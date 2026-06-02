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El emotivo mensaje de Magnolia a Benjamín Vicuña en medio del reencuentro familiar

La hija del actor y la China Suárez tuvo un tierno gesto con su papá luego de permanecer un prolongado tiempo junto a su madre en Turquía

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Benjamín Vicuña logró reunir a sus 5 hijos en Buenos Aires: la foto (Instagram)
Benjamín Vicuña logró reunir a sus 5 hijos en Buenos Aires: la foto (Instagram)

La imagen que Benjamín Vicuña compartió en sus redes sociales revela un momento íntimo y cargado de afecto: sobre las hojas de un guion impreso, se distingue una dedicatoria escrita a mano, dirigida al actor por una de sus hijas. En el centro de la hoja, con letras grandes y redondeadas, puede leerse: “Papa te amo mucho”, junto a un corazón y un dibujo de una carita sonriente, firmado con el nombre “Magnolia”. La caligrafía infantil y los trazos espontáneos transmiten la ternura del gesto, reforzada por el uso de un marcador negro y el colorido del corazón.

Sobre la hoja, ocupando parte del ángulo inferior derecho de la imagen, descansan dos resaltadores de color naranja, en paralelo, y en la parte superior derecha se asoma parcialmente un vaso de acabado metálico y tono marrón. La escena, iluminada por luz ambiente, sugiere un entorno de trabajo, el repaso de una escena de algún guion, intervenido e interrumpido por la espontaneidad y el cariño de una hija.

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La dedicatoria no solo destaca por su contenido afectivo, sino también por el contexto en el que se produce. Magnolia, autora del mensaje, es una de las hijas de Benjamín Vicuña y la China Suárez. En la imagen, la frase manuscrita se convierte en símbolo de la relación entre padre e hija, especialmente significativa tras un periodo de distancia física y cortocircuitos públicos.

Primer plano de una hoja de papel con texto impreso, la frase manuscrita "Papa Te Amo" y un dibujo infantil, junto a dos marcadores naranjas
Magnolia sorprendió a Benjamín Vicuña con una tierna dedicatoria escrita a mano, en un emotivo gesto que resalta su reencuentro familiar.

El texto original del guion, parcialmente visible, menciona una escena en una calle de Pilar, en un ambiente abierto y cotidiano, lo que añade una capa de cotidianidad y realismo al momento. Los elementos superpuestos —el dibujo infantil, los resaltadores y la taza— refuerzan la idea de una jornada laboral transformada por el amor familiar.

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El valor de la dedicatoria se potencia por el reciente reencuentro de Vicuña con sus hijos en Buenos Aires, después de varios meses separados. El actor chileno compartió una imagen en la que aparecen sus cinco hijos caminando juntos por una vereda porteña. Bautista, el mayor, toma de la mano a Amancio, mientras Magnolia gesticula y charla a su lado. Beltrán y Benicio encabezan el grupo, formando una postal que sintetiza la familia ensamblada que Vicuña construyó con el tiempo.

La foto fue acompañada por una cita de Albert Camus: “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”. Con esta frase, expresa la satisfacción de ver a sus hijos unidos, subrayando el sentido de igualdad y compañía que busca fomentar en sus vínculos familiares. La ausencia del actor en la foto refuerza el protagonismo de los niños, mostrando la felicidad de un padre que observa a sus hijos compartir y convivir, a pesar de los desafíos de las familias ensambladas y las distancias geográficas.

Los hijos de Benjamín Vicuña se reecontraron después de meses de distancia (Instagram)
Los hijos de Benjamín Vicuña se reecontraron después de meses de distancia (Instagram)

El reencuentro tuvo un matiz especial para Magnolia y Amancio, quienes durante varios meses residieron en Turquía junto a su madre y la pareja de esta, Mauro Icardi. Este regreso a la Argentina, en compañía de su niñera, permitió la reunión no solo con su padre, sino también con sus hermanos por parte de Pampita. Mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi ya están en Maldivas luego de que ella cumpliera su sueño de conocer Japón. Junto a ellos, se encuentran Marcela Riviero, la madre de la actriz, y Mancha Latorre, uno de sus grandes amigos, quien a su manera es quien documenta la travesía.

De este lado del mundo, el reencuentro de Benjamín con Magnolia y Amancio, aunque temporal, sirvió para reforzar los lazos fraternales y la presencia paterna, elementos que cobran especial relevancia en el contexto de familias modernas y transnacionales.

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