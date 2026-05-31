Cuáles son los 10 mejores platos con atún del mundo, según un ranking internacional

La lista de Taste Atlas resalta el corte más graso del pescado por su textura y rareza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atún encabeza algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía mundial, según Taste Atlas. Con presencia en recetas de Japón, Perú, Indonesia y Corea del Sur, este ingrediente ha conquistado a chefs y comensales, mostrando su versatilidad y relevancia internacional.

Los diez mejores platos con atún del mundo, de acuerdo con el ranking, ofrecen una variedad que abarca preparaciones japonesas tradicionales, bocados fritos de Indonesia, rollos coreanos de arroz y el emblemático puré de papa relleno de atún de Perú.

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A continuación, la lista que destaca la creatividad culinaria y la adaptación local de este pescado en distintas culturas.

1- Otoro nigiri sushi

El otoro nigiri sushi concentra el corte más graso del atún y lo sirve sobre arroz avinagrado con soja, wasabi o jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoro nigiri sushi encabeza frecuentemente las listas de platos con atún. Este bocado japonés utiliza el corte más graso del atún, apreciado por su textura suave y sabor marcado. Su rareza y calidad lo convierten en una de las opciones de sushi más costosas. Se sirve sobre arroz avinagrado y se acompaña de salsa de soja, wasabi o jengibre encurtido. El otoro nigiri representa la máxima expresión de la tradición japonesa en la selección de pescado fresco.

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2- Chutoro nigiri sushi

El chutoro nigiri sushi equilibra suavidad e intensidad con una porción media grasa del atún en una pieza clásica de sushi (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chutoro nigiri sushi emplea el corte medio graso del atún, que equilibra suavidad y sabor profundo. Esta pieza, también servida sobre arroz, ofrece una experiencia sensorial diferente al otoro por su menor contenido de grasa. Taste Atlas informa que este corte es uno de los favoritos entre quienes buscan intensidad sin perder la delicadeza del pescado.

3- Maguro nigiri sushi

El maguro nigiri sushi presenta el akami, el corte rojo y magro del atún, con una textura firme y un sabor limpio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las variantes de sushi, el maguro nigiri sushi utiliza el corte rojo del atún, conocido como akami. Su textura firme y sabor limpio lo convierten en una opción ideal para quienes prefieren cortes magros. Según Taste Atlas, esta presentación es clásica en los restaurantes de sushi en Japón y mantiene popularidad por su simplicidad y frescura.

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4- Akami nigiri sushi

El akami nigiri sushi destaca por el color intenso y la firmeza del atún rojo, realzado con soja y jengibre encurtido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El akami nigiri sushi también utiliza la parte roja del atún, pero se distingue por la firmeza de su carne y su color intenso. Esta variedad se acompaña de salsa de soja y jengibre, lo que realza el sabor del pescado. El akami representa la esencia del atún en la cocina japonesa, enfocándose en la pureza y la textura.

5- Kaisendon

El kaisendon combina arroz con láminas de sashimi y suele dar al atún un lugar central junto a otros mariscos según la disponibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kaisendon es un bol de arroz cubierto con láminas de sashimi de distintos pescados, donde el atún suele ocupar un lugar central. Este plato destaca por la frescura de sus ingredientes y la variedad de sabores marinos que ofrece. El kaisendon permite combinar otros mariscos como erizo, cangrejo o besugo, adaptándose a la disponibilidad local.

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6- Negitorodon

El negitorodon mezcla atún graso crudo con cebolla verde y lo sirve sobre arroz, con nori, yema de huevo o wasabi como acompañamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negitorodon consiste en trozos de atún graso crudo mezclados con cebolla verde, servidos sobre arroz blanco y acompañados de ingredientes como alga nori, yema de huevo o wasabi. Esta preparación sobresale por el contraste entre la suavidad del pescado y el frescor de la cebolla. El negitorodon es popular en restaurantes de donburi por su sabor equilibrado.

7- Tataki de atún

El tataki de atún sella el pescado por fuera a alta temperatura y mantiene el interior crudo, con soja y jengibre como condimentos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tataki de atún proviene de la prefectura de Kōchi y se caracteriza por sellar el atún a alta temperatura solo por fuera, dejando el interior crudo. Este método resalta la diferencia de texturas y se acompaña tradicionalmente de salsa de soja y jengibre. El tataki representa la innovación dentro de la cocina japonesa, respetando la calidad del producto.

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8- Batagor

El batagor de Bandung fríe bolitas de pescado donde el atún puede reemplazar a otras especies y se acompaña con salsa de cacahuate, chile y lima (Imagen Ilustrativa Infobae)

El batagor es un plato típico de Bandung, Indonesia, que consiste en bolitas de pescado fritas donde el atún puede reemplazar a otras especies como el wahoo o la caballa. Estas bolitas se mezclan a veces con papa, tofu o repollo, se fríen y se sirven con salsa de cacahuate, soja, chile y lima. El carácter popular del batagor como comida callejera y su adaptabilidad a distintos pescados.

9- Chamchi gimbap

El chamchi gimbap enrolla arroz y atún enlatado mezclado con mayonesa y especias, envuelto en alga nori para una comida práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chamchi gimbap es un rollo coreano de arroz relleno de atún enlatado, mezclado con mayonesa, mostaza y especias, envuelto en alga nori. Esta receta destaca por su practicidad y sabor, ideal para comidas rápidas o para llevar. El chamchi gimbap se ha popularizado fuera de Corea del Sur por su facilidad de preparación y su combinación de sabores familiares.

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10- Causa rellena de atún

La causa rellena de atún utiliza puré de papa amarilla sazonada y un relleno frío con mayonesa, y se presenta con aceitunas y hojas de lechuga (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa rellena de atún es uno de los platos más emblemáticos de la cocina peruana. Se prepara con puré de papa amarilla sazonada y se rellena con ensalada de atún y mayonesa. Esta receta se sirve fría, adornada con aceitunas negras y hojas de lechuga. La causa rellena surgió durante la Guerra del Pacífico y ha perdurado como símbolo de creatividad culinaria y tradición en Perú.