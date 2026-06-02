Un estudio de Harvard reveló que las cirugías complejas pueden afectar la memoria de los adultos mayores

El 15% de los adultos mayores sin demencia previa experimenta un deterioro cognitivo severo después de una cirugía mayor, según un estudio de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía mayor —aquella que requiere anestesia general, apertura de cavidades del cuerpo y varios días de hospitalización, como un reemplazo de cadera o una operación abdominal— deja huellas que van mucho más allá de la cicatriz.

Investigadores de los Estados Unidos descubrieron que el 15% de los participantes mayores de 70 años sin demencia previa sufrió un deterioro cognitivo severo y progresivo durante los seis años de seguimiento posteriores a la operación.

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El delirio posoperatorio surge como el factor de riesgo más importante para el declive cognitivo tras cirugías en mayores de 70 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor de riesgo más fuerte que encontraron los investigadores fue el delirio posoperatorio, un estado de confusión mental que aparece horas o días después de la cirugía. Quienes lo padecieron tuvieron más del doble de probabilidades de ubicarse en el grupo de declive severo.

La investigación fue elaborada por Nancy Lu, Zachary Kunicki, Richard Jones y otros investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, con financiamiento parcial del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos. Los resultados se publicaron en Journal of the American Geriatrics Society.

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Qué le pasa al cerebro tras pasar por el quirófano

La investigación sobre cirugía mayor y deterioro cerebral fue realizada por la Escuela de Medicina de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de las operaciones quirúrgicas sobre el cerebro de los adultos mayores viene siendo estudiado por diversos grupos de científicos. Antes se había identificado a un conjunto de condiciones conocido como trastornos neurocognitivos posoperatorios, que se asocian con mayor mortalidad y deterioro mental duradero.

Con más del 20% de la población de Estados Unidos a punto de superar los 65 años antes de 2030, entender hoy qué le pasa al cerebro después de una cirugía se vuelve cada vez más urgente.

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No es una cuestión simple. Muchos adultos mayores enfrentan la difícil decisión de operarse o no: por un lado, la esperanza de moverse mejor o vivir con menos dolor; por el otro, el temor a perder claridad mental. Por eso, antes de realizar el estudio los investigadores quisieron estudiar qué pasa con las personas que sí deciden pasar por el quirófano.

Buscaron describir los patrones de cambio cognitivo durante seis años tras una cirugía mayor e identificar las características del paciente que se asocian con el declive más grave.

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Memoria, confusión y tiempo: así se midió el daño

El estudio SAGES incluyó a 560 adultos mayores de 70 años que se sometieron a cirugías ortopédicas, gastrointestinales y vasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron datos del estudio Envejecimiento Exitoso tras Cirugía Electiva (SAGES, por sus siglas en inglés), un proyecto multicéntrico de gran escala.

La muestra incluyó a 560 adultos de 70 años o más, sin signos de demencia, que se sometieron a cirugías electivas no cardíacas como reemplazos de cadera o procedimientos abdominales.

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Todos los participantes requirieron al menos tres días de hospitalización. El 81% tuvo cirugías ortopédicas, el 13% gastrointestinales y el 6% vasculares; el 58% eran mujeres, con una edad promedio de 76,7 años.

Antes y después de la operación, los participantes completaron pruebas neuropsicológicas —tests de memoria y pensamiento— hasta en 11 momentos distintos a lo largo de seis años.

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También se monitoreó la presencia de delirio posoperatorio mediante el Método de Evaluación de Confusión, una herramienta estandarizada, y se incluyó un grupo de 119 adultos mayores sin cirugía como punto de comparación.

El análisis arrojó tres grupos bien diferenciados. El 26% de los participantes se mantuvo cognitivamente estable y el 59% mostró un leve descenso, compatible con el envejecimiento normal.

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El 59% de los pacientes mostró un leve descenso cognitivo normal, mientras que el 26% se mantuvo estable tras la cirugía mayor./Archivo Freepik

El 15% restante sufrió un declive grave y progresivo en su rendimiento mental a lo largo de los seis años de seguimiento. Los tres factores más ligados a ese grupo fueron mayor edad, puntajes más bajos en los tests cognitivos previos a la cirugía y haber padecido delirio posoperatorio.

Quienes experimentaron delirio tuvieron más del doble de riesgo de terminar en ese grupo de declive severo frente a quienes no lo experimentaron, con un riesgo relativo de 2,15. Fue el predictor más fuerte de todos los analizados.

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Los investigadores indicaron que los hallazgos proveen información valiosa sobre los resultados cognitivos a largo plazo de los pacientes mayores que consideran una cirugía mayor, y que pueden ayudar a los médicos a orientar intervenciones, incluida la prevención del delirio.

Prevenir el delirio, una ventana de acción

Nuevos estudios con muestras más amplias y diversos tipos de cirugías serán clave para comprender mejor los riesgos de deterioro cognitivo postoperatorio en adultos mayores./Archivo Freepik

Los investigadores subrayaron que se puede realizar la prevención del delirio posoperatorio para proteger el cerebro de los adultos mayores tras una cirugía.

Detectar a los pacientes de alto riesgo antes de entrar al quirófano permitiría a los equipos médicos actuar de forma anticipada y personalizada.

Los propios investigadores reconocieron que se necesitan estudios con muestras más grandes y más diversas para llevar estos resultados a la práctica clínica habitual. La mayoría de los participantes se sometió a cirugías ortopédicas, lo que limita la aplicación de los hallazgos en otros tipos de operaciones.

La cirugía temprana y el manejo integral reducen el riesgo de delirio en adultos mayores con fractura de cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el médico traumátologo y cirujano Federico Burgo, jefe de la sección de cadera en la Fundación Favaloro y director de entrenamiento en cirugía de cadera en el Hospital Universitario Austral, comentó tras leer el nuevo estudio: “Cuando una persona mayor tiene una fractura de cadera, lo ideal es operar dentro de las 48 horas, con un máximo de 72. Las demoras en la realización de la cirugía aumentan notoriamente el riesgo de que las personas desarrollen delirios postoperatorios”.

Para el especialista, “la preparación previa, la hidratación, la corrección de laboratorio, la preferencia por anestesia regional y no general cuando es posible y la cirugía en manos expertas son medidas concretas y de probada eficacia para prevenir los riesgos de impactos en el cerebro del paciente”.

La movilización precoz y el alta temprano “completan un protocolo que hoy representa el estándar para proteger el cerebro —y no solo el hueso— de nuestros pacientes mayores", resaltó Burgo.