Una reserva de ingredientes en el freezer permite organizar preparaciones cotidianas y reducir compras de último momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Contar con ingredientes congelados permite resolver comidas cotidianas sin depender de compras de último momento. Una reserva pensada según los hábitos del hogar puede incluir frutas y verduras, proteínas y masa de hojaldre, siempre que se mantenga la cadena de frío y roten los productos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que la conservación a temperaturas de -18°C o inferiores retrasa la actividad de los microorganismos y las reacciones que deterioran los alimentos. El congelado no mejora la calidad inicial, pero ayuda a conservarla si el producto se almacena y manipula de forma adecuada.

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1. Frutas y verduras

Las frutas y verduras en porciones ayudan a aprovechar cada envase y a sumar ingredientes listos para usar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas y verduras congeladas pueden utilizarse de a poco y durante todo el año. Las bayas, por ejemplo, se adaptan a licuados, muffins, tartas, avenas y compotas, y aportan fibra y antioxidantes, según la información de referencia. Su formato permite medir la cantidad necesaria sin tener que emplear todo el envase de una vez.

En el caso de los vegetales, el ahorro de tiempo también incide: los productos llegan habitualmente lavados, pelados o cortados. La FAO explica que el escaldado previo de muchas verduras inactiva enzimas que, de otro modo, afectarían el color, sabor, textura y algunos nutrientes durante el almacenamiento.

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2. Los guisantes

Los guisantes pequeños congelados pueden conservar su dulzor y funcionar como guarnición en pocos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chef y restaurador Marco Canora destaca los guisantes pequeños congelados porque el azúcar de los guisantes frescos se transforma en almidón con rapidez. Los que se congelan poco después de la cosecha pueden conservar mejor ese dulzor.

Canora propone prepararlos como guarnición con cebolla cortada, cocida en manteca, sal y pimienta. Es una opción que evita la tarea de desgranarlas y que puede incorporarse en cantidades acotadas a una comida.

3. El edamame ya pelado

El edamame pelado se incorpora con facilidad a salteados, ensaladas o platos con arroz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chef ejecutivo Johnny Sanchez recomienda tener edamame congelado y pelado porque llega listo para usar, a diferencia de la versión fresca, que requiere cocción al vapor y pelado. Sugiere añadirlo hacia el final de un salteado o combinarlo con aceite de oliva y ralladura de limón.

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El chef Asaf Maoz plantea otra preparación: saltear el edamame con pollo, harissa y limón en conserva, y servirlo con arroz jazmín. Para una alternativa vegetariana, propone reemplazar el pollo por tofu. El alimento se incorpora así como fuente de hierro y proteínas dentro de un plato completo.

4. Los camarones

Los camarones porcionados permiten resolver platos rápidos, siempre con una descongelación segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las proteínas para guardar, la instructora culinaria Mary Payne Moran señala a los camarones congelados por tres motivos: se descongelan con rapidez, se pueden separar por porciones y sirven tanto para una comida habitual como para recibir invitados.

Descongelar en la heladera, en agua fría o en microondas

Si se utiliza agua fría o microondas, cocinar inmediatamente después.

Evitar descongelar sobre la mesada.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que la congelación no elimina todos los microorganismos. Estos pueden volver a multiplicarse al descongelar, por lo que los productos deben tratarse como cualquier alimento perecedero.

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5. La masa de hojaldre y tapas de tarta

La masa de hojaldre congelada sirve como base para recetas dulces, bocados salados y aperitivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pastelera formada en Francia Tanya Ngangan incluye las láminas de masa de hojaldre congelada entre los básicos del freezer por su uso en preparaciones dulces y saladas. Sugiere emplearlas como base de una tarta de manzana o cortarlas en discos, hornearlos y cubrirlos con cebolla caramelizada, queso de cabra y rúcula.

Para una alternativa más informal, Ngangan propone envolver salchichas pequeñas con tiras de masa, pincelar con huevo y espolvorear condimento de semillas antes de hornear. Como pauta general, conviene cerrar los envases de manera correcta, revisar periódicamente las existencias y priorizar los alimentos con más tiempo en el congelador para preservar su calidad.

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