el corazón, pero sí patrones alimentarios respaldados por evidencia científica. You destacó la dieta DASH, el plan alimentario más estudiado para reducir la presión arterial. Rico en frutas, verduras y lácteos bajos en grasas, este esquema limita el consumo de sal a no más de 2.300 miligramos diarios —idealmente 1.500 miligramos, según la AHA—. Varios de los alimentos mejor ubicados en el ranking, como la avena, los frutos rojos, las nueces, el yogur griego y la palta, forman parte de ese patrón de alimentación.