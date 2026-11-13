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Cuál es el método respaldado por la ciencia que permite aumentar la masa muscular sin lesiones inesperadas

Una investigación con 30.000 deportistas detalla de qué manera conviene regular las rutinas físicas para sostener un progreso real. Claves para mantener una buena postura y obtener todos los beneficios

Ilustración de una mujer que hace una zancada con una pesa rusa junto a un hombre, rodeados de sacos de boxeo y una bicicleta fija.
La sobrecarga progresiva ajusta de manera gradual la exigencia de los ejercicios de fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El principio de sobrecarga progresiva propone aumentar de forma gradual la exigencia del entrenamiento de fuerza para que el organismo siga adaptándose. La clave es ajustar el estímulo sin sacrificar la técnica ni la recuperación.

El estímulo debe aumentar cuando la carga actual deja de desafiar

La sobrecarga progresiva consiste en elevar paulatinamente la demanda que recibe el cuerpo durante un ejercicio. Ese cambio puede hacerse con más resistencia, repeticiones, series, frecuencia de entrenamiento o una menor pausa entre series, según el objetivo y la experiencia de cada persona.

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Infografía con el dibujo de una persona que levanta una barra con pesas, acompañada por esquemas y textos explicativos con cifras y recomendaciones.
El aumento de peso debe permitir mantener el control durante todo el movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte (ACSM) define este principio como el aumento gradual del estrés del ejercicio. Su actualización de 2026, basada en 137 revisiones sistemáticas con más de 30.000 participantes, señala que el entrenamiento de resistencia mejora fuerza, masa muscular, potencia, resistencia y distintas medidas de función física frente a no entrenar.

Para quienes se inician, el primer paso no es levantar la mayor carga posible. La entrenadora personal certificada Kendra Madigan, citada por Women’s Health, recomienda comenzar con un peso manejable y comprobar que se puede controlar durante todo el movimiento.

Una mujer con ropa deportiva tira de la barra de una máquina de poleas en una sala de gimnasio con ventanales y pesas al fondo.
Registrar series, repeticiones y resistencia ayuda a identificar los avances de cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica establece el límite: si se pierde, la carga o el volumen resultan excesivos para esa sesión. La progresión puede organizarse a partir de señales concretas:

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  • Completar las repeticiones previstas con buena ejecución durante más de una sesión.
  • Sumar una o dos repeticiones antes de aumentar el peso.
  • Elevar la resistencia en incrementos pequeños y verificar que el movimiento siga controlado.
  • Registrar peso, series y repeticiones para comparar el rendimiento a lo largo de las semanas.
Un hombre acostado sobre un banco sostiene una barra metálica con discos de pesas en ambos extremos.
Completar el trabajo previsto con buena técnica puede ser una señal para modificar la carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia y objetivo orientan la progresión

El peso no es la única variable que puede modificarse. Kate Georgiadis, entrenadora citada por el medio, sugiere a los principiantes mantener estables series y repeticiones durante las primeras cuatro semanas y concentrarse en elevar la resistencia cuando completen el trabajo previsto sin perder el control. Este método facilita identificar qué ajuste produjo una mejora o una dificultad.

La revisión más reciente del ACSM matiza que la progresión no es imprescindible para obtener beneficios iniciales, pero cobra relevancia cuando se busca seguir avanzando a largo plazo.

Una mujer en cuclillas sostiene dos mancuernas junto a un hombre arrodillado en una sala de gimnasio con pesas y espejos.
La recuperación entre sesiones forma parte del proceso de adaptación muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento indica que la fuerza mejora con cargas más altas, rango completo de movimiento, dos o tres series y al menos dos sesiones semanales; para la hipertrofia, informa una relación con un volumen semanal mayor, de alrededor de 10 series por grupo muscular.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o superior que incluyan los grandes grupos musculares dos o más días por semana. Esa pauta se refiere a actividad física general y no sustituye una evaluación individual de antecedentes, lesiones o condiciones de salud.

El aumento de la exigencia tampoco tiene que ser lineal. La fatiga acumulada, el descanso, la alimentación, el sueño y otros factores pueden alterar el rendimiento de una semana a otra. Georgiadis plantea que, cuando una persona no está en condiciones de progresar, puede mantener el nivel de intensidad y retomar el aumento más adelante.

Un hombre con ropa deportiva flexiona el torso y levanta mancuernas en una sala con una ventana y accesorios de entrenamiento.
Los períodos de descarga reducen temporalmente el volumen o la intensidad de una rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación evita que el aumento de carga se vuelva contraproducente

Subir peso o volumen con demasiada rapidez puede favorecer molestias y lesiones. Madigan advierte que el entrenamiento necesita ir acompañado de recuperación suficiente. La adaptación ocurre entre sesiones, por lo que la planificación debe contemplar días de descanso y ajustes ante dolor persistente, cansancio inusual o deterioro de la técnica.

Georgiadis recomienda incluir períodos de descarga, con menor volumen o intensidad, cada cuatro a ocho semanas dentro de un ciclo de trabajo. Esta reducción temporal busca dar margen de recuperación antes de retomar el trabajo habitual.

Una mujer sentada levanta dos mancuernas pequeñas junto a una entrenadora de pie en un gimnasio con máquinas y ventanales.
La planificación del entrenamiento debe considerar el objetivo y la experiencia de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia disponible también indica que las prescripciones deben adecuarse al objetivo, capacidad física e historial de entrenamiento de cada adulto.

Una progresión sostenible combina esfuerzo y control. Para personas con enfermedades, lesiones previas, embarazo o dudas sobre qué ejercicios realizar, la consulta con un profesional con formación adecuada permite establecer un punto de partida y ajustar el plan con mayor seguridad.

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