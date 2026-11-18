El futón se extiende sobre el tatami por la noche y se guarda durante el día para liberar la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir a ras del suelo forma parte de una tradición doméstica que todavía se reconoce en Japón, aunque las camas y los interiores de estilo occidental son habituales. El futón extendido sobre tatami permite convertir un mismo ambiente en dormitorio por la noche y en espacio de uso diario durante el día.

El tatami pasó de símbolo de rango a medida del espacio doméstico

El tatami no nació como el revestimiento completo de las habitaciones. La investigadora de arquitectura urbana Carola Hein, de la Universidad Técnica de Delft, sitúa primeros usos documentados en el período Nara, desde siglo VIII, cuando una estera individual podía funcionar como asiento o lecho para personas de alta jerarquía. Con el tiempo, el elemento se incorporó a distintas actividades de la casa japonesa.

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Las esteras de tatami forman parte de la arquitectura tradicional japonesa y permiten usos múltiples en un mismo ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio internacional especializado Nippon precisa que el tatami más antiguo conservado se encuentra en el templo Tōdai-ji, en Nara, y data de mediados del siglo VIII.

Durante el período Heian, entre 794 y 1185, se empleaba en residencias aristocráticas para cubrir sectores puntuales del suelo. Su expansión fue gradual: llegó a cubrir habitaciones enteras y su uso se difundió entre la población común desde el período Edo.

En la vivienda tradicional, las dimensiones de una habitación suelen expresarse por la cantidad de tatamis que caben en ella. Las medidas pueden variar según la región, aunque una estera ronda los 91 por 182 centímetros. Esta lógica modular ayuda a entender por qué el suelo no era una superficie residual, sino la base de actividades cotidianas como sentarse, comer, recibir visitas y descansar.

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En las viviendas de estilo japonés, los colchones plegables convierten una sala de estar en dormitorio al final de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futón hace que una habitación cambie de función

El conjunto de cama tradicional se organiza sobre esa base. El artículo de AD Magazine describe una disposición con varias piezas:

Tatami : la estera que cubre el suelo del ambiente japonés.

Shikibuton : el colchón plegable que se coloca encima.

Kakebuton : la cobertura acolchada para dormir.

Makura: la almohada.

El tatami está compuesto por una base, una cubierta tejida y un borde de tela que protege sus laterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de plegar y guardar el futón explica su relación con el aprovechamiento del espacio. La plataforma Web Japan, vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, señala que durante el día una habitación de estilo japonés puede servir como sala de estar o comedor. Por la noche, se transforma en dormitorio al extender la ropa de cama. Al amanecer, el futón vuelve al armario u oshiire.

Ese uso flexible no implica que todas las viviendas actuales reproduzcan el mismo esquema. Web Japan también advierte que las habitaciones con sillas y camas son comunes y que muchas casas conservan solo un ambiente tradicional.

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La presencia del tatami, por lo tanto, debe leerse como una práctica que convive con formas contemporáneas de habitar, no como una regla uniforme para toda la población japonesa.

La flexibilidad del mobiliario responde a una organización doméstica en la que cada habitación puede cumplir distintas funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firmeza no garantiza por sí sola un mejor descanso

Asociar el futón con beneficios universales para la espalda exige cautela. La revisión sistemática publicada por el Journal of Orthopaedics and Traumatology, que reunió 39 estudios sobre superficies de descanso, concluyó que los colchones de firmeza media favorecen el confort, calidad del sueño y alineación de la columna.

Sus autores también señalaron que los resultados disponibles no son concluyentes para establecer una única superficie adecuada para todas las personas.

Una misma habitación puede funcionar como sala, comedor y dormitorio gracias al uso de mobiliario plegable y superficies de tatami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo incluyó un ensayo multicéntrico, doble ciego, con 313 adultos con dolor lumbar crónico inespecífico. En esa comparación, las personas que usaron colchones de firmeza media informaron mayores mejoras de dolor y discapacidad que quienes emplearon colchones firmes.

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El hallazgo no evalúa de manera directa el futón japonés, pero cuestiona la idea de que una superficie muy dura sea, por definición, la mejor alternativa.

La elección de una cama depende de factores individuales, entre ellos la postura habitual, peso corporal, comodidad y presencia de dolor. La tradición japonesa del futón responde ante todo a una organización histórica del hogar, articulada alrededor del tatami y de habitaciones capaces de cambiar de uso. Su vigencia cultural no equivale a una recomendación médica general.