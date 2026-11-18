El líder chino, Xi Jinping, asiste a una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre de la APEC China 2026 en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 18 de noviembre de 2026 (ALEX PLAVEVSKI vía REUTERS)

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El dictador de China, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvieron este miércoles su quinta reunión del año antes de la cumbre trilateral prevista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Las agencias estatales de China y Rusia informaron a la madrugada que el líder del régimen y el mandatario ruso iniciaron conversaciones, pero aún no se conocieron los temas tratados en el encuentro. Antes de verse con Putin, Xi se entrevistó con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

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Putin quedó aislado por los países occidentales desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que desató el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario ruso sostuvo ante participantes del foro de APEC que espera que la cita con Xi y Trump resulte “muy útil”. “En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums”, afirmó Putin.

El jefe del Kremlin también sostuvo que las sanciones occidentales adoptadas contra Rusia tras el inicio de la invasión no lograron sus objetivos. En ese sentido, afirmó que dichas medidas “no son capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia”.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, y el dictador chino, Xi Jinping, asisten a una reunión al margen de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 18 de noviembre de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters)

Xi, que habló minutos antes en el mismo foro empresarial, reclamó una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y libre comercio. “Comenzando por reducir los aranceles, ampliar el acceso y explorar regulaciones y normas de gestión, China llevará a cabo una reforma profunda”, aseguró al inaugurar el evento y agregó: “Actualmente, la situación internacional es compleja y volátil, el crecimiento económico mundial carece de impulso y el unilateralismo y el proteccionismo campan a sus anchas”.

Funcionarios rusos anticiparon que Xi y Putin abordarían cuestiones de energía y finanzas. Después, en un formato restringido, tratarían asuntos de política exterior, entre ellos la guerra en Ucrania y la situación en Corea del Norte.

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el dictador de China, Xi Jinping (no aparece en la imagen), durante la cumbre de la APEC en China 2026, celebrada en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 18 de noviembre de 2026 (ALEX PLAVEVSKI/Pool vía REUTERS)

El líder chino, y el mandatario ruso participaron de la reunión privada, un día antes de un encuentro trilateral previsto con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La cita del jueves genera inquietud por la posibilidad de que los tres mandatarios aborden la guerra de Ucrania sin participación de Kiev ni de los países europeos, o acuerden áreas de influencia entre las grandes potencias. Estados Unidos había señalado que Ucrania no formaría parte de la agenda. Beijing sostiene que el conflicto no le compete, aunque Trump afirmó luego que el tema sí estará sobre la mesa.

China informó que Xi, Putin y Trump mantendrán “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”. Washington indicó que el encuentro también incluirá la guerra en Irán y el desarme nuclear. El tema gana peso después de que en febrero venció un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.

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Beijing reclama desde hace años que Washington y Moscú reduzcan primero sus arsenales nucleares, que son mucho mayores, antes de pedir a China que negocie límites para su propio armamento.

El dictador chino, Xi Jinping (ALEX PLAVEVSKI/Pool vía REUTERS)

Las medidas arancelaria de Donald Trump marcó las discusiones de los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que durante tres días abordaron distintos asuntos regionales bajo la presión de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

El primer ministro chino, Li Qiang, cuestionó el lunes lo que calificó como una “corriente contraria de unilateralismo y proteccionismo” y defendió el crecimiento de los intercambios comerciales entre Pekín y los países del bloque.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también reclamaron una menor dependencia del mercado estadounidense. Ambos se refirieron de forma explícita a la necesidad de diversificar sus vínculos comerciales.

Trump mantuvo el martes su confrontación económica con China. El mandatario aseguró que Estados Unidos alcanzará a China en la producción de tierras raras “en 10 meses”.

(Con información de AFP)