Los vestidos de Mckenna Grace, la nueva figura de Los Juegos del Hambre: cómo retomó legado de Jennifer Lawrence

Mckenna Grace evocó el legado de Katniss Everdeen durante la gira promocional de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

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En el año 2012, una flecha encendida partió en dos la historia del cine juvenil cuando Jennifer Lawrence inmortalizó a Katniss Everdeen como la rebelde que desafió al Capitolio. Catorce años después de aquel fenómeno global, Mckenna Grace toma el testigo cinematográfico al protagonizar The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, donde da vida a Maysilee Donner.

Consciente del peso de su personaje, la actriz de 20 años no buscó borrar el pasado, sino enaltecerlo: transformó cada parada del tour de prensa en un puente visual directo hacia el legado de Lawrence, articulando a través de sus vestidos una oda a la historia de Panem.

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Berlín y el torbellino de fuego: la reencarnación de la chica en llamas

En Berlín, Grace llevó un vestido de tonos negros, ámbar y rojos que remitió al fuego asociado a Katniss

La alfombra roja de Berlín se convirtió en el escenario del tributo más visceral y directo a la obra maestra de Cinna. Mckenna apareció con una pieza que parecía arder con vida propia a través de un corpiño estructurado, cubierto de pedrería y lentejuelas que transitaban desde un negro tizón hasta tonos ámbar y rojo sangre.

El diseño cobró su máxima fuerza dramática en el cuello halter geométrico y, muy especialmente, en una falda plisada en técnica tie-dye que al abrirse en abanico simulaba un incendio en movimiento continuo.

El corpiño estructurado incorporó pedrería y lentejuelas para crear un efecto de llamas

Este atuendo evoca el momento exacto en el que Jennifer Lawrence giró ante las cámaras del Capitolio frente a Caesar Flickerman, desatando las llamas de su vestido y marcando para siempre el nacimiento del símbolo rebelde.

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Acompañada de una diadema trenzada dorada y ondas rubias sueltas, la actriz logró capturar la esencia de aquel desfile mítico, presentándose no solo como la tributo antecesora de la arena, sino como la heredera espiritual de la heroína que encendió la revolución.

La falda plisada, con degradé tie-dye, se abría como un abanico de fuego sobre la alfombra roja

Madrid y la sofisticación floral: la trampa botánica del Capitolio

En la parada española del tour, el fuego dio paso a una elegancia cargada de veneno, inspirada en las tensiones políticas y la estética desbordante de la capital de Panem.

En Madrid, Mckenna Grace cambió el fuego por una propuesta floral de transparencias y bordados

El vestido seleccionado para Madrid presentó una silueta sirena sobre una base transparente de tul nude, bordada meticulosamente con ramas oscuras, pedrería reluciente y flores en relieve que ascendían hacia un escote corazón ornamentado. La composición incluía la figura de un ave plateada trazada entre el follaje y mangas abullonadas caídas en satén rosado, equilibrando la fragilidad juvenil con una sofisticación intimidante.

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El vestido sirena combinó tul nude, ramas oscuras, flores en relieve y pedrería

Esta propuesta copió directamente la estética floral y etérea del vestido que Jennifer Lawrence lució en los Golden Globes 2026, trasladando esa silueta de transparencias y bordados botánicos al universo de la saga. A su vez, la referencia remitía a las contradicciones que Lawrence enfrentó en su paso por el Capitolio, donde la belleza aparente ocultaba la crueldad de la arena y el jardín de rosas letales del presidente Snow. Mckenna proyectó esa misma vulnerabilidad desafiante, vistiendo un diseño que parecía salido de los propios talleres de alta costura de la élite de Panem.

Los Ángeles y el encaje nocturno: las sombras del Sinsajo y la fiesta presidencial

El cierre de la gira en Los Ángeles apostó por un dramatismo oscuro que conectó de manera literal con una de las secuencias más tensas de la saga. Mckenna lució un vestido columna negro de encaje con bordados de cuentas azabache, definido por un escote pronunciado con terminaciones afiladas y hombreras arquitectónicas cubiertas de plumas granate.

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Para el cierre de la gira en Los Ángeles, Grace eligió un vestido columna negro de encaje

Esta creación recrea fielmente la silueta que Jennifer Lawrence utilizó durante la fiesta en la mansión presidencial de En llamas, donde las plumas oscuras y los cortes angulares anticipaban la transformación definitiva del personaje en el Sinsajo rebelde.

Con sus elecciones de vestuario, Mckenna Grace trazó una conexión visual entre Maysilee Donner y el legado de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen

Con el cabello recogido en un peinado pulido y una mirada fija ante los focos, Mckenna completó un circuito estilístico impecable. Mediante esta tríada de elecciones visuales, la actriz consolidó su posición como la nueva gran figura de la franquicia sin romper el hilo conductor que la une al recuerdo perdurable de su predecesora.