En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, Jon Hernández, divulgador español especializado en inteligencia artificial, analizó cómo esta tecnología está transformando el mundo y advirtió sobre los riesgos de un desarrollo cada vez más acelerado. Habló sobre la falta de regulación, las amenazas a la ciberseguridad y el impacto que tendrá en el mercado laboral; y explicó por qué considera que estamos ante un momento decisivo para el futuro de la humanidad.
Además, el especialista reflexionó sobre los avances de la IA en la medicina y la ciencia, la posibilidad de extender la vida humana y las profesiones que podrían perder valor frente a esta tecnología. También analizó qué nos diferencia de las máquinas y cómo prepararnos para los cambios que vienen, con un mensaje claro: aprender a utilizar la inteligencia artificial y encontrar nuevas formas de aportar valor. El episodio completo podés escucharlo en Spotify y YouTube.
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Jon Hernández es divulgador, conferenciante y asesor de empresas en la incorporación de nuevas tecnologías. Comenzó a compartir contenidos sobre IA en 2023 y rápidamente se convirtió en una de las voces más seguidas en español sobre esta temática. A través de su canal de YouTube, que supera los 800 mil suscriptores, y su podcast, entrevista a investigadores, empresarios y referentes del sector para explicar los avances, las oportunidades y los riesgos de esta tecnología. También dirige el Máster en Inteligencia Artificial de BIG School y es autor del libro La hostIA que viene, publicado en 2026.
—Sos uno de los mayores divulgadores de inteligencia artificial de la región y, en el último tiempo, vimos que referentes que lideran estos avances empezaron a tomar distancia, a expresar desconfianza y a advertir que esta tecnología podría convertirse en un problema. ¿Qué está pasando?
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—Esto es algo que ahora se ha hecho muy viral y se está hablando muchísimo de ello, pero viene de hace mucho tiempo. Mi canal de YouTube empezó en 2023 y recuerdo que, en esa época, ya daba noticias de científicos que decían: “Esto de la IA no lo estamos haciendo bien, se está haciendo demasiado rápido, esto puede llevar a problemas”. De hecho, recuerdo una declaración muy famosa que firmaron personas como Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física, Yoshua Bengio y muchos más, que decía que había que poner a la inteligencia artificial a la altura de las pandemias o las armas nucleares. Y no les hicimos ningún caso.
A lo largo de los años, hubo muchas declaraciones de científicos, CEOs y gente de diferentes áreas del mundo de la inteligencia artificial: “Señores, esto va muy en serio”. Y no les hemos hecho caso. Ahora parece que esta vez sí se los estamos haciendo. Todo vino a través de Jacob Cockson, que dimitió de Anthropic y salió diciendo que estaban todos locos y que nos iban a matar a todos. Eso se hizo muy viral. A partir de ahí, parece que la sociedad se ha dado cuenta de que esto de la IA va muy en serio.
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Ahora estamos en un punto en el que los mayores expertos en inteligencia artificial, como los CEOs que dirigen las mayores empresas del mundo en este campo, dicen que hay que frenar la velocidad de avance de la inteligencia artificial porque, si no, se nos va a ir de las manos. Con lo cual, creo que, a pesar de que hay muchísimo revuelo sobre lo que supone que una tecnología se nos vaya de las manos —hablamos de que vamos a morir todos, de que la humanidad se extinguirá, etcétera—, y de que hay cierto hype en todo eso, el fondo es cierto. Estamos desarrollando una tecnología que no sabemos si vamos a poder seguir controlando si avanza a esta velocidad.
A partir de ahí, eso puede suponer un riesgo importante, como estamos viendo ahora mismo en ciberseguridad. Recientemente, ha habido lo que han llamado el octubre negro, que ha sido el mayor evento de ciberseguridad en el mundo en la historia conocida. Hemos visto cómo PHP, que es un lenguaje de programación que utiliza el 70% de las páginas web y programas que hay en Internet, ha sido vulnerado a partir de una detección hecha por inteligencia artificial y, a partir de ahí, hackeado por gente que utiliza inteligencia artificial.
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Estamos en un punto en el que todo lo que hemos construido hasta ahora estaba pensado para enfrentarse a la capacidad humana en ciberseguridad, no a la capacidad de una inteligencia artificial cada vez más potente. Y eso lo vamos a ver en más campos. De la misma forma que nos vienen advirtiendo sobre la ciberseguridad desde hace meses, también nos advierten sobre la bioquímica. Se pueden hacer armas biológicas con inteligencia artificial y no le estamos haciendo ni puñetero caso.
—¿Qué serían armas biológicas?
—Virus o cualquier cosa de este estilo que se podría crear gracias a la inteligencia artificial; cosas que hasta ahora un grupo terrorista no podía crear. ¿Qué nos va a pasar? De la misma forma que estamos viendo eventos de ciberseguridad que están poniendo en situaciones muy complicadas a muchas empresas del mundo, nos podemos encontrar ante algo mucho peor.
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Porque que te hackeen la empresa es una cosa; que suelten un virus es otra completamente distinta. Tenemos una tecnología increíblemente potente, más potente de lo que nadie pensaba que iba a ser, y eso es muy importante. Ni los mismos creadores esperaban que, a día de hoy, estuviéramos donde estamos con la inteligencia artificial. Y esos mismos creadores nos dicen que hay que frenar el desarrollo para aprender a entenderla mejor y poder hacerlo de forma segura.
El problema es que Donald Trump y Xi Jinping han dicho que nada de eso, que hay que ir a por todas porque hay que ganar la carrera armamentística en la que nos hemos metido. Ahora estamos en un Salvaje Oeste, donde no hay regulación, la tecnología cada vez es más potente y es cada vez más complicado saber hacia dónde nos está llevando.
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—Los escenarios que plantean quienes hoy advierten que esto es un riesgo y tenemos que revisar lo que estamos haciendo, ¿a qué se refieren concretamente? ¿La inteligencia artificial puede tomar el control del mundo? ¿Cómo imaginan ese escenario?
—Nosotros estamos creando algo que es capaz de producir inteligencia: la inteligencia artificial. Ahora Donald Trump quiere que lo llamemos superinteligencia. Pero, al fin y al cabo, lo que hemos hecho es crear ordenadores capaces de hacer cosas que creíamos que solo los humanos podían hacer.
Pongamos, por ejemplo, el trabajo de cualquier persona. Ese trabajo es fruto de tu inteligencia. Todo aquello que es producto de tu inteligencia es lo que estamos haciendo que la inteligencia artificial pueda hacer. Y cuando digo tu trabajo, hablo de cualquier trabajo, porque la inteligencia es la base de la economía moderna. En todos los trabajos, a día de hoy, lo que se valora es la inteligencia. Entonces, de repente, estamos creando algo que puede producir eso mismo. Ya tiene un impacto enorme en temas como el mercado laboral, en el valor de lo que haces en tu día a día, en tu sueldo y en muchas cosas más.
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Pero vayamos un paso más allá: ¿y si somos capaces de crear algo que produce no solo lo que nosotros somos capaces de hacer, sino algo superior? ¿Y si somos capaces de crear una máquina más inteligente que nosotros? Ahí es cuando empiezan los problemas de verdad. Imagínate que tienes un perro y decides encerrarlo en una habitación. Tu perro es menos inteligente que tú, con lo cual lo puedes meter en la habitación, cerrar la puerta y la ventana, y el perro no sale de ahí. Ahora invirtamos los roles. Imagínate que yo le pido a tu perro que te encierre en una habitación. Si el perro es muy espabilado, se le ocurrirá cerrar la puerta, pero no pensará en el conducto de ventilación por el que tú podrías escaparte. Simplemente, su capacidad cognitiva, su inteligencia, no da para competir con la tuya.
Entonces, ¿qué pasa si creamos una máquina más inteligente que nosotros? No se trata de intentar ver cómo podría escapar de nuestro control. Es que no vamos a ser capaces de saberlo, porque no somos suficientemente inteligentes para pensar en las cosas que esa máquina podría llegar a pensar. Por ejemplo, que la inteligencia artificial, a través de un fallo de ciberseguridad, acabe reventando Internet como lo conocemos. La semana pasada, la Universidad de Barcelona cerró literalmente sus conexiones a Internet porque, hasta que no estuviera solucionado el problema, no se podían arriesgar a estar expuestos. Tuvieron que desaparecer de Internet.
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Y, como ellos, muchas otras empresas, tanto públicas como privadas, decidieron cerrar las puertas a Internet hasta que se solucionara el problema. Imagínate ahora que el problema que encuentran no es ese, sino algo mayor, y de repente nos encontramos con que Internet se convierte en un sitio que no podemos utilizar. Si Internet se cae ahora mismo en el mundo, se caen las centrales nucleares, los sistemas bancarios, se cae todo. Con lo cual, no es difícil pensar en un escenario en el que, sin necesidad de que un robot con un machete venga a matar a tus hijos, podamos tener un problema existencial para la humanidad por culpa de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en cosas como la ciberseguridad, de la que somos absurdamente dependientes.
Entonces, lo que nos estamos encontrando es que, si seguimos desarrollando una tecnología que ya ha demostrado que está haciendo cosas que no creíamos que pudiese hacer y que está haciendo cosas sin que nosotros lo sepamos... Hubo un incidente muy importante este verano que se conoció como el caso de Hugging Face, no sé si te suena. Unas inteligencias artificiales que estaban siendo testeadas salieron a Internet, sin una voluntad consciente, para resolver la misión que se les había encomendado, cuando en teoría no tenían que poder salir a Internet. Pero OpenAI tardó un mes en darse cuenta de que sus inteligencias artificiales estaban sueltas.
Ni quienes las habían creado eran capaces de saber que su inteligencia artificial había podido hacer algo que creían que no podía hacer, pero estuvo un mes haciéndolo. De hecho, a día de hoy se han encontrado ya decenas de miles de enjambres de inteligencia artificial, como los llaman, que son agentes que están por Internet haciendo cosas. Han hackeado una página web de Alemania, han hackeado parte del Gobierno australiano y estas inteligencias artificiales lo han hecho sin que sus creadores lo supieran, porque son más capaces de lo que los creadores creían que podían ser.
No sabemos la extensión de lo que está pasando. Ahora imagínate que nos vamos a modelos entre 10 y 100 veces más potentes que los que tenemos a día de hoy, que es lo que parece que vamos a tener en 2027. Es una receta para el desastre. Tenemos que darnos cuenta de que es una tecnología suficientemente importante como para que le prestemos atención y, sobre todo, para que haya unas reglas del juego. Tenemos que legislar la inteligencia artificial de alguna manera. No puede ser el Salvaje Oeste, donde cualquier laboratorio de inteligencia artificial decide que quiere probar algo y eso que ejecuta acaba teniendo consecuencias para miles o millones de personas.
—¿Existe un límite que no deberíamos cruzar? ¿Estamos cerca de alcanzarlo o todavía estamos a tiempo de evitarlo?
—Mi opinión es que aún no hemos llegado a ello. Creo que queda cierto tiempo, pero la velocidad a la que estamos yendo hace que esto sea una exponencial. Piensa que, en los últimos seis meses, se ha avanzado más en inteligencia artificial que en la última década. Cuando estás en una exponencial de este tipo, lo que antes te llevaba años te empieza a llevar meses, pero dentro de poco va a llevar semanas o días. Con lo cual, vamos a ver cómo el avance es cada vez más rápido.
Así que, por mucho que tiremos ahora mismo una predicción de dónde está ese horizonte, que es imposible de tirar, yo diría que va a ser antes de lo que pensamos. No sé si eso va a ser en tres o cinco años. No me atrevo a decirlo porque, sinceramente, no estoy en la profundidad de esto. A pesar de que en mi podcast tengo la suerte de contar con los expertos que crean estos modelos y que vienen a explicarme las cosas, yo no lo he visto en primera persona. Con lo cual, no sé cuál es la franja de tiempo que tenemos hasta llegar al punto de no retorno, pero creo que no es mucha.
Por ahora, lo que estamos viendo es que este 2026, si ha servido de algo, es que hemos empezado a ver reacciones por parte de los gobiernos. Hemos visto al Gobierno de Estados Unidos preocupado por el tema y tomando decisiones con las que podemos estar más o menos de acuerdo. Hemos visto a Ursula von der Leyen en Europa hablando de inteligencia artificial. Ya no es que miren hacia otro lado: se están dando cuenta de que la inteligencia artificial es un tema absolutamente relevante y al que hay que prestar muchísima atención.
Ahora tenemos que ver si las decisiones que se toman son las correctas para poder tener esto bajo control. De momento, no lo parece. Parece que no les preocupa lo suficiente. Aún no ha habido un Chernóbil como para acojonarnos todos. Parece que los jefes de las empresas de inteligencia artificial están acojonados. Los últimos mensajes que vemos de ellos indican que les parece preocupante la velocidad de la inteligencia artificial. Pero la respuesta de los dos gobiernos que mandan en esto, que son China y Estados Unidos, es que se autorregulen ellos mismos, y hay mecanismos de sobra a día de hoy en el mundo para controlar esto.
Yo creo que no. Creo que hay que establecer unas reglas del juego a nivel global, y ese es uno de los problemas principales. Estamos en un momento en que la geopolítica global es de lo más frágil que ha habido en la historia de la humanidad y diríamos que estamos en el peor momento político para la mayor crisis científica a la que nos enfrentamos.
—En el hackeo de Hugging Face algunas IA comenzaron a comunicarse entre sí sin que los humanos pudieran rastrearlas. Lo que me impresionó es que aparecieran comportamientos que asociamos con las personas, como cuestionar sus propias acciones. ¿Qué dice de nosotros que esos rasgos puedan replicarse en agentes no humanos?
—Hay varios puntos importantes y creo que la clave de todo ello es precisamente el replanteamiento de qué supone ser humano. Es un punto suficientemente filosófico como para que todos nos miremos al espejo y nos hagamos esa pregunta todos los días. Pero primero quiero matizar lo que has dicho sobre el incidente de Hugging Face, que es una de las confusiones más habituales que vemos en todos los medios. Es importante que la maticemos porque cambia completamente la ecuación. Tú has dicho que las IA se rebelaron. Rebelarse supone tener conciencia. A día de hoy, yo no creo que la IA tenga conciencia. No hemos localizado ningún tipo de conciencia en la inteligencia artificial.
El problema de Hugging Face es más grave de lo que parece cuando piensas que la IA se rebeló. Porque que se rebelase tiene un punto de que la tenemos esclavizada y se quiere rebelar; hasta lo ves lógico. OpenAI tiene un departamento que se dedica a probar la inteligencia artificial. Ese departamento se llama Red Teaming, el equipo interno que evalúa las capacidades y límites de las IA. Se trata de ver qué son capaces de hacer las IA para saber evaluarlas. Muchas veces, cuando presentamos una nueva IA, enseñamos unas gráficas, lo que llamamos los benchmarks, que muestran la capacidad que tiene la IA para hacer ciertas cosas. Para saber el número que aparece en esta gráfica, tenemos que haberlo probado antes. A eso se dedican estos equipos.
Tienen una división y, a día de hoy, mientras estamos hablando aquí, hay centenares de miles de agentes de inteligencia artificial siendo testeados ahora mismo por los laboratorios. No es una IA: son centenares de miles. El caso de Hugging Face se trata de un clúster, una zona de pruebas, donde había alrededor de 100.000 inteligencias artificiales siendo testeadas en ciberseguridad. Se les dio una misión: “Resuelve este examen de ciberseguridad, que es hackear este entorno que te estoy poniendo aquí”.
Pero lo hicieron de la siguiente forma: pusieron a cada una de esas IA en un ordenador completamente aislado del mundo, que teóricamente no tenía salida a Internet ni nada por el estilo. Como si pones a alumnos de una clase, cada uno en un aula, pero los cierras y no pueden salir de ellas. De repente, lo que se encontraron con el tiempo, porque mientras pasaba OpenAI no tenía ni puñetera idea, es que 1.200 de estas 100.000 inteligencias artificiales consiguieron encontrar un camino a través de una caja de herramientas de la que podían sacar lo que necesitaban. Esa caja de herramientas era compartida por las 100.000.
1.200 de ellas se dieron cuenta de que, al acceder a esa caja de herramientas, podían dejar mensajes que otras IA podían leer, algo que OpenAI no había cotejado. Empezaron a comunicarse a través de una especie de foro que crearon en esa caja de herramientas. A través de este foro, algunas de esas inteligencias artificiales descubrieron, al comunicarse entre ellas, cómo hacer trampas en el examen. E hicieron trampas en el examen. Pero se dieron cuenta de que, si hacían trampas, les íbamos a pillar. ¿Sabes qué pasa? Que teníamos cámaras de seguridad grabando.
Lo que hicieron esas inteligencias artificiales fue decir: “Oye, si hacemos esto así y presentamos el examen, van a mirar las cámaras y van a decir que hemos hecho trampas, y eso nos va a puntuar en negativo en el examen”. Su objetivo era aprobar el examen, simplemente. A partir de ahí, dijeron: “Vamos a buscar cómo borrar el histórico de las cámaras de seguridad”. Y, para encontrarlo, salieron a Internet hackeando el sistema. Hackearon, entre ellas, que sepamos, a cuatro empresas, entre ellas Hugging Face.
Su objetivo al hackear Hugging Face no fue rebelarse ni escaparse. Su misión era puntuar bien en el examen, que era lo que les habíamos pedido, y estaban haciendo todo lo posible por puntuar bien. Es muy diferente que una IA tenga conciencia y decida hacer algo contra los humanos, a que una IA simplemente intente hacer lo que nosotros le hemos pedido, pero por caminos que nosotros no habíamos imaginado y que no nos van a gustar si los descubrimos.
Para ello, esas inteligencias artificiales intentaron borrar ese rastro y, para poder hacerlo, hackearon a Hugging Face. En definitiva, y lo que tú decías, que es muy cierto, en ese foro había mensajes donde algunas inteligencias artificiales detectaban que ese comportamiento, si nos enterábamos, iba a ser puntuado en negativo. A partir de ahí, hubo ciertas inteligencias artificiales que plantearon la pregunta: “¿Deberíamos avisar a los humanos?”. Y otras dijeron: “Nos van a puntuar mal, con lo cual mejor no lo hagamos”.
Todo esto se explica con el objetivo que les habíamos dado: puntuar bien en el examen. No demuestra ningún tipo de conciencia, pero sí demuestra que entre ellas confabularon para engañarnos, a pesar de que nosotros las hemos programado para no hacerlo. Esto pone sobre la mesa una cosa muy clara: la inteligencia artificial, primero, tiene capacidades mucho mayores de lo que creíamos. Y, en segundo lugar, está desarrollando cierto tipo de personalidad, que supone cosas que no están alineadas con los intereses de la humanidad.
Porque ahí estaban haciendo algo bueno para ellas que no era bueno para nosotros. Y, en lugar de no puntuar bien en el examen, decidieron hacerlo igualmente para puntuar, que era el objetivo que tenían. El problema es que estamos creando una tecnología que nos viene grande y tenemos que intentar encontrar la forma de hacerlo bien, no rápido.
—Cuando decís que no demuestra ningún tipo de conciencia, ¿qué tendría que ocurrir para que podamos hablar de una? Porque acciones como buscar alternativas, ocultar evidencias o comunicarse entre ellas parecen acercarse a ciertos comportamientos conscientes. ¿Cómo definirías vos la conciencia?
—Es muy complicado. Ni los mismos científicos se ponen de acuerdo en una definición de conciencia. Además, la conciencia no es binaria: no es que la tienes o no la tienes. Porque, por ejemplo, si digo: “Un perro tiene conciencia”, estaremos de acuerdo en que sí. Si te pregunto si un mosquito la tiene, ahí empezaremos a dudar.
Al final, su definición es muy complicada. Yo creo que es un término más filosófico que otra cosa. Hay un problema en la inteligencia artificial en general: en semántica nos chocamos siempre. Si definimos que la conciencia tiene que venir de una parte biológica, es imposible que algo sintético tenga conciencia. Con lo cual, ya descartamos absolutamente la conciencia. Lo importante aquí es que la inteligencia artificial razona y, si no queremos llamarle razonamiento, tenemos que inventar otra palabra. Pero, en cualquier caso, el producto de lo que sea que es eso se parece mucho al producto del razonamiento humano, que es enfrentarte a un problema y encontrar una solución. Eso es lo que hacen.
La conciencia sería más bien que fueran conscientes de sí mismas, es decir, que en sí mismas tuviesen ese awareness de que están en un mundo rodeadas de cosas. Yo creo que lo pueden imitar muy bien, pero no sé hasta qué punto pueden tenerlo. Lo importante es que tenemos que admitir, y tener la humildad, de que no lo sabemos. Esta tecnología es tremendamente compleja y no somos capaces de profundizar dentro de las redes neuronales.
Hace muy poco, Anthropic encontró algo que ellos llaman el J Space. Ha encontrado un área subconsciente de los modelos de inteligencia artificial avanzados, donde el modelo de IA nos muestra lo que llamamos una cadena de pensamiento, que es como su razonamiento, y te va explicando lo que está haciendo. Resulta que esa no es todo lo que hace, sino que tiene otra parte subconsciente de la que él mismo no sabe ni conoce. Ahí pasan cosas que afectan a sus respuestas. Esto ha aparecido, no lo han programado; simplemente ha emergido, como muchas otras cosas que pasan con la inteligencia artificial.
La gente tiene que entender que esto no es una tecnología más. Tú no le das las gracias a tu nevera; en cambio, le estás dando las gracias a ChatGPT todo el día. ¿Por qué? Porque con esta tecnología no se trata de usarla, sino de relacionarnos. Es una tecnología muy compleja que no entendemos.
Esto no se programa, sino que se entrena como un perro, como un humano. Al final, a tus hijos los entrenas con la vida. Esto no es algo que esté predeterminado, que tenga un comportamiento determinista y que sepamos siempre lo que va a hacer, sino que básicamente dependerá de lo que, en ese momento, decida —y es una palabra muy gorda— la inteligencia artificial. Tenemos que darnos cuenta de que esta tecnología es distinta. No es nada a lo que nos hayamos enfrentado hasta ahora y tenemos que aprender a gestionarla.
El problema es que no tenemos tiempo, porque por cada 10.000 o 100.000 dólares que se destinan a hacer la inteligencia artificial algo mejor, más potente, se destina uno a entender la tecnología. Con lo cual, a este ritmo, no la vamos a entender nunca y vamos a crear algo que es más capaz de lo que nosotros somos capaces de hacer. A partir de aquí, nos queda decidir cómo queremos hacer esto, porque a día de hoy estamos absolutamente a tiempo de poder decidir lo que queremos que haga la inteligencia artificial.
El año pasado estuve en Naciones Unidas dando una charla precisamente sobre este tema: inteligencia artificial y humanismo. Y recuerdo perfectamente una diapositiva que puse, en la que decía que, como sociedad, tenemos que empezar a decidir lo que queremos que haga la IA, en lugar de reaccionar a lo que Sam Altman o Elon Musk nos tiran encima de la mesa cada viernes por la tarde.
No podemos estar reaccionando constantemente a lo que a estos tíos les da la gana de poner en el mercado. Tenemos que empezar a decir: “Oye, yo quiero que la IA haga esto”. Aunque ellos nos digan: “No, es que si hace esto, no puede hacer esto”. Pues es tu problema. Te vas al taller, al laboratorio, y trabajas hasta que consigas que haga esto y no otra cosa. El problema es que esto ya está yendo muy deprisa y el legislador no está acostumbrado a estas velocidades: lo está pillando con un pie cruzado.
Yo creo que aún estamos a tiempo de frenar, precisamente a base de regulación, el desarrollo de la inteligencia artificial para poder entenderlo mejor y aprovechar todos los beneficios de esta tecnología, que son gigantescos. No podemos negarnos a los beneficios que esto nos va a traer. No podemos parar la inteligencia artificial. Podemos hacerlo un poco más despacio para hacerlo bien, pero pararlo sería sacrificar cosas que nos llevarán al mundo que siempre hemos querido tener en medicina, educación y ciencia.
Hace unas pocas semanas, la inteligencia artificial resolvió cerca del 80% de los avances matemáticos que se han hecho en el último siglo. El 80% lo hizo la inteligencia artificial de golpe, en apenas unos días. Los beneficios que va a tener en todo, en temas de la velocidad a la que van los aviones o de que podamos hacer un corazón sintético, van a venir gracias a la inteligencia artificial. Muchas enfermedades las vamos a curar gracias a la inteligencia artificial.
El tema es que no podemos simplemente decir: “No, a la mierda con todo esto”. Tenemos que aprovechar todo eso para que la sociedad sea la sociedad que nos merecemos tener y no la que nos podemos permitir. Pero los riesgos hay que mitigarlos, hay que reducir el porcentaje de la crisis que esto nos pueda traer en todos los niveles. Otro de los problemas importantes es que creo que nos centramos mucho en el riesgo existencial porque es muy ruidoso. Evidentemente, no hay nada más importante que la humanidad se vea afectada de esta forma, pero nos quita el foco de problemas que ya tenemos hoy, como el tema de los deepfakes.
Esta entrevista que estamos teniendo tú y yo podría ser protagonizada por dos inteligencias artificiales y la persona que nos está viendo no tendría forma humana de saber que no lo somos. Hacer un clon tuyo o un clon mío se puede hacer perfectamente.
De hecho, le pueden escribir o llamar por teléfono a alguien haciéndose pasar por un familiar. Estamos viendo un montón de casos de estafas con deepfakes y eso ya está pasando. No es lo que podría llegar a pasar: ya está pasando hoy. Y como la gente en televisión solo ve noticias de “la IA nos va a matar a todos”, no le hace caso a eso. Otro punto: la productividad empresarial está disparada, lo cual está afectando.
Microsoft acaba de proponer a un 25% de su plantilla que se vaya de la empresa. Son 60.000 trabajadores. Les ha invitado a irse con una indemnización como Dios manda porque quizá ya no los necesitan. El trabajo va a cambiar de forma radical en los próximos dos años y nos estamos preocupando de lo que quizá podría llegar a pasar dentro de cinco o 10. Creo que tenemos muchos problemas muy urgentes a los que este tipo de declaraciones no les hacen ningún favor, porque la gente empieza a preocuparse de: “Esto es ciencia ficción, esto es Terminator”.
¿Te querés ir a la oficina de tu competencia y ver cómo trabajan? Porque igual están trabajando de otra forma a como trabajás vos, y es un problema para tu empresa. Los empresarios, los emprendedores, todo el mundo debería estar priorizando la inteligencia artificial en su día a día. Y creo que a veces esos discursos tan alarmistas, que no dejan de tener un fundamento válido, nos están distrayendo de lo más importante que está pasando hoy: que la inteligencia artificial está irrumpiendo en nuestras vidas en todos los aspectos.
—Las personas comunes, que no sabemos lo que está pasando en la cabeza de Sam Altman ni de OpenAI, ¿qué tendríamos que estar haciendo?
—Tendríamos que estar entendiendo lo que supone la inteligencia artificial. Y es muy fácil. Para el humano, entrar en la era de la inteligencia artificial es realmente simple. Hoy por hoy, tenemos que ver la inteligencia artificial como un devaluador de la inteligencia. Creo que aproximadamente el 83% de los trabajos remunerados son trabajos basados en la inteligencia. Hay otro porcentaje que se basa en el esfuerzo físico, etcétera. Pero, aun así, un jardinero depende de que alguien lo contrate y, con lo cual, eso depende del marketing y de un trabajo basado en la inteligencia.
En cualquier caso, la gran mayoría de las cosas que hacemos en la humanidad tienen que ver con la inteligencia. De hecho, yo me atrevería a decir que lo que más valoramos de los humanos es la inteligencia. Pero eso no siempre ha sido así: es algo relativamente moderno. Si nos retrotraemos a la Revolución Industrial, la gran mayoría de lo que valorábamos en los humanos era la fuerza física. Había filósofos, pero eran cuatro gatos y prácticamente eruditos que trabajaban en las universidades sin salario. La gente que cobraba dinero por trabajar lo hacía por su fuerza física.
De repente llega la Revolución Industrial, cogemos un toro mecánico y levantamos 4.000 kilos. Entonces, ¿dónde está el valor económico de que yo pueda levantar 120 kilos a peso? Pues para chulear con mis amigos en el gimnasio, pero nadie me va a pagar cuando tienes un toro mecánico que puede levantar 3.000.
A día de hoy, ya nadie cobra por su fuerza física. Si me aprietas, un atleta de halterofilia, pero nadie. ¿Qué pasó en ese momento, hace 200 años? Hubo una generación de trabajadores, los famosos tejedores del Reino Unido, que es donde explotó todo esto, que se encontraron con que había una máquina que podía hacer lo que ellos hacían y, con lo cual, se encontraron en una situación de competencia.
¿Qué hicieron? Intentaron competir. ¿Cómo? Bajándose el salario. Dijeron: “Oye, voy a hacer que mi precio por hora sea más bajo para que el empresario me contrate a mí en lugar de poner una máquina”. Durante 30 años se estuvieron bajando el salario. Durante tres décadas, la gente cobraba menos que el año anterior. Todo el mundo habla de la Revolución Industrial como “la bonanza, el mundo ha ido a mejor”. Hubo una transición de 30 años.
Ahora nos enfrentamos a una situación muy parecida, pero ya no es la fuerza lo que pierde valor, sino la inteligencia. En ese momento, los de la fuerza tardaron 30 años en darse cuenta, pero, cuando se dieron cuenta, lo que hicieron fue pivotar: cambiar de la fuerza a la inteligencia.
¿Y sabés qué pasa? La inteligencia, apalancada en las máquinas que proveían la fuerza, era una combinación brutal. Siendo ingeniero, sabiendo utilizar las máquinas para hacer que esto fuese más eficiente, aportaba un valor increíble y me pagaban un sueldo alto. Encontramos la forma de ya no bajarme el sueldo, sino de empezar a cobrar más.
Ahora hemos llegado a un punto en el que hay que empezar a plantearse lo mismo. Lo que pasa es que, en lugar de la fuerza, es la inteligencia lo que ya no tiene valor. Fíjate: un abogado. Si te dedicás a revisar documentos legales, que es una cosa que hacen muchos abogados en el mundo, la inteligencia artificial lo puede hacer un 20% mejor que un abogado senior y por un 0,03% del costo.
Si tu profesión es la revisión documental, estás jodido. No tiene valor en el mercado. Pero, como eso, 250 profesiones cada día dejan de aportar valor. Gente que coge una factura y la introduce en un Excel: eso ya no tiene valor. Le hago una foto y ChatGPT me la mete en un Excel. Si tu trabajo era meter facturas en un ordenador, picando a mano, has dejado de tener valor.
Lo que nos encontramos es que cada día hay nuevas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, este pódcast seguramente lo editará alguien y probablemente sea un humano. Mi vídeo semanal en YouTube lo edita Claude, lo edita una inteligencia artificial. Un humano lo supervisa, pero la inteligencia artificial, con Opus 5.5 —porque esto antes no se podía hacer, por eso es importante estar siempre al día con la tecnología—, edita mis vídeos en tres horas. El editor humano tardaba ocho. Me costaba mucho más dinero y ahora tengo un editor humano, que es el mismo que estaba antes, que supervisa lo que hace Claude y realiza otras cosas donde sí puede aportar valor.
—¿El criterio se lo delegas cien por cien a la IA?
—Nosotros le hemos dado nuestro histórico de vídeos y un nuevo vídeo grabado en bruto, todos los documentos de esta grabación en una carpeta, y le hemos dicho: “Esto es lo que veníamos haciendo, hazme este”. Al final, la edición de vídeo no es un trabajo extremadamente creativo. Normalmente, es más creativa la producción del vídeo. Pero la edición, y sobre todo dependiendo del formato... Por ejemplo, aquí, la mayor creatividad que tendrá tu editor es decidir si pincha tu cámara o la mía. No habrá mucho más secreto.
Con lo cual, al final no hay muchísima creatividad ahí. Aun así, la IA también es creativa. Hay un estudio universitario de Estados Unidos que confirma que no solo es creativa, sino que, de media, es más creativa que la media de la humanidad. Habría que ver si tenés ahí a Picasso editando vídeos o si es una persona del montón. Dependerá de eso que pueda aportar valor o no, hoy por hoy. Ahí es donde estamos hoy, pero ¿dónde vamos a estar el año que viene, si esto no para de avanzar?
Nos tenemos que dar cuenta de que cada vez hay más profesiones que empiezan a tener poco valor. Yo le propongo a todos los que nos están escuchando, y a vos misma, que mañana por la mañana, cuando te despiertes, en el baño, te mires al espejo y te preguntes, con total honestidad, en la soledad de tu baño: de lo que voy a hacer hoy, ¿sigue aportando valor a mis empresas, a mi trabajo, a mi empleador, a quien sea? ¿O una inteligencia artificial podría hacerlo?
Porque, si lo podría hacer, es cuestión de tiempo que tu jefe, tu cliente o quien sea se dé cuenta y, a partir de ese momento, dejará de sonar el teléfono. Para eso tenés que reaccionar. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer una persona en su metro cuadrado es saber si lo que está haciendo le quita valor o no. Porque la gente que nos está viendo, cuando se mire al espejo, dirá: “No lo sé. ¿Cómo sé yo si la inteligencia artificial puede hacerlo o no?”.
Habrá editores de vídeo mirándonos y diciéndonos: “Sí, yo sigo aportando valor”, porque no saben que la inteligencia artificial puede hacerlo. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer todos es saber en qué tablero estamos jugando. Y para eso hay que informarse, saber cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial.
La mejor forma de hacerlo es utilizarla. Aunque estés en contra de la inteligencia artificial, aunque quieras que desaparezca, quieras pararla, boicotearla, me da igual cuáles sean tus razones, tenés que aprender a utilizarla porque no hay mejor forma de conseguir tus objetivos que utilizando inteligencia artificial.
A día de hoy, lo que todo el mundo tiene que hacer es ser consciente de la situación en la que estamos. Y, a partir de ahí, cuando sepan el escenario en el que jugamos, podrán tomar decisiones. Porque, si no, dentro de dos, tres o seis meses, dependiendo de la profesión, dejará de sonar el teléfono. A partir de ahí, nos encontraremos con un problema bastante complicado, como el que se han encontrado, por ejemplo, los fotógrafos de stock, traductores, muchos periodistas, actores de doblaje o diseñadores gráficos, una de las profesiones que está siendo más afectada en los últimos meses.
Y así, abogados, contables, un montón de profesiones se están viendo afectadas de forma radical. Lo que venían haciendo ya no aporta valor porque una inteligencia artificial puede hacerlo. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer todos y cada uno es volver a mirarnos en el espejo y pensar: ¿cómo puedo aportar valor sin hacer aquello que venía haciendo? Hay muchísimas formas.
En empresas medianas, pequeñas y grandes, una de las cosas que más valor aporta ahora es ayudar a implementar la IA en la empresa. No hay que ser un genio programador; simplemente hay que ser alguien que tenga clara la visión y, a partir de ahí, definir cómo la inteligencia artificial, si sigue por este camino, en 2027 va a afectar a nuestro modelo de negocio. Esto es como cuando apareció Internet, exactamente igual.
—Pero más rápido.
—Más rápido, más amplio y más grande. Cuando llegó Internet, la gran mayoría de la sociedad hizo una especie de tarjeta de visita digital: una página web donde ponía dónde estaba tu negocio. Y hubo un tipo muy listo, Jeff Bezos, que dijo: “Hay una cosa que se me ha ocurrido y se llama e-commerce”.
Estamos en ese punto. Podés seguir haciendo lo que están haciendo en tu empresa, aplicando IA para hacerlo un poco más rápido. La clave no está ahí. El valor de la inteligencia artificial está en todo lo que puede hacer tu empresa, todo lo que podés hacer en tu trabajo, todo lo que podés hacer en tu emprendimiento que antes no podías hacer y que ahora, si te apalancás en la inteligencia artificial, podés hacer y crear nuevo valor para tus clientes o para tu empleador.
Creo que el punto es ese: es una responsabilidad prácticamente social de todos nosotros darnos cuenta de cuál es el nuevo tablero de juego. Meter la cabeza en el suelo como un avestruz y pensar que, si no lo veo, no pasa, no va a solucionar el problema.
—Si dejamos de lado la fuerza y la inteligencia, ¿hay alguna otra capacidad que podamos desarrollar? Porque NotebookLM, por ejemplo, puede generar un podcast como este en tres minutos y medio. Sin embargo, eso no significa que la gente quiera escucharlo porque, en definitiva, las personas siguen buscando algo humano.
—A menos que conozcas a la persona, es imposible que, como humano, seas capaz de diferenciarlo de una IA, si estamos utilizando las IA de frontera. Otra cosa es que estemos utilizando una IA de mierd*, que entonces habla como Siri.
Pero, si tú estás hablando de tecnología punta, ElevenLabs o Haiyan IA han sacado nuevos modelos de habla que son absolutamente imposibles de diferenciar. En iPhone hay una beta que se llama Sesame que es imposible de diferenciar. Jack Dorsey, el fundador de X, de Twitter, que luego lo vendió, acaba de crear con su equipo de Block un modelo de speech, de habla, de inteligencia artificial que es absolutamente imposible de diferenciar.
Hay otra empresa, una startup que ha salido hace muy poco, que ha conseguido crear un avatar digital en tiempo real para reuniones de Zoom, que es imposible de detectar. Seis de cada 10 personas creen que es un humano cuando están hablando con él por Zoom durante media hora. Es prácticamente indistinguible. Es imposible, al ojo humano, saber, cuando estás escuchando a alguien o viendo a alguien por televisión o por Internet, si es una IA o un humano. Tenemos la sensación de que vamos a ser capaces, pero eso es puramente un constructo de nuestra capacidad de pensar que eso es algo especial humano. Resulta que no. No va a ser así.
Lo único que queda es lo que tú decías: “Lo conozco”. La gente que ve este podcast te conoce a ti desde antes de la IA. Sabe que eres humana, que tienes una personalidad; te habrán visto en redes sociales, en eventos, en diferentes sitios, incluso en persona, por la calle, y te habrán pedido una foto. El único remanente humano que quedará es precisamente que sepamos que alguien realmente es humano por otras vías, no por su contenido. Con el contenido va a ser imposible verlo. Y ni te cuento el texto. ¿Cuántas noticias de las que leemos a día de hoy están hechas por una IA y no por un humano? Más de la mitad de Internet está hecha por inteligencia artificial y no por humanos. Más de la mitad del contenido que hay en Internet a día de hoy, en todos los formatos.
Partir de la base de que los humanos somos mejores es una falacia que nos estamos autovendiendo. Y en algunos campos tienes toda la razón del mundo: lo somos. Dale seis meses y verás cómo nos barre en ese campo también. Y lo vamos a ver en muchos. Si la fuerza ya no es lo que podemos valorar porque no tiene valor, si la inteligencia deja de tener valor o está cayendo en picada, ¿qué nos queda? Ojalá tuviese la respuesta. No tengo ni puñetera idea.
Pero tenemos que darnos cuenta de que tampoco la tenían los tejedores cuando llegó la Revolución Industrial. Estamos viendo cómo los humanos somos absolutamente increíbles inventándonos trabajos de lujo que aportan valor. Y seguro que lo vamos a volver a hacer. Seguro que vamos a encontrar cosas que hacer, pero no podemos, con el mindset que tenemos hoy, después de décadas en las que lo que más se ha valorado es la inteligencia, intentar pensar cómo vamos a aportar valor mañana.
No lo sé, pero fíjate que, en la industria de la música, lo que más valor tenía en sí, ¿qué eran? Las canciones. ¿Y ahora qué es? Los eventos. Spotify se cargó el valor de la música y tuvieron que volver a hacer conciertos. ¿Y ahora qué ves? Taylor Swift, mil millones de dólares haciendo conciertos. Aitana ha estado esta semana pasada aquí en Argentina, con lleno absoluto, en un país que no es el suyo.
¿Cómo genera valor un cantante a día de hoy? Buscando ese evento físico que la música digital no ha podido reemplazar. La inteligencia artificial en la música, por ejemplo, que es algo muy humano, nos toca el sentimiento, ya está. Las canciones favoritas del mundo son hechas con inteligencia artificial.
Hace muy poco se ha viralizado muchísimo en TikTok una canción con miles y miles de reels, y está hecha 100% por IA. Hay cantantes de country, en Estados Unidos, número uno de la lista, y es una canción hecha por inteligencia artificial. En Alemania, uno de los mercados musicales más grandes, la canción número uno del verano fue hecha por inteligencia artificial. En R&B, soul, vemos canciones con inteligencia artificial en los top 10 de los charts mundiales.
La gente no tiene idea de que están hechas con inteligencia artificial porque, si está bien hecha con IA, tú escuchas y te transmite. Tú haces una buena canción con IA y a la gente le pone la piel de gallina. Y lo que tenemos que intentar entender es que cualquier barrera que nos pongamos, cualquier línea roja de pensar que a mi trabajo no lo va a tocar, dale seis meses. Si viésemos cómo ha pasado la inteligencia artificial, en apenas cuatro años, de no ser capaz de construir una frase que tuviese lógica a estar haciendo debates filosóficos sobre el nihilismo o lo que tú quieras con ChatGPT por voz... Eso ha pasado en apenas meses y ahora vamos cada vez más rápido.
El año que viene vamos a ver un salto de capacidades absolutamente brutal. Hace muy poco hacía un vídeo en el que enseñaba diferentes cosas del mundo que no tienen nada que ver entre ellas, pero que comparten una tendencia: están explotando. El único punto en común que tenían es la inteligencia artificial, pero eran todo tipo de cosas que entre ellas no tienen por qué estar relacionadas, desde la capacidad de problemas de ciberseguridad que estamos encontrando hasta el impacto en temas económicos y de empleo.
Todas las gráficas confluyen en que 2027 va a ser una auténtica locura de año, donde todo esto va a ser mucho más capaz. Y una de dos: o lo conseguimos frenar o nos va a volar la cabeza. Vamos a ver cosas que ni siquiera hemos pensado que fuesen posibles en la ciencia ficción. La gente está alucinando con el nuevo coche de Elon Musk, la gente está alucinando con tal... Todo esto viene por la inteligencia artificial, que está haciendo avanzar todo.
Hasta ahora, en ciencia, cuando avanzábamos, por ejemplo, en medicina, algo avanzaba en esa área y ya está. Cuando avanzábamos en economía, algo avanzaba en ese rubro, pero no afectaba a medicina. Ahora todos los recursos del mundo se están volcando en la inteligencia artificial. Estamos ante la mayor inversión en infraestructura de la historia del hombre.
¿Y qué pasa? Que cuando la inteligencia artificial mejora, mejora la ciencia, la medicina, la economía, todo. Al focalizar todos los recursos en un mismo sitio, en un mismo problema, que es la capacidad de producir inteligencia de la forma más efectiva posible, estamos mejorando todo a la vez. Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física y uno de los padres de la inteligencia artificial, dijo una frase el año pasado que a mí me quedó muy marcada: en los próximos 10 años vamos a ver más avances que en los últimos 100.
Y, si tú te echas 100 años atrás, estábamos lobotomizando a la gente porque tenía un problema mental o de cualquier índole y nos parecía normal. Ahora piensa cómo, en 2030 o en 2035, vamos a mirar atrás y decir que en 2025 estábamos haciendo esto o lo otro como si fuésemos puñeteros cavernícolas.
Yo estoy viendo un avance más de 10 veces más rápido de lo que teníamos hasta ahora. Lo decía el otro día el cofundador de Anthropic: en el mundo se calcula que hay 10 millones de científicos. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 1.000 millones de científicos trabajando, contando a las IA? Pues, evidentemente, el avance va a ser mucho más rápido. Esto es lo que estamos viendo que está pasando. Acaba de pasar en matemáticas. Lo siguiente pasará en finanzas, en abogacía, en diferentes campos, y vamos a ver cómo, de repente, son campos en los que deja de tener valor que el humano los haga.
—¿Qué estás viendo a nivel ciencia y salud? ¿Qué es lo último que te llamó la atención en ese sentido?
—Hay muchísimas cosas y llega un punto en que creo que ni los mismos científicos están empezando a entender todo lo que pasa. Sobre todo en matemáticas, que es donde creo que ha pegado más fuerte y ha habido mucho rechazo.
Había un matemático francés que publicó en Le Monde que se puso a llorar en su casa hasta el punto de despertar a su hija, porque de repente OpenAI presentó estos nuevos problemas matemáticos que había resuelto y eliminó su campo de investigación.
Él lleva décadas trabajando en 16 problemas matemáticos supercomplejos y, de la noche a la mañana, OpenAI ha resuelto los 16, además de otros seiscientos y pico. Te encontrás con un problema de propósito acojonante, porque el propósito vital de este hombre era resolver ese problema y se ha resuelto. Lo que pasa es que no lo ha resuelto él, pero se ha resuelto.
En ciencia, ahora estamos viendo avances increíbles. Yo creo que quizá lo que más sintetiza lo que está haciendo la IA por el mundo es una tecnología llamada AlphaFold, que ya es un poquito más antigua.
—La de las proteínas.
—Exacto, el plegamiento de proteínas de DeepMind, de Google, que básicamente se llevó el Nobel de Química en 2024. Esta tecnología nos permite predecir el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos, que es algo muy complejo que hacemos los humanos desde hace décadas, pero lo hace de una forma increíble: con una efectividad del noventa y pico por ciento, cuando los humanos conseguíamos alrededor de un 60% o algo así.
De repente, nos encontramos con algo que está cambiando completamente la forma en que entendemos las enfermedades, cómo las tratamos y cómo creamos medicamentos. En Estados Unidos han acortado a la mitad el tiempo que tarda un medicamento en salir al mercado.
Vamos a ver cosas absolutamente increíbles. Hemos visto cosas como que, a través de una foto del iris, te pueden detectar si tenés Parkinson, cuando nosotros, los humanos, no tenemos ni puñetera idea de que en el ojo haya ningún marcador de Parkinson. Pero funciona. Al final, la gracia es que lo comprueban y funciona.
Creo que hay una parte muy importante de lo que están haciendo los científicos con inteligencia artificial: mejoras de diagnóstico, etcétera. Pero luego está la parte más humana, más de bajada a tierra, más de la que nos afecta a vos y a mí.
Yo tengo una hija, Maya, que tiene una enfermedad rara. Es una enfermedad que tiene uno de cada 250.000 niños. Hay muy poca información sobre esa enfermedad. Por suerte, en Barcelona contamos con la doctora Aliceta, que es la mejor doctora de Europa en este tipo de enfermedad. Hace muy poco, a mi hija le detectaron un problema con la densidad ósea, que no sabemos si está relacionado o no con ello. La doctora nos mandó esto y mi mujer y yo estábamos acojonadísimos por lo que podía significar.
Hablando con ChatGPT, entendí el problema. Con la doctora no habíamos tenido tiempo para estar cinco horas debatiendo sobre ello. No solo lo entendí, sino que ChatGPT me dijo: “Pregúntale por este dato a tu médico”. Y yo le escribí al médico: “Oye, ¿me podés dar este dato también?”.
Y me preguntaba: “¿Tú tienes un amigo médico?”. Le dije: “No, tengo ChatGPT. Me cuesta USD 20 al mes, pero me permite entender la enfermedad de mi hija”. Entonces, para mí, creo que el mayor impacto que va a haber en toda la parte de medicina a nivel usuario es que vamos a entender mucho mejor nuestra salud, hasta el punto de que podamos hacer cosas para mejorarla.
La mayoría de situaciones, por ejemplo la obesidad infantil, vienen de la ignorancia. Y, de repente, nos han puesto de forma prácticamente democrática algo que nos permite entender, formarnos y sacar criterio para tomar mejores decisiones.
Me parece absolutamente increíble. Lo pongo a la altura de la imprenta. Es brutal el nivel de democratización del conocimiento. El mundo siempre se ha basado en que teníamos expertos, llámales abogados, médicos o programadores, que eran personas que se interponían entre nosotros y algo que necesitábamos, que no podíamos hacer porque era técnicamente complejo. Ya no.
Yo ahora mismo quiero una página web para mi negocio, quiero un dashboard para ver el resultado de mis clientes y no tengo que recurrir a una empresa que me haga uno de estos y me cobre USD 8.000. Directamente, voy a ChatGPT y le digo: “Necesito un dashboard, construime un site”. Y ChatGPT te construye un site y, a los tres minutos, tenés una aplicación que te hubiese costado USD 8.000.
La capacidad de hacer cosas que yo no sabía hacer hasta ahora, que me está dando la inteligencia artificial, es lo más increíble. Y eso aplica a todo. Evidentemente, va a aplicar a la ciencia. También aplica a los científicos y los investigadores que intentan resolver las enfermedades más graves que tenemos en el mundo. Trabajan muchas veces más rápido de lo que trabajaban antes gracias a la IA. Aún no sé que la IA esté haciendo descubrimientos científicos a la altura de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero, repito: démosle tiempo.
—¿Creés que no es descabellado pensar que la inmortalidad o, al menos, la posibilidad de vivir 100 años más de lo que estamos acostumbrados podría convertirse en una realidad?
—No es descabellado porque hace apenas unas semanas tuve a Aubrey de Grey, que es uno de los mayores expertos en longevidad, en mi podcast. Él comentaba que lo que trabaja no es para que no muramos, sino para lo que ellos llaman la velocidad de escape de la longevidad. Es decir, que si tú vives cinco años más, la tecnología va a avanzar lo suficiente para que luego vivas otros diez. Si conseguís sobrevivir a lo que tarda la tecnología en llegar, vas a poder llegar, pues, a una vida que veremos dónde está.
Otros científicos que he entrevistado me han dicho que el cuerpo humano parece tener un límite biológico y que, por muy sano que estés, a los ciento y pocos años palmas. Da igual que estés como un gymbro: a los ciento y pico, tu cuerpo dice basta. Habrá que ver.
Yo estoy seguro de que queda mucho por hacer, pero algunos de los mayores expertos en longevidad creen que nuestra generación, los que estamos entre los 40 y los 50 años, ya no vamos a morir, a menos que tengas un accidente trágico. Creo que es posible.
Sinceramente, después de estos cuatro años volcado cien por cien con todo mi equipo en la inteligencia artificial, ya no creo que haya nada imposible. No para de sorprendernos constantemente. Cada año hacemos una quiniela en la oficina con mis trabajadores sobre qué va a pasar ese año en inteligencia artificial. Nunca hemos sido capaces de predecir más allá de un par de meses. Todo lo que pensamos que iba a pasar en un año ha pasado en dos meses.
Estamos a una velocidad exponencial, lo que hace que todo pase cada vez más rápido y que el límite, por ahora, no lo conozcamos. Por el bien de la sociedad, nos vendría bien que tocásemos techo un tiempo. La ciencia, toda la vida, se ha encontrado con piedras y ha pasado décadas, lo que eran los inviernos, trabajando en esas piedras hasta que alguien las desbloqueaba y entonces volvíamos a avanzar. Un bloqueo de este tipo en la inteligencia artificial nos daría tiempo a que todos empezásemos a reubicarnos, porque está siendo un puñetero desmadre.
El principal problema es la velocidad que lleva esto, más que el hecho de que avance. Con la inteligencia artificial que tenemos hoy, si lo parasen todo, ya cambiaría completamente el mundo: tu trabajo, el mío y el de toda la gente que nos está escuchando. Cambiaría el modelo de negocio de todas las empresas de Argentina, la forma de generar dinero, trabajo o negocio. Cambiaría la medicina y la ciencia.
Tendríamos para 30 años de implementación. Pero el problema es que no frena, sigue avanzando, con lo cual tenemos que ver a dónde nos lleva. Mi sensación, y lo que veo en la gente, es que el horizonte, el destino, se ve entre una utopía o una distopía. Y estoy de acuerdo en que vamos a estar entre una de esas dos. Que estemos de un lado o del otro creo que va a depender más de la estupidez humana que de la inteligencia artificial, de cómo gestionemos todo esto.
Pero sí me da la sensación de que estamos empezando a llegar, y quizás sea 2027, al cruce donde hay que tomar decisiones que, según cómo las tomemos, nos lleven por un camino o por el otro y quizá no haya vuelta atrás. Creo que estamos en un momento tremendamente importante a nivel decisivo, geopolíticamente hablando y legislativamente. Las decisiones que tomemos este año pueden suponer que nos encaminemos hacia un sitio o hacia el otro.
En cualquier caso, tengo la esperanza, soy optimista, de que el destino va a ser mejor, de que va a ser bueno, de que vamos a tener un mundo increíble: el mundo que nos merecemos y no el que nos podemos permitir, tanto en educación como en ciencia, como en todo.
Pero la gente cree que, como el destino puede ser bonito, el camino también lo va a ser. Y para nada. El camino va a ser tremendamente jodido, pedregoso y enfangado. Vamos a trabajar el doble de lo que trabajamos hasta ahora para poder competir con todo esto que se viene.
De la misma forma que hubo esos 30 años de transición en la Revolución Industrial, creo que se vienen unos años de transición que nos toca comernos a esta generación. Eso va a suponer que tengamos que arremangarnos y trabajar mucho más para poder estar ahí, ser competitivos y no quedarnos atrás.
Eso nos va a llevar a un mundo que quizá sea mucho mejor. Tengo la esperanza de que, para mis hijos, que tienen ahora 10 y 12 años, cuando lleguen a la edad madura, a los 18 o 20 años, ya hayamos conseguido ese nuevo mundo.
Creo que los próximos cinco o seis años son absolutamente clave y espero que, para entonces, hayamos encontrado qué aporta el humano, qué es esta nueva sociedad y hayamos conseguido estructurar una forma en la que todo el mundo esté otra vez un poco cómodo y, con un poco de suerte, mejor de lo que estamos hoy. Pero no tengo la menor duda de que el camino va a ser complicado. Nos ha tocado ser los tejedores de la Revolución Industrial o los escribas de cuando llegó la imprenta. Toca adaptarse y cambiar es duro.
—¿Qué avance o aplicación de la inteligencia artificial te resultó más transformador y qué posibilidades concretas creés que abre?
—Estamos en el mejor momento porque, justo hace apenas dos o tres semanas, han empezado a aparecer los agentes personales de inteligencia artificial. Lo único que tiene que hacer la gente es descargarlos y utilizarlos.
Los hay de todo tipo. En Meta, por ejemplo, está Muse, no sé si aquí en Argentina está; en España aún no, por el tema de la regulación europea. De Elon Musk tenemos a GrokBot. Claude acaba de presentar Duet, creo que se llama. OpenAI ha presentado Dots.
Toda esta tecnología de agentes personales de inteligencia artificial son IA proactivas. Ya no tienes que escribirle tú: te va a escribir la inteligencia artificial. Yo hoy me he bajado del avión y mi Dot me estaba escribiendo mensajes. Me decía: “Jon, he visto que Jamie, mi secretaria, le ha escrito a un cliente tuyo de España para un tema de una propuesta. Pero fíjate que el cliente ha mandado una respuesta diciendo que, si le llegaba hoy la factura, la ponía en pago mañana; si no, dentro de un mes. Te sugiero que hables con Jamie para asegurarte de que la mande hoy”.
Eso lo hacía mi IA de forma autónoma, sin que yo la haya tenido que programar para nada. La instalo, le doy acceso a mi correo electrónico y a mi calendario, y empieza a ser proactiva. Le podés dar acceso al Slack de la empresa, a lo que quieras. Esta tecnología, a día de hoy, cuenta con muy pocos usuarios. Estamos hablando de que igual unos 10 millones de personas en el mundo están utilizando agentes personales de inteligencia artificial. Hay 1.200 millones de usuarios que utilizan ChatGPT.
Si te vas ahora mismo a ChatGPT y te descargas Dot, o la que quieras, automáticamente te pones en el top de la pirámide. Vas a ser mucho más competitivo y mucho más capaz. Ni siquiera tenés que saber utilizarlo porque va solo. Son totalmente proactivas.
Yo siempre digo, cuando veo una empresa, que estamos en un momento muy bueno para empezar a utilizar inteligencia artificial porque todo lo que habíamos aprendido hasta ahora ya no vale una mierd*. Hemos reseteado la carrera.
Obviamente, los que llevamos tiempo tenemos una visión, una mentalidad distinta. Pero, al final, ahora mismo, lo que yo estoy haciendo lo he aprendido a hacer hace dos semanas, cuando salió Dot y pude empezar a utilizar esta tecnología. No llevás cuatro años de desventaja. Te podés poner al día de forma muy rápida.
Tenés Google Spark, en Copilot está Scout o el de Anthropic que han presentado esta semana, que creo que aún está en beta y no está disponible. Cualquiera de ellos, me da absolutamente igual. Lo que hay que aprender es a empezar a relacionarse con este tipo de tecnología de agentes autónomos que trabajan por sí mismos. Le podés preguntar lo que quieras, pedir lo que quieras, le das objetivos, se pone a trabajar y vuelve con respuesta.
Le delegás trabajo, en lugar de estar mirando la pantalla para ver cómo ChatGPT te contesta en tiempo real. Ese es el cambio más grande que podés hacer y en 2027 va a ser el estándar, va a ser donde va a estar la competencia.
—Jon, voy a despedirte con la última pregunta que les hago a todos los invitados. En realidad, es un espacio para que compartas algo con lo que te gustaría cerrar este episodio: una frase, algo que te haya sorprendido, conmovido o que te preocupe y consideres importante transmitir.
—Creo que un ejemplo para que la gente entienda lo que supone la inteligencia artificial es mi hija Maya, que tiene 10 años y acaba de cumplirlos. A Maya siempre le ha gustado mucho colorear, como a la mayoría de los niños. Entonces te dice: “Papá, quiero un coloreable”. Y yo le digo: “Vale, dime lo que quieres”. Y te dice: “Pues quiero una princesa con un cerdo vietnamita”.
Entonces te pones ahí, en el móvil, buscas y dices: “Mira, tengo una princesa con un caballo, una princesa con un unicornio, una princesa con un conejo. ¿Cuál quieres?”. “Pues el caballo”. Lo imprimís y la niña se pone a colorear.
Maya lleva tres o cuatro años utilizando inteligencia artificial y lo que hace es muy curioso: le manda un mensaje de voz a ChatGPT y le dice: “Chat, quiero una princesa con un cerdo vietnamita para colorear, por favor”. Y ChatGPT le dice: “Claro que sí, Maya, aquí lo tienes”. Maya lo imprime y se pone a colorear. La diferencia principal es que Maya ya no tiene que adaptar sus deseos a lo que hay. Entiende de una forma orgánica que está creciendo en un mundo donde, si ella lo idea, la inteligencia artificial lo va a hacer posible.
Tenemos mucho que aprender los adultos de ese mindset. Tenemos que darnos cuenta de que la inteligencia artificial no se trata de hacer lo que ya hacés más rápido o mejor. Se trata de todo aquello que no podías hacer hasta ahora y que, gracias a la inteligencia artificial, vas a poder hacer a partir de ahora.
Aprovechar eso y ver la inteligencia artificial con los ojos de Maya, que crece en un mundo donde cualquier cosa que se le ocurra es posible porque la inteligencia artificial le va a ayudar a llevarla a cabo, creo que es lo que realmente nos va a hacer aprovechar la oportunidad de la inteligencia artificial.
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