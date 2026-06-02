Teleshow

La contundente reacción de Nazarena Vélez al ver llorar a Barbie Vélez por las declaraciones de Fede Bal

La actriz apoyó a su hija luego de que volvió a estar en agenda la causa de violencia que la tuvo de protagonista en el año 2016 con su expareja

Guardar
Google icon
Luego de que volviera a estar en agenda la causa de violencia entre Barbie y Fede Bal, la actriz mostró su dolor por la situación (Video: Puro Show- Eltrece)

Diez años de silencio no alcanzaron. Barbie Vélez había decidido no hablar más de su conflictiva relación con Fede Bal, de la denuncia por lesiones agravadas y violencia de género que presentó en 2016 contra el actor, de la contrademanda que él interpuso por lesiones y amenazas a contra ella, y del sobreseimiento que la justicia dictó para ambos en 2017. Cabe recordar que todo comenzó cuando la actriz apareció en la tapa de una revista con moretones en los brazos, a partir de allí comenzó un idea y vuelta de denuncias entre ambos.

En ese momento y según lo que contó Barbie, ella siguió adelante y trató de recuperarse de ese duro periodo de su vida. Hasta este fin de semana que volvió a estar en bocas de todos. El detonante fueron las declaraciones de Bal en el programa de José María Listorti en Blender, donde el actor aseguró, entre otras cosas, que “el tiempo le dio la razón”. Las palabras generaron la furia de Barbie, que pasó el fin de semana recibiendo mensajes de seguidores que le preguntaban sobre el tema y llegó a un límite.

PUBLICIDAD

El quiebre se produjo primero en Storytime (Bondi Live) y luego frente a las cámaras de Puro Show (El Trece), que fueron a buscarla para que siguiera hablando. Junto a ella estaba su madre, Nazarena Vélez.

El conductor habló de la denuncia que realizó su expareja y que terminó en el sobreseimiento de ambos (Video: Blender at night/ Blender)

En esta oportunidad, a diferencia de otras ocasiones en las que salió a defender públicamente a su hija, esta vez eligió la mesura y decidió no sumar más enojo a la situación. Cuando le preguntaron cómo estaba atravesando este momento, la actriz respondió contundente: “Ver a una hija llorar y remover un momento tristísimo de su vida es súper triste”.

PUBLICIDAD

El cronista le recordó su historial de defensa pública y le preguntó qué le pasaba a ella con todo esto. La respuesta fue breve y definitiva: “Te repito, sufro mucho por verla sufrir a ella. No quiero hablar más del tema yo tampoco. Gracias”.

Antes de que la productora teatral interviniera en la nota, Barbie también tuvo su mano a mano con el cronista y fue directa al explicar qué la llevó a hablar después de tanto tiempo: “Estábamos tocando el tema de Agostina, que es un tema que nos sensibilizó muchísimo obviamente y lo tocamos en el programa y que a todos nos sensibilizó mucho. Y se sumó que todos el fin de semana estuve recibiendo mensajes de ‘¿Che, Barbie viste esto?’, ‘¿Che, qué opinás de esto?’, ‘¿Podés contestar?’, ‘¿Podés hablar?’“

Y siguió: “Llegó un punto que me cansé, me agoté, hace 10 años que no hablo del tema, que no le doy entidad, que me banqué un montón de injusticias y no hablé, bajé la cabeza, pero la verdad que me cansé, me cansé que se hable con esa impunidad y simplemente eso, pedir que se calle la boca, que no se hable más del tema porque me angustia muchísimo”.

La actriz realizó un descargo luego de que su expareja recordó su escandalosa separación que terminó en la justicia (Video: Storytime/ Bondi Live)

Cuando el cronista le preguntó si alguna vez tuvo ganas de levantar el teléfono y contactar a Bal, la actriz fue tajante: “No, no me interesa bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Ya está terminadísimo, para mí terminó hace 11 años, por eso no puedo creer que del otro lado no esté terminado, ya está, se terminó, tengo una familia hermosa, estoy feliz y tener que angustiarme un fin de semana porque de vuelta los dichos y cada tanto se reflota el tema y es la misma persona que lo reflota, me hartó la situación”.

Si bien ahora amos volvieron a tratar el tema, los cierto es que el 4 de abril de 2017 se resolvió el sobreseimiento de la actriz y el conductor en la causa que enfrentaba a ambos por lesiones dolosas leves calificadas. La medida también incluyó la desvinculación de la hija de Vélez por cargos de hurto, y dejó sin responsabilidad penal al conductor por el mismo delito.

Temas Relacionados

Nazarena VélezBarbie VélezFede BalDenuncia judicialSobreseimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sofi Martínez recordó su historia de amor con Diego Leuco: “No estamos listos para ser amigos”

Desde un primer beso entre sushi y música de Ulises Bueno hasta un adiós por correo electrónico y un presente entre signos de pregunta: un romance que siempre tiene un nuevo capítulo para escibir

Sofi Martínez recordó su historia de amor con Diego Leuco: “No estamos listos para ser amigos”

El emotivo mensaje de Magnolia a Benjamín Vicuña en medio del reencuentro familiar

La hija del actor y la China Suárez tuvo un tierno gesto con su papá luego de permanecer un prolongado tiempo junto a su madre en Turquía

El emotivo mensaje de Magnolia a Benjamín Vicuña en medio del reencuentro familiar

La estrategia de La China Suárez y Mauro Icardi para mostrar su viaje a Maldivas sin usar sus redes

Luego de su paso por Japón, la pareja decidió continuar sus vacaciones en las paradisíacas islas y ambos continúan sin compartir las imágenes en primera persona

La estrategia de La China Suárez y Mauro Icardi para mostrar su viaje a Maldivas sin usar sus redes

Fue a Es mi sueño, cantó un tema de Cacho Castaña y conmovió al jurado: “Orgulloso de ser argentino”

En su segunda participación en el programa de Guido Kaczka, Maximiliano Vera cambió radicalmente su estilo y volvió a tener una aceptación únanime

Fue a Es mi sueño, cantó un tema de Cacho Castaña y conmovió al jurado: “Orgulloso de ser argentino”

Toto Kirzner acompañó a Araceli González a ver a Adrián Suar y celebró la reconciliación: “Se hizo largo”

Junto a su hermana Flor Torrente, el joven asistió a la función de prensa de Sottovoce y destacó el momento que atraviesan sus padres

Toto Kirzner acompañó a Araceli González a ver a Adrián Suar y celebró la reconciliación: “Se hizo largo”

DEPORTES

Del sueño mundialista a la “esperanza de volver jugar”: la lesión de una estrella sueca que se perderá el Mundial 2026

Del sueño mundialista a la “esperanza de volver jugar”: la lesión de una estrella sueca que se perderá el Mundial 2026

Paola Suárez analizó el presente del tenis femenino argentino: “Están para jugar contra cualquiera”

A qué hora juega hoy Tim Payne, el futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral por la campaña de un influencer argentino

Franco Colapinto contó su preparación para Mónaco y por qué el Gran Premio tiene “el día más importante del año” en la F1

El emotivo video de Exequiel Palacios con su familia antes de viajar al Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Del espejo y la ducha a la calle y a los bares: el álbum personal de Sofía Solá de sus días en Barcelona

Del espejo y la ducha a la calle y a los bares: el álbum personal de Sofía Solá de sus días en Barcelona

Sofi Martínez recordó su historia de amor con Diego Leuco: “No estamos listos para ser amigos”

El emotivo mensaje de Magnolia a Benjamín Vicuña en medio del reencuentro familiar

La estrategia de La China Suárez y Mauro Icardi para mostrar su viaje a Maldivas sin usar sus redes

Fue a Es mi sueño, cantó un tema de Cacho Castaña y conmovió al jurado: “Orgulloso de ser argentino”

INFOBAE AMÉRICA

El Niño 2026 se acerca y aumena la probabilidad de que se desarrolle antes de agosto: cómo impactaría en América Latina

El Niño 2026 se acerca y aumena la probabilidad de que se desarrolle antes de agosto: cómo impactaría en América Latina

La “excavación del siglo” y un misterio de 2.000 años: descubren el París romano bajo la explanada de Notre Dame

“Yo quiero que ese hombre pague”: Madre exige justicia ante el femicidio de su hija en Nicaragua

Banderas al viento en la frontera: El Salvador dota de útiles escolares a niños con doble nacionalidad

Israel enviará brigadas médicas y agrícolas a Honduras