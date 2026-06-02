La argentina que lidera el desembarco en el país de una competencia internacional de running y fuerza

Camila de la Peña, atleta argentina, participará en la primera edición del evento en Buenos Aires

La argentina Camila de la Peña correrá el 13 de junio en Buenos Aires la primera edición local de la competencia Hyrox Argentina, una cita que marca el desembarco en el país de un formato de fitness nacido en Alemania en 2017 y expandido luego a más de 11 países y más de 30 ciudades.

La competencia incluye ocho carreras de 1 km, cada una seguida por una estación de entrenamiento de fuerza.

De la Peña tiene 30 años, se formó como ingeniera civil industrial, es atleta, personal trainer y vive en Chile desde hace 15 años. En Santiago es dueña de un gimnasio, además de atleta de una marca deportiva internacional y embajadora de Hyrox Latinoamérica.

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Su actividad alrededor de la disciplina incluye viajes por el mundo para competir con Hyrox junto a marcas internacionales. Ahora será parte de la edición que llevará ese circuito por primera vez a la capital argentina.

En diálogo con Infobae la atleta afirmó: “Amo el deporte desde muy chiquita".

Camila de la Peña en Hyrox San Pablo, Brasil, compitiendo en categoría individual Pro Women

“He hecho todo tipo de deportes. Llegué a esta nueva modalidad por una amiga. Empezamos a prepararnos para una competencia en Río de Janeiro y en el entremedio me salieron viajes y empecé a competir yo sola", completó.

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De la Peña compitió en Ciudad de México, en Cancún, en San Pablo, en Río de Janeiro “y ahora viajo a Buenos Aires y voy al mundial en Estocolmo”, compartió la deportista.

“Mi próxima competencia va a ser Pro sola en mi ciudad, Buenos Aires. Soy argentina, pero vivo en Chile hace muchos años, así que tengo a Chile en mi corazón. Invito a todos, a mi país y chilenos, para que nos acompañen en el Hyrox de Buenos Aires, que va a estar tremendo", alentó en Instagram.

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Ocho tramos de carrera y fuerza

Camila de la Peña es ingeniera y personal trainer y hace 15 años que vive en Chile

De la Peña describió cómo es la carrera: “Consiste en ocho estaciones de fuerza combinadas con un kilómetro de running entre cada estación. Son ocho estaciones de ejercicios funcionales: hay empuje de trineo, estocadas, burpees, farmer carries, wall balls, esquí, y remo, entre otras".

Según Hyrox, más del 98 % de los atletas completa la carrera. La organización sostiene además que no hay límite de tiempo ni requisitos de clasificación, una estructura pensada para admitir desde corredores entrenados hasta participantes que buscan un reto personal.

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Según la organización, se recomienda tener experiencia en el ámbito del fitness o participar regularmente en actividades físicas, y ser mayor de 16 años.

“Es una carrera para correr a tu propio ritmo, con el apoyo constante de amigos, familiares y demás participantes”, indicaron desde la organización.

Cómo es el entrenamiento de Hyrox

La preparación física incluye entrenamientos de fuerza, potencia y resistencia

El entrenamiento para un Hyrox es muy intenso, comentó De la Peña: “Hay muchas sesiones de running, de entrenamiento en fatiga, entrenamientos de potencia y entrenamientos de fuerza“, detalló. “Así como es muy importante el entrenamiento, también lo es el descanso”, destacó. “Para preparar la categoría Pro es muy importante manejar los pesos y para eso entrenar mucho la corrida, sumándole intercalado los pesos para preparar la carrera", resaltó.

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Y todo esto siempre combinado con una buena alimentación. “Tengo una alimentación real hace muchos años. Esto significa que solo consumo alimentos reales, siempre de calidad, carnes de libre pastoreo, los huevos de gallina libre, etc. No consumo nada con azúcar refinadas, sin aceites vegetales. Siempre priorizo mucho las proteínas y las grasas saludables en mi alimentación e incluyo carbohidratos cuando mi cuerpo los necesita como fuente de energía".

Las expectativas de Camila para esta carrera son clasificar al mundial de Hyrox en Estocolmo, en la categoría individual pro sola. “Y para Buenos Aires, me vengo preparando hace varios meses, así que es algo que me tiene con muchas ansias y ganas de darlo todo ese día“, declaró.

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El circuito nació en Hamburgo y ya reúne decenas de miles de atletas por temporada

Más de 90.000 personas ya compitieron en HYROX a nivel global, según la organización - crédito Rox Lyfe

Hyrox fue creado por Christian Toetzke, uno de los organizadores de eventos de carreras de participación masiva más experimentados y exitosos del mundo, junto con Moritz Furste, tres veces medallista olímpico y campeón mundial.

Desde su lanzamiento en Hamburgo en 2017, la disciplina registró un crecimiento acelerado en Europa y Estados Unidos. Según Hyrox, algunos eventos superan los 8.000 participantes y los 10.000 espectadores.

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La organización informó además que en la temporada 22/23 compitieron más de 90.000 atletas. Ese recorrido es el que ahora llega a Buenos Aires, donde la prueba buscará replicar el mismo formato que se disputa en otras ciudades del circuito mundial.