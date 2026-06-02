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Del espejo y la ducha a la calle y a los bares: el álbum personal de Sofía Solá de sus días en Barcelona

La hija de Maru Botana plasmó en imágenes los rituales y los desafíos de su vida en la ciudad condal, a casi un mes de su llegada

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Primer plano de Sofía Solá, una mujer joven con cabello largo castaño y rubio, ojos claros, mirando directamente a la cámara, vistiendo una camiseta de tirantes negra sobre fondo blanco
Sofía Solá compartió un álbum de sus últimos días en España (Instagram)

Barcelona puede ser muchas cosas: postal de verano eterno, escenario de aventuras urbanas y hasta laboratorio para quienes buscan empezar de nuevo. Para Sofía Solá, la hija de Maru Botana, la ciudad condal se volvió ese espacio donde la rutina se reinventa y la independencia se pone a prueba lejos de casa. Hace casi un mes, la joven dejó Buenos Aires con una valija cargada de expectativas y sueños propios. Su desembarco no fue silencioso: desde el primer día, compartió en las redes sociales pedacitos de su nueva vida europea, en un álbum de selfies donde cada imagen condensa una pequeña historia y una emoción distinta.

El debut barcelonés vino acompañado de una rutina que Sofía fue construyendo a medida que recorría la ciudad. Su galería de imágenes es testigo de ese proceso: café en mano, mirada directa a cámara, prendas básicas y detalles personales como una campera rosa o collares dorados que la acompañan en cada instantánea. “Sofía Solá solo se saca selfies”, escribió a modo de presentación y en clave trabalenguas en uno de sus últimos posteos.

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En una de las fotos, Sofía se mostró sentada en la vereda, taza en mano, la piel dorada por el sol, con expresión serena y un fondo de persiana metálica intervenida con grafitis. En otra imagen, la protagonista apareció con el cabello cubierto de espuma en la ducha, los ojos claros resaltando sobre los azulejos marrones y la cadena con dije que repite en varios retratos.

El álbum de fotos de Sofía Sola en España
La hija de Maru Botana mostró el inicio de su rutina diaria con un café recién hecho
El álbum de fotos de Sofía Sola en España
Frente al Hostal Sofía, la hija de Maru Botana suma postales urbanas a su álbum barcelonés

También el recorrido sigue por las calles de Barcelona: la cámara toma desde arriba una mesa de patio donde se mezclan uvas verdes, café, una botella blanca, flores secas y pies descalzos en ojotas negras. Los ambientes varían entre terrazas, bares y balcones, pero el hilo que une cada foto es la búsqueda de momentos simples, de esos que hacen la diferencia en la vida lejos de casa. En otra postal, Solá mostró el frente al hostal que lleva su nombre. No faltan tampoco las selfies viajeras: pies en alto en un tren, fondo de paisaje verde y cielo azul, o un primer plano con auriculares y gesto divertido.

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El trabajo encuentra su lugar en la rutina y en las imágenes: computadora abierta sobre la mesa roja de un bar, taza lista, Sofía en short de jean, remera azul y medias blancas, lista para una jornada de teletrabajo. Hay fotos en las que decidió compartir la espontaneidad y el humor: lengua afuera, rostro con stickers o gestos relajados, siempre con la naturalidad de quien comparte sin poses forzadas. La joven también se animó a mostrar el lado más íntimo y cotidiano: cicatrices en el brazo, el brillo de la piel después de la ducha y el detalle de las pulseras doradas que la acompañan en cada jornada.

El álbum de fotos de Sofía Sola en España
Lajoven aprovechó para compartir su lado más natural y sumó una foto suya en la ducha
El álbum de fotos de Sofía Sola en España
Desayuno improvisado en el patio: café, uvas y flores secas acompañan la mañana de Sofía
El álbum de fotos de Sofía Sola en España
La joven combina trabajo y disfrute desde una mesa roja en el corazón de Barcelona

Barcelona se volvió telón de fondo para una rutina que mezcla pequeños rituales urbanos, salidas al mercado de frutas y verduras y tardes de café bajo el sol. En cada publicación, Sofía dejó ver el proceso de adaptación y la mezcla de emociones: entusiasmo, cansancio, curiosidad y hasta nostalgia por los afectos que quedaron en Argentina. El barrio, las calles y hasta los objetos cotidianos.

El álbum de fotos de Sofía Sola en España
Entre recorridas por la ciudad y trabajo, Sofía mostró sus looks para enfrentar el calor español
El álbum de fotos de Sofía Sola en España
El mercado de frutas y verduras, parada obligada en la rutina semanal de Sofía
El álbum de fotos de Sofía Sola en España
Una pausa reflexiva y un cigarrillo en mano, Sofía muestra una faceta de relax y contemplación

Sin embargo, debajo de esta nueva tranquilidad y rutina construida, hay un episodio reciente que la marcó y que ella misma eligió contar. Hace menos de un mes, Sofía vivió un accidente mientras se movía por Barcelona. Usaba una de las bicicletas de alquiler de la ciudad cuando una moto la atropelló. En TikTok, la joven resumió lo que sintió con una frase: “Seguí caminando y quería contarle a alguien lo que me había pasado. Y no podés. En el fondo, nadie sabe lo que le pasa al otro. Y a mí recién me habían atropellado, sola.” La policía llegó rápido, las heridas visibles se redujeron a dos raspones y el único daño que persistió fue un gemelo tensionado por la descarga de adrenalina. Después fue ella sola a la farmacia, buscó calmantes, cremas y todo lo que encontró para curarse.

Pero lo que la descolocó no fue el dolor físico sino la sensación que vino después. “Creo que fue la primera vez en todo este viaje en la que realmente sentí un nivel de susto, soledad y de necesito a mi madre”, confesó.

El álbum de fotos de Sofía Sola en España
Entre descansos y paisajes, Sofía suma kilómetros y nuevas historias a su experiencia
El álbum de fotos de Sofía Sola en España
La joven modelo retrató los edificios que la rodean en su vida diaria
El álbum de fotos de Sofía Sola en España
Como broche de oro, Sofía mostró uno de sus viajes en tren, donde se pudieron apreciar sus piernas sobre la ventana (Instagram)

A pesar del susto reciente, Sofía apuesta a la aventura y se anima a mostrar no solo los momentos felices sino también la vulnerabilidad de crecer lejos de casa. El álbum de selfies y postales cotidianas es la prueba de que, aunque el camino tenga tropiezos, la conquista de la independencia propia se celebra en cada pequeño logro, en cada café compartido con uno mismo y en cada paso que la acerca a sentirse parte de un lugar que, de a poco, se va transformando en hogar.

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