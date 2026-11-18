El nuevo directivo ocupaba la gerencia de Licenciamiento y Control de Instalaciones Radiactivas y Prácticas en el organismo regulador. (Gentileza: EconoJournal)

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Tras la renuncia de Carlos Alberto Terrado, el Gobierno nacional formalizó la designación de Flavio Alejandro Andrada Contardi como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). De esta manera, el nombramiento entró en vigencia desde el 17 de noviembre.

La medida fue establecida mediante la publicación del Decreto N° 1389/2026 en el Boletín Oficial. “Desígnase, a partir del 17 de noviembre de 2026, en el cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, al bioingeniero Flavio Alejandro Andrada Contardi”, determinaron.

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Previo a que fuera nombrado como integrante del Directorio de la ARN, Andrada Contardi era integrante del primer nivel operativo del organismo. Concretamente, ocupaba el puesto de gerente de Licenciamiento y Control de Instalaciones Radiactivas y Prácticas.

De acuerdo con la Resolución N° 773/2025, el bioingeniero había sido designado en ese cargo en diciembre de 2025 por su antecesor, Carlos Alberto Terrado. En ese documento, se había establecido que no podría superar el plazo de dos años en esa misma función.

Tal como se presenta en su perfil de LinkedIn, Andrada Contardi combina formación en energía nuclear, seguridad radiológica y gestión de organizaciones con experiencia en tareas regulatorias y de cooperación internacional. PUBLICIDAD Entre sus estudios figuran especializaciones en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear en el Instituto Balseiro, seguridad nuclear y protección radiológica en la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de una maestría en dirección de organizaciones del Instituto Universitario Naval. En el plano laboral, registra antecedentes en fiscalización y control regulatorio, licenciamiento de instalaciones radiactivas y evaluación de condiciones de seguridad radiológica. También participó en inspecciones de salvaguardias vinculadas con la contabilidad y el control de materiales nucleares. Por otro lado, se desarrolló como docente en la Especialización en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación de la UBA. Su trayectoria incluye representación argentina en instancias del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares y en reuniones técnicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). PUBLICIDAD Carlos Terrado, el ex vicepresidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) Además, intervino en la elaboración y revisión de guías de seguridad del organismo y actuó como experto técnico en misiones sobre seguridad radiológica, ciclotrones, radiofarmacia y protección ocupacional en América Latina. La designación se produjo menos de una semana después de que el Poder Ejecutivo aceptara la salida de Terrado. La dimisión fue oficializada a través del Decreto N° 1351/2026, aunque no precisaron los motivos de su alejamiento ni anticipó quién sería su reemplazante. Terrado había asumido como vicepresidente primero de la ARN el 1 de marzo de 2024, luego de haber sido designado por el Decreto N° 237/2024. Con la publicación del nuevo decreto, el Gobierno completó el reemplazo en la cúpula del organismo. PUBLICIDAD Según pudo confirmar Infobae, el ex funcionario era ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas. También integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Antes de volver a la ARN como vicepresidente de su directorio, Terrado se desempeñó entre 2016 y 2019 como director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina. Entre 2010 y 2016 trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en tareas vinculadas con la seguridad tecnológica y la seguridad física. Su carrera dentro del organismo regulador se remontaba a 1994, cuando la entidad funcionaba como Ente Nacional Regulador Nuclear. En ese período ocupó puestos como subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM. PUBLICIDAD Además, participó en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales, seguridad de centrales nucleares y elaboración de normas regulatorias. Entre 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute, en California. Compartir nota: