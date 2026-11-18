US President Donald Trump arrives for a state visit banquet luncheon hosted by Philippine President Ferdinand Marcos Jr at Malacanang Palace in Manila, Philippines, November 18, 2026. REUTERS/Carlos Barria

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parte este miércoles rumbo a China para participar en una cumbre trilateral histórica con su homólogo chino, Xi Jinping, y el líder ruso, Vladímir Putin, en un encuentro atravesado por las guerras en Ucrania e Irán, las tensiones geopolíticas y la disputa por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Trump llegará a Shenzhen, el centro tecnológico chino que recibirá a los jefes de Estado durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con la intención de impulsar una agenda de conversaciones que, según anticipó, incluirá los arsenales nucleares y el fin de la guerra en Ucrania, iniciada en 2022 con la invasión rusa.

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El mandatario estadounidense dio señales de que pretende adoptar un enfoque flexible durante su estadía en Asia y apostar por la diplomacia basada en las relaciones personales para intentar dejar un legado en la política internacional durante los últimos dos años de su gobierno.

Antes de partir, Trump afirmó que la muerte de decenas de miles de soldados rusos por mes abrió una oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita terminar con el conflicto en Ucrania. Sus declaraciones contrastaron con las de algunos de sus asesores, quienes habían anticipado a los periodistas que la guerra no formaría parte de la reunión trilateral.

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“Creo que estamos muy cerca de lograrlo”, sostuvo el presidente estadounidense el martes. “Vamos a tener una buena reunión sobre eso”, afirmó.

Trump llegará a Shenzhen con la intención de impulsar una agenda de conversaciones que incluirá los arsenales nucleares y el fin de la guerra en Ucrania, iniciada en 2022 con la invasión rusa (REUTERS)

Trump también dejó abierta la posibilidad de mantener una reunión privada con Putin al margen de la cumbre, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre ese encuentro. “No lo sé, pero lo haría. Si está disponible, lo haría”, respondió cuando le preguntaron si tenía previsto reunirse con el líder ruso por separado.

Otra de las posibilidades que mencionó fue un encuentro con el líder del régimen norcoreano, Kim Jong Un, cuyo arsenal nuclear representa una amenaza para Estados Unidos y sus aliados de Japón y Corea del Sur. “Veremos qué pasa”, afirmó Trump, quien agregó que el líder norcoreano estaría interesado en mantener una reunión.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró el miércoles que Trump hablaba “en serio” sobre la posibilidad de reunirse con Kim como parte de sus esfuerzos para resolver las tensiones con Corea del Norte.

“Ahora bien, puede que eso no sea posible, y no les estoy diciendo que vaya a haber una reunión mañana”, aclaró Rubio. “Sólo digo que el presidente está dispuesto a reunirse y discutir, como lo hizo durante su primer mandato”, afirmó.

La agenda del viaje también quedó atravesada por las interrupciones registradas en algunos servicios digitales en Estados Unidos, que generaron preocupación por su impacto en actividades cotidianas como el acceso al correo electrónico, los vuelos y la seguridad de las cuentas bancarias.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró el miércoles que Trump hablaba “en serio” sobre la posibilidad de reunirse con Kim como parte de sus esfuerzos para resolver las tensiones con Corea del Norte (AP)

Rubio descartó que exista evidencia de una conexión entre los incidentes o de que respondan a acciones de países rivales, piratas informáticos o delincuentes. “No tenemos ninguna evidencia”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense el miércoles en Manila.

La agenda de Trump en Filipinas y China

Antes de partir hacia China, Trump comenzó la jornada del miércoles en Manila, donde recibió honores militares y fue recibido con una ceremonia que incluyó una banda de música en el Palacio Presidencial. El mandatario estadounidense recorrió el lugar junto al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., con quien luego compartió un almuerzo en el Palacio de Malacañang.

El martes, Trump se reunió en Manila con los líderes de la alianza del Quad, firmó una declaración comercial con Tailandia y participó en una cena de homenaje con dignatarios del Sudeste Asiático.

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El presidente estadounidense partirá por la tarde hacia Shenzhen, donde manifestó su entusiasmo por la ceremonia de recepción que prepararon las autoridades chinas. “Soy el invitado del presidente Xi y me dicen que vamos a tener un aterrizaje bastante especial”, declaró a los periodistas. “Va a ser algo hermoso”.

Trump participará el jueves en la cumbre de la APEC y luego mantendrá reuniones con Xi Jinping y Vladímir Putin antes de regresar a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense recorrió el lugar junto al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., con quien luego compartió un almuerzo en el Palacio de Malacañang (REUTERS)

Las tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing

La perspectiva de que Trump se reúna con los líderes de China y Rusia también despertó preocupación por el rumbo de la política exterior estadounidense, en un contexto de tensiones con aliados históricos como Canadá y los socios europeos de la OTAN.

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La política arancelaria impulsada por Washington, que buscaba poner fin al superávit comercial chino, no consiguió frenar el avance del mayor fabricante mundial. Por segundo año consecutivo, China habrá exportado bienes por un valor de un billón de dólares superior al de sus importaciones.

En paralelo, Xi recibió el martes al primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien acordó nuevas reducciones de los aranceles comerciales de ambos países. El jefe de Gobierno canadiense buscó estrechar los vínculos económicos con China y la Unión Europea ante el deterioro de las relaciones con Trump, quien en distintas ocasiones manifestó su intención de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos.

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La inteligencia artificial también ocupará un lugar central en el contexto de la cumbre. Su desarrollo es considerado fundamental para acelerar el crecimiento económico, aunque también plantea riesgos para la seguridad nacional y preocupaciones sobre la posibilidad de que la tecnología quede fuera del control humano.

En ese escenario, el acceso de China a los semiconductores avanzados de Estados Unidos constituye uno de los principales puntos de fricción entre ambas potencias.

Xi recibió el martes al primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien acordó nuevas reducciones de los aranceles comerciales de ambos países (AP)

Jensen Huang, un estrecho aliado de Trump en la industria tecnológica, fue destituido recientemente como director ejecutivo de Nvidia después de admitir una relación extramarital con una mujer que presuntamente sería una agente del régimen chino. Beijing negó que ella fuera una espía, pero el caso generó inquietud sobre el acceso de China a los chips informáticos de Nvidia para desarrollar modelos de inteligencia artificial capaces de competir con los estadounidenses.

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Consultado esta semana sobre los motivos por los que Washington no había adoptado medidas más agresivas para restringir el acceso chino a los semiconductores avanzados, Trump reconoció que existen diferencias de opinión dentro de su administración. “Tenemos una muy buena relación con China, y no los quieres ofender”, respondió.

Irán y Taiwán, otros puntos de tensión

La guerra contra Irán también figura entre los asuntos que podrían aparecer en las conversaciones. China y Rusia brindaron apoyo a Teherán después de que Trump inició en febrero una ofensiva militar contra la República Islámica con el objetivo de frenar el desarrollo de armas nucleares en ese país.

El conflicto provocó un aumento de la inflación y una desaceleración del crecimiento global, mientras los precios de la energía registraron fluctuaciones ante las escaladas y las pausas en las hostilidades.

Trump adelantó que pretende abordar la guerra en Irán y los esfuerzos para reducir los arsenales nucleares durante sus conversaciones con Xi y Putin.

En cambio, descartó que tenga previsto plantear el asunto de Taiwán, la isla autónoma que Beijing reclama como parte de su territorio y que ocupa un lugar estratégico en la industria mundial de semiconductores.

Taiwán es el principal fabricante de chips informáticos avanzados, incluidos los diseñados por empresas estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, sin embargo, anticipó que su homólogo chino podría introducir el tema durante el encuentro. “Estoy seguro de que saldrá a relucir el tema”, afirmó Trump. “Yo no tendré que plantearlo”.