Cuáles son los 10 mejores platos con atún del mundo, según un ranking internacional

El atún encabeza algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía mundial, según Taste Atlas. Con presencia en recetas de Japón, Perú, Indonesia y Corea del Sur, este ingrediente ha conquistado a chefs y comensales, mostrando su versatilidad y relevancia internacional.
Los diez mejores platos con atún del mundo, de acuerdo con el ranking, ofrecen una variedad que abarca preparaciones japonesas tradicionales, bocados fritos de Indonesia, rollos coreanos de arroz y el emblemático puré de papa relleno de atún de Perú.
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A continuación, la lista que destaca la creatividad culinaria y la adaptación local de este pescado en distintas culturas.
1- Otoro nigiri sushi
El otoro nigiri sushi encabeza frecuentemente las listas de platos con atún. Este bocado japonés utiliza el corte más graso del atún, apreciado por su textura suave y sabor marcado. Su rareza y calidad lo convierten en una de las opciones de sushi más costosas. Se sirve sobre arroz avinagrado y se acompaña de salsa de soja, wasabi o jengibre encurtido. El otoro nigiri representa la máxima expresión de la tradición japonesa en la selección de pescado fresco.
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2- Chutoro nigiri sushi
El chutoro nigiri sushi emplea el corte medio graso del atún, que equilibra suavidad y sabor profundo. Esta pieza, también servida sobre arroz, ofrece una experiencia sensorial diferente al otoro por su menor contenido de grasa. Taste Atlas informa que este corte es uno de los favoritos entre quienes buscan intensidad sin perder la delicadeza del pescado.
3- Maguro nigiri sushi
Dentro de las variantes de sushi, el maguro nigiri sushi utiliza el corte rojo del atún, conocido como akami. Su textura firme y sabor limpio lo convierten en una opción ideal para quienes prefieren cortes magros. Según Taste Atlas, esta presentación es clásica en los restaurantes de sushi en Japón y mantiene popularidad por su simplicidad y frescura.
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4- Akami nigiri sushi
El akami nigiri sushi también utiliza la parte roja del atún, pero se distingue por la firmeza de su carne y su color intenso. Esta variedad se acompaña de salsa de soja y jengibre, lo que realza el sabor del pescado. El akami representa la esencia del atún en la cocina japonesa, enfocándose en la pureza y la textura.
5- Kaisendon
El kaisendon es un bol de arroz cubierto con láminas de sashimi de distintos pescados, donde el atún suele ocupar un lugar central. Este plato destaca por la frescura de sus ingredientes y la variedad de sabores marinos que ofrece. El kaisendon permite combinar otros mariscos como erizo, cangrejo o besugo, adaptándose a la disponibilidad local.
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6- Negitorodon
El negitorodon consiste en trozos de atún graso crudo mezclados con cebolla verde, servidos sobre arroz blanco y acompañados de ingredientes como alga nori, yema de huevo o wasabi. Esta preparación sobresale por el contraste entre la suavidad del pescado y el frescor de la cebolla. El negitorodon es popular en restaurantes de donburi por su sabor equilibrado.
7- Tataki de atún
El tataki de atún proviene de la prefectura de Kōchi y se caracteriza por sellar el atún a alta temperatura solo por fuera, dejando el interior crudo. Este método resalta la diferencia de texturas y se acompaña tradicionalmente de salsa de soja y jengibre. El tataki representa la innovación dentro de la cocina japonesa, respetando la calidad del producto.
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8- Batagor
El batagor es un plato típico de Bandung, Indonesia, que consiste en bolitas de pescado fritas donde el atún puede reemplazar a otras especies como el wahoo o la caballa. Estas bolitas se mezclan a veces con papa, tofu o repollo, se fríen y se sirven con salsa de cacahuate, soja, chile y lima. El carácter popular del batagor como comida callejera y su adaptabilidad a distintos pescados.
9- Chamchi gimbap
El chamchi gimbap es un rollo coreano de arroz relleno de atún enlatado, mezclado con mayonesa, mostaza y especias, envuelto en alga nori. Esta receta destaca por su practicidad y sabor, ideal para comidas rápidas o para llevar. El chamchi gimbap se ha popularizado fuera de Corea del Sur por su facilidad de preparación y su combinación de sabores familiares.
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10- Causa rellena de atún
La causa rellena de atún es uno de los platos más emblemáticos de la cocina peruana. Se prepara con puré de papa amarilla sazonada y se rellena con ensalada de atún y mayonesa. Esta receta se sirve fría, adornada con aceitunas negras y hojas de lechuga. La causa rellena surgió durante la Guerra del Pacífico y ha perdurado como símbolo de creatividad culinaria y tradición en Perú.
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