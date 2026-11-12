Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de los famosos en la alfombra roja

Sergio Goycochea, Carla Czudnowsky, Coco Fernández y Julieta Camaño, los primeros al llegar a la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Cable

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La gala de los Martín Fierro de Cable 2026 convocó a periodistas, conductores y referentes de la industria en una noche de premios y moda. Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Marina Calabró, Ariel Tarico, Carolina Amoroso y Nelson Castro fueron algunas de las figuras que llegaron primeros a la alfombra roja.

Los looks protagonizaron la previa de la ceremonia, conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Vestidos de gala, trajes de sastrería y apuestas personales marcaron el estilo de los invitados antes de la entrega de las 35 estatuillas. Aquí, los looks.

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Luis Ventura

El periodista Luis Ventura llevó un traje negro con chaleco, corbata rayada y pañuelo blanco

Luis Ventura lució un traje negro con solapas satinadas, chaleco abotonado y camisa blanca. El presidente de APTRA completó el conjunto con una corbata negra de rayas diagonales blancas y un pañuelo blanco en el bolsillo del saco.

Sergio Goycochea

El exfutbolista Sergio Goycochea vistió un traje azul con camisa y corbata del mismo tono

Con un traje azul de dos piezas, el exfutbolista y conductor Sergio Goycochea combinó una camisa y una corbata del mismo tono. Sumó zapatos negros de cuero elegantes.

Julieta Camaño

La periodista Julieta Camaño eligió un vestido negro de lentejuelas cubierto por una capa translúcida

Sobre la alfombra roja, la periodista y conductora Julieta Camaño lució un vestido largo negro con lentejuelas, cubierto por una capa translúcida de mangas amplias. El diseño incluyó un escote con tiras anudadas y una falda que se extendió sobre el piso. Llevó el cabello suelto y ligeramente ondulado.

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Guido Zaffora

El conductor Guido Zaffora lució un traje azul marino con camisa blanca y pañuelo a juego en los Martín Fierro de Cable 2026

Guido Zaffora, que condujo la alfombra roja, posó con un traje azul marino de saco cruzado, solapas satinadas y pantalón de pierna amplia. Completó el look con una camisa blanca de cuello alto, un pañuelo blanco en el bolsillo del saco y zapatos negros brillantes.

Marcelo Benedetto

El periodista Marcelo Benedetto optó por un traje azul oscuro con camisa y corbata a juego

El periodista Marcelo Benedetto asistió junto a su esposa, quien llevó un vestido largo marrón metalizado, con cuello halter, espalda descubierta y un patrón de líneas onduladas. Completó el look con una cartera negra.

Benedetto optó por un traje azul oscuro de dos piezas, combinado con una camisa y una corbata del mismo tono. Sumó un cinturón negro y zapatos de cuero a juego.

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Carla Czudnowsky

Carla Czudnowsky con conjunto negro de detalles plisados y botones blancos

La periodista Carla Czudnowsky eligió un conjunto negro compuesto por un saco con sectores plisados en el frente, pantalón recto y un top con cuello alto.

El diseño incorporó una abertura vertical en el escote, botones blancos y bolsillos laterales. Completó el look con zapatos negros en punta, una cartera de mano con detalles dorados y el cabello corto peinado hacia un lado.

Pablo Rossi

Pablo Rossi con traje negro, corbata y alfiler a tono

El periodista Pablo Rossi combinó un traje negro con camisa blanca, corbata del mismo tono, alfiler de corbata y zapatos de cuero.

A su lado, su esposa llevó un vestido blanco sin mangas, con escote recto, cuerpo ajustado y una falda larga con textura. Completó el conjunto con un collar, una pulsera y un accesorio gris lavanda que sostuvo en una de sus manos.

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Coco Fernández

Coco Fernández con esmoquin negro y pañuelo rojo

Con un esmoquin negro de saco entallado y pantalón a juego, Coco Fernández combinó una camisa blanca con un moño negro. Añadió un pañuelo rojo en el bolsillo del saco, un pequeño prendedor en la solapa y zapatos negros de charol.

Diego Latorre

Diego Latorre con traje negro y corbata de lunares

De traje negro se presentó el exfutbolista y comentarista deportivo Diego Latorre, quien combinó un saco de solapas satinadas y pantalón a juego con una camisa blanca y una corbata negra de pequeños puntos blancos. Completó el conjunto con zapatos negros de cuero.

Fabián Medina Flores

Fabián Medina Flores con esmoquin cruzado, moño y pañuelo rojo

Con un esmoquin negro cruzado, el estilista y miembro de La Jaula de la Moda Fabián Medina Flores combinó una camisa blanca con botones negros, un moño del mismo tono y un pañuelo rojo en el bolsillo del saco. Añadió un prendedor en la solapa, anteojos de marco oscuro, un reloj metálico y zapatos negros de charol.

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Mariano Closs

El periodista y relator deportivo Mariano Closs asistió a los Martín Fierro de Cable 2026 con un traje azul oscuro y camisa negra

De traje azul oscuro se presentó el periodista y relator deportivo Mariano Closs, quien combinó un saco de dos botones y pantalón a juego con una camisa negra abierta en el cuello. Añadió un collar metálico, un cinturón negro y mocasines negros con herrajes plateados.

Marina Calabró y Sergio Lapegüe

Los conductores Marina Calabró y Sergio Lapegüe asistieron a los Martín Fierro de Cable 2026; ella llevó un vestido negro bordado y él, un esmoquin

Con un vestido negro largo, la conductora Marina Calabró incorporó transparencias en la parte superior, un cuello bordado con cuentas doradas y aplicaciones en tonos cobre y rojo que recorrieron la cintura y la falda. Completó el conjunto con una cartera de mano metalizada, pulseras y el cabello suelto con ondas.

A su lado, el conductor Sergio Lapegüe vistió un esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. Añadió un prendedor en la solapa y zapatos negros.

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Luis Novaresio y Braulio Bauab

El periodista Luis Novaresio junto a su pareja, Braulio Bauab

El periodista Luis Novaresio eligió un traje negro con saco de solapas satinadas, camisa negra y corbata a juego. Incorporó un prendedor con colores, varios anillos plateados y zapatos negros de cuero.

Braulio Bauab, pareja de Novaresio, optó por un traje negro de saco entallado y pantalón a juego. Lo combinó con una camisa azul marino y una corbata del mismo tono.

Roberto Peña

Roberto Peña asistió junto a su pareja a los Martín Fierro de Cable 2026

Con un traje negro de saco entallado y pantalón a juego, Roberto Peña incorporó una camisa blanca, una corbata negra y zapatos de cuero del mismo tono. El conjunto presentó solapas satinadas, bolsillos laterales y puños blancos visibles.

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Su pareja eligió un vestido largo negro con lentejuelas, tiras finas y escote en punta. Completó el look con una cartera de mano dorada y sandalias de taco alto en tono nude.

Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro

El periodista Baby Etchecopar junto a su esposa, Silvina Cupeiro, quien llevó un vestido azul satinado

El periodista Baby Etchecopar vistió un conjunto negro compuesto por un saco cruzado con seis botones, pantalón a juego y una camisa blanca de cuello abierto. Añadió un prendedor pequeño en la solapa y completó el look con zapatos negros de punta redondeada.

En azul eléctrico, su esposa Silvina Cupeiro llevó un vestido satinado de mangas cortas y aberturas laterales.

Susana Rocasalvo

La periodista y conductora Susana Roccasalvo llevó un conjunto de camisa blanca y mono negro

Con una camisa blanca de mangas largas, cuello amplio y puños extendidos, la periodista y conductora Susana Roccasalvo armó un conjunto en blanco y negro.

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Sobre la camisa llevó un mono negro de pierna ancha, con tiras finas, escote en forma de V, cintura marcada y bolsillos laterales de gran tamaño. Completó el look con una cartera negra pequeña y un collar fino.

Darian “Rulo” Schijman

El conductor Darian “Rulo” Schijman y Melina Fleiderman asistieron a los Martín Fierro de Cable 2026 con un traje azul y un vestido verde esmeralda

El conductor Darian “Rulo” Schijman vistió un traje azul lavanda de saco entallado y pantalón a juego. Lo combinó con una camisa clara de rayas finas y una corbata azul marino. Sumó un cinturón marrón y zapatos de cuero en el mismo tono.

Un vestido verde esmeralda de acabado satinado fue la elección de Melina Fleiderman. El diseño presentó un escote en V, tiras anchas bordadas con cuentas y una silueta ajustada en la parte superior, que se prolongó en una falda larga con cola. Completó el conjunto con una cartera verde y calzado en un tono claro.

Charlie López

Charlie López asistió a los Martín Fierro de Cable 2026 con un traje gris oscuro y llevó en brazos a su perro

Con un traje gris oscuro de saco entallado y pantalón a juego, el escritor y comunicador Charlie López incorporó una camisa blanca, una corbata negra y un chaleco gris con botones oscuros. Completó el conjunto con zapatos negros de cuero.

*Fotos: Rs Fotos

(En desarrollo)