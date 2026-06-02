La contundente reacción de Nazarena Vélez al ver llorar a Barbie Vélez por las declaraciones de Fede Bal

Luego de que volviera a estar en agenda la causa de violencia entre Barbie y Fede Bal, la actriz mostró su dolor por la situación (Video: Puro Show- Eltrece)

Diez años de silencio no alcanzaron. Barbie Vélez había decidido no hablar más de su conflictiva relación con Fede Bal, de la denuncia por lesiones agravadas y violencia de género que presentó en 2016 contra el actor, de la contrademanda que él interpuso por lesiones y amenazas a contra ella, y del sobreseimiento que la justicia dictó para ambos en 2017. Cabe recordar que todo comenzó cuando la actriz apareció en la tapa de una revista con moretones en los brazos, a partir de allí comenzó un idea y vuelta de denuncias entre ambos.

En ese momento y según lo que contó Barbie, ella siguió adelante y trató de recuperarse de ese duro periodo de su vida. Hasta este fin de semana que volvió a estar en bocas de todos. El detonante fueron las declaraciones de Bal en el programa de José María Listorti en Blender, donde el actor aseguró, entre otras cosas, que “el tiempo le dio la razón”. Las palabras generaron la furia de Barbie, que pasó el fin de semana recibiendo mensajes de seguidores que le preguntaban sobre el tema y llegó a un límite.

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El quiebre se produjo primero en Storytime (Bondi Live) y luego frente a las cámaras de Puro Show (El Trece), que fueron a buscarla para que siguiera hablando. Junto a ella estaba su madre, Nazarena Vélez.

El conductor habló de la denuncia que realizó su expareja y que terminó en el sobreseimiento de ambos (Video: Blender at night/ Blender)

En esta oportunidad, a diferencia de otras ocasiones en las que salió a defender públicamente a su hija, esta vez eligió la mesura y decidió no sumar más enojo a la situación. Cuando le preguntaron cómo estaba atravesando este momento, la actriz respondió contundente: “Ver a una hija llorar y remover un momento tristísimo de su vida es súper triste”.

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El cronista le recordó su historial de defensa pública y le preguntó qué le pasaba a ella con todo esto. La respuesta fue breve y definitiva: “Te repito, sufro mucho por verla sufrir a ella. No quiero hablar más del tema yo tampoco. Gracias”.

Antes de que la productora teatral interviniera en la nota, Barbie también tuvo su mano a mano con el cronista y fue directa al explicar qué la llevó a hablar después de tanto tiempo: “Estábamos tocando el tema de Agostina, que es un tema que nos sensibilizó muchísimo obviamente y lo tocamos en el programa y que a todos nos sensibilizó mucho. Y se sumó que todos el fin de semana estuve recibiendo mensajes de ‘¿Che, Barbie viste esto?’, ‘¿Che, qué opinás de esto?’, ‘¿Podés contestar?’, ‘¿Podés hablar?’“

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Y siguió: “Llegó un punto que me cansé, me agoté, hace 10 años que no hablo del tema, que no le doy entidad, que me banqué un montón de injusticias y no hablé, bajé la cabeza, pero la verdad que me cansé, me cansé que se hable con esa impunidad y simplemente eso, pedir que se calle la boca, que no se hable más del tema porque me angustia muchísimo”.

La actriz realizó un descargo luego de que su expareja recordó su escandalosa separación que terminó en la justicia (Video: Storytime/ Bondi Live)

Cuando el cronista le preguntó si alguna vez tuvo ganas de levantar el teléfono y contactar a Bal, la actriz fue tajante: “No, no me interesa bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Ya está terminadísimo, para mí terminó hace 11 años, por eso no puedo creer que del otro lado no esté terminado, ya está, se terminó, tengo una familia hermosa, estoy feliz y tener que angustiarme un fin de semana porque de vuelta los dichos y cada tanto se reflota el tema y es la misma persona que lo reflota, me hartó la situación”.

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Si bien ahora amos volvieron a tratar el tema, los cierto es que el 4 de abril de 2017 se resolvió el sobreseimiento de la actriz y el conductor en la causa que enfrentaba a ambos por lesiones dolosas leves calificadas. La medida también incluyó la desvinculación de la hija de Vélez por cargos de hurto, y dejó sin responsabilidad penal al conductor por el mismo delito.