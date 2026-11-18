La canción de Queen reúne rock, armonías vocales superpuestas y una estructura alejada de los formatos habituales de radio (YouTube)

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Para Brian May, una de las obras que mejor expresa la ambición musical de Queen no es “Bohemian Rhapsody”, el sencillo que convirtió al grupo en un fenómeno internacional. El guitarrista eligió a “The Prophet’s Song” como la canción más subestimada de la banda, una composición de cerca de ocho minutos publicada en 1975 y opacada por el impacto de otra pieza incluida en el mismo álbum.

Incluida en A Night at the Opera, la canción reúne pasajes de rock, armonías vocales superpuestas y una estructura alejada de los formatos habituales de radio. May la escribió a partir de un sueño que tuvo mientras se recuperaba de una enfermedad. Con el paso de las décadas, la ubicó entre las obras necesarias para conocer una faceta menos difundida del cuarteto británico.

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La valoración surgió en una conversación retrospectiva sobre el catálogo del grupo. “Hay un millón de cosas que, en cierto sentido, me habría gustado que recibieran mucha atención”, afirmó el músico. Entre todas ellas, eligió a “The Prophet’s Song” como el caso más representativo. “Solo unas pocas personas que se han metido muy profundamente en Queen a lo largo de los años saben realmente qué significa”, agregó.

Brian May la definió como la contracara de “Bohemian Rhapsody”

La presencia de ambas composiciones en A Night at the Opera permite dimensionar el contraste. El cuarto álbum de estudio de Queen fue publicado el 21 de noviembre de 1975 y reunió canciones firmadas por sus cuatro integrantes. Allí apareció “Bohemian Rhapsody”, escrita por Freddie Mercury, que se convirtió en uno de los títulos más reconocidos del grupo. También quedó “The Prophet’s Song”, compuesta por May y con una duración cercana a los ocho minutos.

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El guitarrista definió a esa obra como “la antítesis de ‘Bohemian Rhapsody’”. Las dos canciones compartían álbum y una vocación experimental, aunque tuvieron recorridos muy diferentes. La creación de Mercury ingresó en la programación radial y se consolidó como una carta de presentación internacional. La de May quedó ligada a quienes recorren con mayor detalle la discografía de la banda.

“Siempre pensamos que las dos eran obras importantes, pero ‘Bohemian Rhapsody’ fue tomada por la radio y se convirtió en la canción insignia”, explicó May en declaraciones recogidas por MusicRadar.

El tema forma parte del cuarto álbum de estudio de Queen, publicado el 21 de noviembre de 1975 (LTD/via REUTERS)

La grabación de “The Prophet’s Song” incluye una sección vocal elaborada con repeticiones y retardos que modifica el clima de la pieza. Freddie Mercury llevó ese pasaje al escenario con efectos de voz durante un recital de Queen en Hyde Park, Londres, en 1976. Para May, ese tipo de recursos muestra una dimensión del grupo que suele quedar fuera de los compilados de grandes éxitos.

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El guitarrista describió el destino de la obra como una situación ambivalente. Lamentó que hubiera quedado opacada, aunque destacó que esa condición permite que sea descubierta por oyentes que se acercan al repertorio menos conocido. Para él, quienes conectan con la canción la consideran tan representativa de Queen como “Bohemian Rhapsody”, pese a que no alcance cifras de reproducciones comparables.

El guitarrista también revisó el recibimiento de Hot Space

La revisión de May sobre los discos menos celebrados de Queen también incluyó a Hot Space, publicado en 1982. El álbum incorporó con mayor presencia elementos de funk, música bailable y sintetizadores, una dirección que dividió a parte del público y se alejó de las capas de guitarras y voces que habían caracterizado trabajos anteriores.

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El músico admitió que la banda cometió un error, sobre todo por el contexto en el que lanzó ese material. “Creo que Hot Space fue un error, aunque solo fuera por el momento”, declaró en una entrevista reproducida por Louder Sound. Según explicó, el grupo se había interesado por el funk y encontraba puntos de contacto con el sonido que Michael Jackson desarrolló en Thriller, también editado en 1982.

May consideró que el clima de la época no favoreció esa apuesta. “El momento fue equivocado. La disco era una mala palabra”, señaló. Aun así, describió los cambios como parte del proceso creativo del conjunto. Hot Space incluyó “Under Pressure”, la colaboración con David Bowie, y reflejó una etapa de debates internos sobre el rumbo musical de Queen.

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En el caso de “The Prophet’s Song”, May no cuestiona una decisión artística de Queen, sino el alcance que tuvo fuera de su público más fiel. Para el guitarrista, la pieza concentra una de las facetas centrales del grupo: la búsqueda de estructuras extensas, armonías vocales y recursos poco convencionales. Así, A Night at the Opera dejó dos caminos de esa ambición creativa: el éxito masivo de “Bohemian Rhapsody” y una obra que, medio siglo después, sigue reservada para quienes se internan en la discografía de la banda.