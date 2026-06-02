La “excavación del siglo” y un misterio de 2.000 años: descubren el París romano bajo la explanada de Notre Dame

La arqueóloga Camille Colonna, directora de las excavaciones bajo la explanada de Notre Dame, en París, el lunes 1 de junio de 2026. (AP Photo/Nicolas Garriga)

Bajo el sol abrasador del verano, una fila de turistas espera para subir a la catedral de Notre Dame y conocer sus gárgolas.

Cuatro metros por debajo de ellos, un equipo de arqueólogos excava en la dirección opuesta: hacia abajo y hacia atrás en el tiempo, hasta el París romano de hace 2000 años.

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En 2019, un incendio derribó la aguja de Notre Dame ante la mirada del mundo. La catedral fue reconstruida y reabierta a finales de 2024, y ahora París quiere suavizar la plaza calurosa y desnuda que se encuentra frente a ella con árboles y sombra.

Pero en una ciudad tan antigua, no se puede remover la tierra hasta que se haya excavado lo que yace debajo, por si se daña durante las obras.

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Así que una parte de la explanada de Notre Dame se ha convertido en un sitio de excavación: un pozo abierto rodeado de barreras y atravesado por una pasarela de madera, a unos pasos de la fila de visitantes.

Un “Código Da Vinci” moderno

Un fragmento con inscripciones entre los objetos hallados en las excavaciones frente a Notre Dame, París, el 1 de junio de 2026. Las marcas misteriosas pintadas en cerámicas medievales aún no han podido ser descifradas por los expertos. (AP Photo/Nicolas Garriga)

Los medios franceses la han bautizado como la “excavación del siglo”.

“Es una oportunidad única para nosotros de trabajar en algo que marcará una diferencia tangible en la historia de París”, declaró a The Associated Press Lucie Altenburg, conservadora de la unidad de arqueología de París.

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Entre los cientos de objetos ya encontrados: una moneda del siglo IV con la efigie del emperador Constantino, y fragmentos de cerámica medieval pintados en el interior con marcas que ningún experto ha descifrado aún —como un Código Da Vinci moderno.

“Hace que Notre Dame vuelva a sentirse viva”, dijo Emily Carter, de 34 años, una turista de Manchester que esperaba en la fila con sus dos hijos. “Vienes a ver la catedral y luego te das cuenta de que hay otra ciudad bajo tus pies. Eso es casi más conmovedor”.

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Los primeros vestigios aparecen a 50 centímetros (20 pulgadas) de profundidad; 4 metros (13 pies) más abajo, el equipo sigue desenterrando el pasado. Algunos días llenan 15 cajas —de un suelo que ha permanecido intacto durante décadas.

Las ciudades antiguas tienen arqueólogos supervisando las excavaciones

Trabajadores arqueológicos excavan a 4 metros de profundidad frente a la catedral de Notre Dame, en París, el 1 de junio de 2026. A esa profundidad, el equipo encuentra vestigios del París romano de los siglos IV y V. (AP Photo/Nicolas Garriga)

Este es el trato en toda ciudad antigua: el pasado no está en un museo al final de la calle —está debajo de la calle.

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Las ciudades crecen. Cada época se construye sobre los escombros de la anterior, y el suelo se eleva con ella; en Roma, ha subido unos 9 metros (30 pies) desde que cayó el imperio en el siglo V d. C.

Cuando Atenas construyó su metro para los Juegos Olímpicos de 2004, puso en marcha la excavación más grande de la historia de Grecia y desenterró decenas de miles de objetos, que ahora se exhiben en las propias estaciones. París no es diferente.

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Todo proviene de la isla en el Sena, la Île de la Cité, donde comenzó París.

Siglos más tarde, Notre Dame se erigió en el mismo terreno.

Cuando se fundó la catedral en 1163, toda la plaza estaba repleta de casas medievales, divididas por una sola calle, dijo Camille Colonna, la arqueóloga que dirige la excavación.

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La arqueóloga Valentine Breloux sostiene fragmentos de cerámica hallados en las excavaciones frente a Notre Dame, en París, el 1 de junio de 2026. Las antiguas letrinas medievales preservaron intactas jarras y tazas descartadas hace siglos. (AP Photo/Nicolas Garriga)

Al excavar, su equipo ha llegado a sus sótanos —y, por lo tanto, también a la época de la historia que representan.

Debajo de ellos se encuentran silos de grano merovingios y carolingios, de los siglos VI al X; más abajo, aún más oscuros y profundos, un denso barrio romano de los siglos IV y V.

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Veinte siglos se apilan en 4 metros (13 pies) de tierra —o aproximadamente la altura de dos Napoleones Bonaparte y medio colocados uno encima del otro.

“Aquí se pueden ver las capas: el París medieval, el París romano, tal vez incluso antes de eso”, dijo Yasmine Benali, de 22 años, una estudiante de arqueología que observaba desde detrás de las barreras. “Hace que la ciudad se sienta menos como una postal y más como algo que aún se está descubriendo”.

Monedas, cerámicas y marcas misteriosas

La arqueóloga Lucie Altenburg examina bajo el microscopio una moneda hallada en las excavaciones frente a Notre Dame, en París, el 1 de junio de 2026. Bajo rayos X, las monedas corroídas revelaron el rostro del emperador romano Constantino, del siglo IV d. C. (AP Photo/Nicolas Garriga)

Los hallazgos más valiosos aquí provienen del lugar más asqueroso: los profundos hoyos debajo de las casas medievales, antiguas letrinas que también servían como vertederos de basura.

De allí, el equipo sigue sacando jarras y tazas enteras —descartadas hace siglos, pero aún intactas— entre los platos rotos y los huesos de animales.

“Es raro encontrar cerámica completa”, dijo Valentine Breloux, arqueóloga de la unidad.

Aquí, los residuos blandos las amortiguaron y, siglos después, milagrosamente salieron enteras.

Luego aparecieron otros objetos que desconcertaron a los expertos. Mientras los conservadores limpiaban lo que parecía cerámica medieval común, encontraron una tenue escritura rojiza pintada en el interior: las mismas marcas misteriosas en un fragmento tras otro.

Aún no se ha descifrado su significado.

De todo lo que ha limpiado de Notre Dame, dijo Breloux, estos son los más “sorprendentes”.

Las monedas pueden ayudar a datar las capas

Las monedas aparecieron como discos negros, corroídos por el óxido. Pero bajo un rayo X, reapareció un rostro: era Constantino, el emperador romano que gobernó a principios del siglo IV d. C.

Este tipo de objetos también “pueden ser de un valor incalculable para determinar la fecha de la capa (subterránea)“, dijo Altenburg.

Los hallazgos romanos son los que más valoran los arqueólogos: los más profundos, los más antiguos y los menos comprendidos. En la época romana, la ciudad se llamaba Lutetia, y su centro se encontraba al otro lado del río, en la margen izquierda.

Quimeras de la catedral de Notre Dame durante la inauguración del nuevo recorrido por las torres góticas, el 19 de septiembre de 2025. La catedral, reconstruida tras el incendio de abril de 2019, reabrió al público en diciembre de 2024 después de cinco años de obras con casi 700 millones de euros invertidos. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS/archivo)

Cuando el Imperio Romano se derrumbó, la gente se refugió en la Île de la Cité, donde más tarde se levantaría Notre Dame, y fortificó la isla con muros de piedra extraída de edificios anteriores.

El equipo de Colonna encontró una prueba: un umbral romano hallado en la excavación, tomado de un edificio mucho más grande, trasladado, colocado boca abajo y utilizado como pavimento en una calle.

París alberga miles de hallazgos en un centro arqueológico

Una persona se refugia bajo un paraguas frente a la catedral de Notre Dame. La remodelación de la explanada, prevista para 2028, incorporará 160 árboles para dar sombra a los visitantes en los cada vez más calurosos veranos parisinos. (REUTERS/Tom Nicholson)

Cada hallazgo sale de la excavación y viaja hacia el norte, al centro arqueológico de la ciudad —lo que Colonna llama “un enorme almacén arqueológico”, un tesoro de París.

Para los arqueólogos, la excavación de la catedral es un regalo excepcional. En Francia, como en otros lugares, solo trabajan donde están a punto de comenzar las obras de construcción —un poco como los trabajadores de las canteras industriales que acaban desenterrando restos de dinosaurios.

“Esto solo ocurre porque la ciudad de París decidió que quería embellecer la zona“, dijo Altenburg.

La nueva plaza debería estar prácticamente terminada para 2028: una especie de claro en el bosque, con 160 árboles nuevos y una fina capa de agua deslizándose sobre la piedra para refrescarla en verano —parte de cómo París se prepara para veranos cada vez más calurosos provocados por el calentamiento global.

Los turistas que ahora esperan bajo el sol abrasador junto a las gárgolas, en unos pocos veranos, harán fila a la sombra.

El antiguo estacionamiento subterráneo reabrirá como centro de visitantes con vista al Sena.

Hasta entonces, el equipo de Notre Dame quiere profundizar aún más —más allá de los romanos, hacia quienes les precedieron, los galos que le dieron a la ciudad su primer nombre.

“La esperanza es que podamos retroceder en el tiempo aún más de lo que lo hemos hecho hasta ahora", dijo Altenburg.

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