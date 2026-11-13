Salud

¿Almendras o maní? Cuál ayuda más a controlar el colesterol

Ambas son opciones nutritivas para cuidar la salud cardiovascular, aunque presentan diferencias en el aporte de fibra, lípidos insaturados y fitoesteroles

Dos cuencos sobre una mesa de madera con almendras y maní pelado, acompañados por un paño de tela y un frasco con ramas verdes.
Una porción de 28 gramos de almendras contiene 3,1 gramos de fibra frente a los 2,4 gramos que aporta el maní. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En un desayuno o en una merienda, las almendras y el maní suelen disputar el mismo lugar. Los dos pueden colaborar con el cuidado del colesterol, pero sus nutrientes no juegan exactamente el mismo partido. Las almendras llevan una leve ventaja por su aporte de fibra y grasas insaturadas, mientras que el maní se destaca por sus fitoesteroles.

No hay un ganador absoluto. La elección depende de la cantidad consumida, la preparación y el resto de los alimentos que integran cada comida.

PUBLICIDAD

Las almendras aportan más fibra y grasas insaturadas

Vaso de leche de almendras rodeado de almendras (Freepik)
Las almendras presentan 12,1 gramos de grasas insaturadas y un nivel más bajo de grasas saturadas que el maní. (Freepik)

Un artículo publicado en Verywell Health señala que una porción de 28 gramos de almendras, equivalente a unas 22 unidades, contiene 3,1 gramos de fibra. En el maní, la misma cantidad aporta 2,4 gramos. La fibra soluble contribuye a eliminar parte del colesterol del organismo, mientras que la insoluble puede aumentar la sensación de saciedad.

Además, las almendras contienen unos 12,1 gramos de grasas insaturadas por cada 28 gramos. Dentro de ese total hay grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, vinculadas a una mejora del perfil de colesterol cuando reemplazan a las grasas saturadas.

El maní también ofrece grasas de este tipo, con 10,2 gramos por porción. Aunque la diferencia es acotada, las almendras tienen una menor proporción de grasas saturadas: 1,2 gramos frente a 2,2 gramos en el maní.

PUBLICIDAD

El maní concentra más fitoesteroles

Frasco de vidrio transparente con tapa de cierre metálico lleno de nueces de soja sobre una servilleta beige en una mesa de madera; algunas nueces están sueltas
El maní concentra cerca de 0,62 gramos de fitoesteroles por porción frente a los 0,39 gramos presentes en las almendras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal punto a favor del maní está en los fitoesteroles. Estos compuestos de origen vegetal tienen una estructura parecida a la del colesterol y pueden reducir la absorción intestinal del colesterol LDL.

Una porción de maní aporta cerca de 0,62 gramos de fitoesteroles, mientras que la misma cantidad de almendras contiene alrededor de 0,39 gramos. La información recopilada por Verywell Health indica que una ingesta diaria de entre 1 y 2 gramos de fitoesteroles puede reducir el colesterol LDL hasta en un 10 %.

Los dos alimentos carecen de colesterol dietario y pueden formar parte de una alimentación saludable para el corazón. También aportan proteínas, minerales y otros nutrientes, aunque el maní pertenece a la familia de las legumbres y las almendras son frutos secos.

La porción importa tanto como el alimento elegido

Manos que colocan almendras y maní con una cuchara en platos de cerámica sobre una mesa de madera con un frutero, una taza y una libreta.
La cantidad sugerida de consumo ronda los 28 gramos diarios para evitar un exceso calórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece cuando se pierde de vista la porción. Almendras y maní tienen una alta densidad calórica, por lo que conviene respetar una porción de 28 gramos, aproximadamente un puñado pequeño.

Un ensayo clínico y metaanálisis sobre el consumo de maní lo asoció con niveles más bajos de colesterol y una relación más favorable entre colesterol bueno y malo. El análisis también registró un aumento leve de peso en parte de los participantes, un resultado que debe leerse junto con el total de calorías de la dieta. Por su parte, el estudio ATTIS sobre el consumo de almendras durante seis semanas no registró cambios en la composición corporal y sí encontró una reducción del colesterol LDL entre quienes las incorporaron como colación.

Para aprovechar sus propiedades, es preferible elegir versiones naturales o tostadas sin sal, azúcar ni coberturas. También resulta útil incorporarlas en reemplazo de alimentos con grasas saturadas, como productos ultraprocesados, frituras o bollería.

La forma de consumirlos puede cambiar mucho el resultado. Una porción de maní frito y salado, o de almendras cubiertas de azúcar o chocolate, suma sodio, azúcares y calorías que no están presentes en las opciones simples. Por eso, la etiqueta es una aliada: cuanto más breve sea la lista de ingredientes, más fácil será saber qué se está comiendo.

También conviene pensar en qué lugar ocupan dentro de la comida. Un puñado puede completar un yogur natural, una ensalada o una tostada integral, y aportar textura sin necesidad de recurrir a aderezos o productos más grasos. Si se comen directo de un paquete grande, en cambio, es más fácil perder de vista la cantidad.

No hace falta elegir uno para siempre. Alternar almendras y maní permite aprovechar las cualidades de ambos y evitar que un único alimento concentre todas las expectativas. La recomendación central sigue siendo la misma: incorporarlos con moderación y dentro de una alimentación variada.

Una dieta completa tiene más peso que un solo alimento

Ni las almendras ni el maní reducen por sí solos el colesterol elevado. Su efecto depende del patrón general de alimentación, la actividad física, el peso corporal y, cuando corresponde, del tratamiento indicado por un profesional de la salud.

En ese contexto, la clave está en los reemplazos. Sumar un puñado de frutos secos o maní a una dieta que mantiene un alto consumo de embutidos, frituras y productos ultraprocesados no produce el mismo efecto que usarlos para desplazar parte de esos alimentos. La mejora del perfil de colesterol depende del conjunto de decisiones que se repiten a diario.

Quienes tienen colesterol alto, diabetes, enfermedad cardiovascular o alergia a los frutos secos y al maní deben consultar con un médico o nutricionista antes de realizar cambios importantes en su dieta.

Temas Relacionados

AlmendrascolesterolSalud cardiovascularManíAlimentaciónAlimentos saludablesNutriciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Nacional de la Lucha contra el Grooming: el desafío de proteger a las infancias en internet

En el marco de esta fecha, se advierte sobre la necesidad de fortalecer la prevención, la educación digital y el acompañamiento adulto ante los riesgos de contacto y manipulación sexual en redes sociales y videojuegos

Día Nacional de la Lucha contra el Grooming: el desafío de proteger a las infancias en internet

Cáncer de próstata: cómo la cirugía robótica, los tratamientos focales y la inteligencia artificial cambian su abordaje

Un encuentro internacional llega al país para debatir sobre prevención, detección temprana y nuevas opciones terapéuticas. La agenda incluirá una inédita operación remota entre Buenos Aires y Córdoba

Cáncer de próstata: cómo la cirugía robótica, los tratamientos focales y la inteligencia artificial cambian su abordaje

No es Parkinson: cuál es la enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y qué hacer para preservar la autonomía

En exclusiva para Infobae, INECO aborda las nuevas líneas de investigación sobre esta patología y propone herramientas para organizar rutinas y redes de apoyo

No es Parkinson: cuál es la enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y qué hacer para preservar la autonomía

Cómo el Malbrán aportó datos decisivos para reconstruir el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Dos estudios publicados en la revista Science confirmaron que parte de los contagios ocurrió a bordo de la embarcación. Las muestras históricas y la vigilancia genómica del organismo argentino permitieron vincular el virus con un linaje que circuló en la Patagonia

Cómo el Malbrán aportó datos decisivos para reconstruir el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Cuánta proteína hay que comer después de entrenar para favorecer la recuperación muscular

Las fuentes proteicas de calidad aportan los nueve aminoácidos esenciales y pueden distribuirse a lo largo del día, sin necesidad de consumirlas apenas termina la actividad física

Cuánta proteína hay que comer después de entrenar para favorecer la recuperación muscular

DEPORTES

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

TELESHOW

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"

INFOBAE AMÉRICA

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

Trump aseguró que el régimen de Irán “se está desmoronando” y advirtió que podría reanudar los ataques si la situación empeora

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

Presidente del Congreso defiende reformas penales en Honduras y responde a advertencias de la ONU sobre derechos humanos

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur