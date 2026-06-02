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Del sueño mundialista a la “esperanza de volver jugar”: la lesión de una estrella sueca que se perderá el Mundial 2026

Dejan Kulusevski pasó un año sin jugar, intentó recuperarse para la Copa del Mundo, pero el médico de la selección pone dudas sobre su regreso a las canchas

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Dejan Kulusevski tras la salvación de descenso del Tottenham en la última fecha (REUTERS/Dylan Martinez)
Dejan Kulusevski tras la salvación de descenso del Tottenham en la última fecha (REUTERS/Dylan Martinez)

Finalmente, el sueño mundialista de Dejan Kulusevski se esfumó por completo luego de que Graham Potter confirmara cuáles serán los 26 jugadores que representarán a Suecia en el Mundial 2026. Si bien lleva más de un año sin jugar un partido oficial, el delantero de la Premier League contaba con una pequeña ilusión de poder vestir la camiseta amarilla y liderar a su nación en el evento deportivo más importante del mundo. Sin embargo, el panorama es más complejo y su carrera se podría ver comprometida a raíz de un problema en una de sus rodillas.

A mediados de mayo de 2025, tras una dura patada de Marc Guéghi, el delantero del Tottenham se vio obligado a abandonar el campo de juego por una lesión en su rodilla. El diagnóstico fue un golpe duro para el deportista, ya que le habían confirmado que tenía un daño significativo en la rótula de la rodilla derecha. Además de perderse lo que restaba de la temporada, el panorama empeoró debido a que el proceso de recuperación se complicó debido a la naturaleza de este tejido.

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Dejan Kulusevski cae lesionado tras una dura entrada de Marc Guéghi en mayo de 2025 (Action Images via Reuters/Paul Childs)
Dejan Kulusevski cae lesionado tras una dura entrada de Marc Guéghi en mayo de 2025 (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Jonas Werner, médico de la selección sueca, explicó en rueda de prensa previo a la Copa del Mundo que este tipo de heridas son especialmente problemáticas en un deportista profesional. A pesar de los esfuerzos para poder llegar a la cita mundialista, el profesional de la salud dejó una frase que es tanto alentadora como dura: “Tengo buenas esperanzas de que vuelva a jugar al fútbol”.

Dejan Kulusevski: del sueño mundialista a la incógnita de su regreso

Estas palabras de Werner reveló cuál es el estado de recuperación del delantero. La rodilla es una de las zonas más frágiles y complicadas ante una lesión, pero en este caso podría verse comprometida su carrera. La zona afectada en Kulusevski soporta una presión constante, ya que la rótula se desliza sobre el fémur y esto genera una fuerza de compresión considerable. Tras la lesión inicial, el jugador fue sometido a una operación y, posteriormente, a una limpieza quirúrgica adicional este año, ya que presentó contratiempos y molestias persistentes en sus intentos de volver a entrenar con el equipo.

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Una lesión en la rodilla derecha alejó a Kulusevski de los terrenos de juego y complicó su sueño de jugar el Mundial 2026 (Action Images via Reuters/Paul Childs)
Una lesión en la rodilla derecha alejó a Kulusevski de los terrenos de juego y complicó su sueño de jugar el Mundial 2026 (Action Images via Reuters/Paul Childs)

En diálogo con el medio sueco de Sportbladet, el médico explicó el complicado proceso de la rótula: “El cartílago no tiene riego sanguíneo ni nervios, así que no se cura de forma habitual. Además, la lesión está en una zona que sufre mucha tensión en un futbolista. Es probable que aún no esté completamente recuperado para soportar esa carga”, explicó.

No obstante, confirmó que el propio jugador, con la ayuda del staff de la selección y equipo, realizó los esfuerzos necesarios para poder disputar el Mundial: “Ha hecho todo lo posible por prepararse, pero a la hora de decidir (si entraría en el equipo) no lo hicieron. Lleva más de un año sin jugar al fútbol y las evaluaciones médicas apuntaban en una sola dirección”, enfatizó.

La ausencia de Dejan Kulusevski en la lista final de Suecia para el Mundial 2026 genera incertidumbre sobre su futuro futbolístico (Claudio Bresciani/TT News Agency via REUTERS)
La ausencia de Dejan Kulusevski en la lista final de Suecia para el Mundial 2026 genera incertidumbre sobre su futuro futbolístico (Claudio Bresciani/TT News Agency via REUTERS)

De acuerdo con las palabras de Werner, la lesión podría ser más dura de lo que se cree y la salud de la articulación estaría en una situación delicada. En primer lugar aseguró que tiene “esperanzas” de que vuelva a competir y agregó que “recibe mucha ayuda del club” y de otras personas que colaboran en la rehabilitación.

Perspectivas de recuperación de Dejan Kulusevski

El futuro de Dejan Kulusevski en el Tottenham Hotspur se proyecta hacia la temporada 2026/27, tras un año completo de inactividad. Aunque el atacante sueco no pudo estar presente en la victoria por 1-0 ante el Everton, dirigida por Roberto De Zerbi, el club mantiene la expectativa de reintegrarlo gradualmente a la dinámica del primer equipo. El propio director técnico de la selección sueca, Graham Potter, expresó que el objetivo principal es que el jugador pueda concentrarse en su rehabilitación para llegar en condiciones al inicio del próximo curso en la Premier League.

Dejan Kulusevski acompaña a sus compatriotas en las eliminatorioas rumbo al Mundial (REUTERS/Valdrin Xhemaj)
Dejan Kulusevski acompaña a sus compatriotas en las eliminatorioas rumbo al Mundial (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

El proceso de recuperación se apoya en un estricto plan de trabajo conjunto entre el cuerpo médico del club londinense y especialistas externos, con el respaldo activo de la institución inglesa, recogió Goal. La prioridad es asegurar que el delantero logre la preparación física necesaria para competir al máximo nivel, evitando recaídas y aceleraciones innecesarias en los plazos. El club y el entorno del futbolista han reiterado que su reincorporación será gradual, valorando cada avance y adaptando los entrenamientos a la evolución real de la rodilla.

De cara a la próxima temporada, el entorno del equipo y el propio deportista han manifestado el deseo de que pueda regresar a la competición oficial con el Tottenham, bajo las órdenes de De Zerbi. La expectativa es que, si la evolución médica se mantiene positiva, Kulusevski pueda disputar sus primeros minutos en el inicio de la campaña 2026/27 y recuperar progresivamente su protagonismo en el ataque de Spurs.

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