El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., camina junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Malacañang en Manila, Filipinas, el 18 de noviembre de 2026 (REUTERS/Eloisa Lopez)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este miércoles su visita a Filipinas con una reunión con autoridades de Manila y anuncios sobre una posible ampliación de la cooperación en defensa y energía nuclear, antes de continuar una gira diplomática que prevé encuentros con el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping.

El mandatario estadounidense recibió honores militares y una ceremonia con banda de música en el palacio presidencial mientras caminaba con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

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Desde su llegada el martes, Trump participó en reuniones con la alianza de seguridad Quad, abordó un futuro acuerdo comercial con Tailandia y mantuvo contactos con dirigentes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), integrada por 11 miembros.

El inquilino de la Casa Blanca también destacó la cooperación militar con Filipinas y planteó que la tecnología nuclear del país norteamericano podría contribuir a resolver los problemas energéticos del archipiélago.

“Que Filipinas adopte la tecnología estadounidense en su primer proyecto nuclear moderno pondría de manifiesto la solidez de nuestra importante relación. Y probablemente haremos algo muy importante relacionado con la energía nuclear”, declaró Trump el martes, sin precisar el alcance de la iniciativa.

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El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., extiende la mano para saludar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su encuentro en el Palacio de Malacañang en Manila, Filipinas, el 18 de noviembre de 2026 (EUTERS/Carlos Barria)

En marzo, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró una emergencia energética nacional después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El cierre del estrecho de Ormuz elevó los precios de los combustibles en el país, que depende de importaciones.

Japón, Rusia, Francia y Corea del Sur figuran entre los países que participaron en conversaciones para introducir por primera vez la energía nuclear en Filipinas.

A cerca de un kilómetro del palacio presidencial, unos 1.000 manifestantes protestaron contra la visita de Trump. Los participantes corearon “¡Fuera Trump!” y consignas contra la iniciativa estadounidense Pax Silica AI y la explotación de tierras raras. La policía bloqueó el paso de los manifestantes en una carretera que conduce al palacio. Durante la protesta, algunos de ellos quemaron banderas estadounidenses.

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La escala de Trump en Manila antes de viajar a Shenzhen fue “significativa” por la relación personal del presidente estadounidense con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., y por la posición de Filipinas ante las tensiones de seguridad en el Pacífico, afirmó Hayley Channer, del Centro de Estudios Estadounidenses de Sídney.

Durante una cena de gala de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organizada el martes por Marcos, Trump elogió a los padres del mandatario filipino. “Conocí muy bien a tus padres, y eran estupendos”, recordó Trump y bromeó: “Tienes muy buena genética, te lo aseguro”. El padre del actual presidente, Ferdinand Marcos Sr., encabezó una dictadura en Filipinas hasta su derrocamiento en 1986, tras el cual la familia partió al exilio.

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Estados Unidos y Filipinas mantienen un tratado de alianza y comparten preocupaciones de seguridad en la región. Entre ellas figuran los incidentes entre Manila y China en el disputado Mar de China Meridional, así como una posible guerra en torno a Taiwán, situado al norte del archipiélago filipino.

“El presidente Trump ve un enorme valor estratégico en la relación de Estados Unidos con Filipinas, que ha estado en la primera línea de la agresión territorial de China en el Mar de China Meridional”, señaló Channer a la AFP.

Donald Trump saluda mientras pasa revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Malacañang, en Manila, Filipinas, el 18 de noviembre de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

Estados Unidos amplió bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr. su acceso militar a instalaciones de Filipinas, mientras ambos países aumentaron las patrullas conjuntas en el Mar de China Meridional y la participación en ejercicios militares de gran escala ante la presión regional de Beijing.

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La presencia de tropas estadounidenses continúa como un asunto sensible en Filipinas, antigua posesión colonial de Estados Unidos. Sin embargo, Manila autorizó una mayor cooperación militar desde la llegada de Marcos al poder. En abril, más de 17.000 soldados, aviadores y marineros de los dos países participaron durante 19 días en los ejercicios Balikatan, cuyo nombre significa “Hombro con Hombro”.

La cooperación ocurre en un contexto de tensiones con China por áreas en disputa en el Mar de China Meridional y de preocupación ante una posible guerra en Taiwán, ubicado al norte del archipiélago. En noviembre de 2025, Marcos advirtió que “una guerra por Taiwán arrastrará a Filipinas, a la fuerza, al conflicto”, debido a la cercanía entre ambos territorios.

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Trump tiene previsto viajar este miércoles a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde participará de una reunión trilateral con sus pares de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping.

(Con información de AFP)