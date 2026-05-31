Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral gracias a un influencer argentino, superó a los All Blacks en Instagram

Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral al superar en Instagram a los All Blacks gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini (Grosby/Imagen ilustrativa Infobae)

El defensor neozelandés Tim Payne ha experimentado un crecimiento sin precedentes en su popularidad digital luego de superar en número de seguidores en Instagram a la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, como resultado de una campaña viral impulsada por un influencer argentino.

Una campaña ideada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, logró que Tim Payne, futbolista de la Selección de Nueva Zelanda, pasara de tener 4.000 seguidores en Instagram a más de 3,3 millones en tan solo una semana. Este hito digital fue suficiente para superar a los All Blacks, que cuentan con 2,8 millones.

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El origen de la campaña viral y el rol del influencer argentino

Valen Scarsini propuso, desde el 27 de mayo, convertir a Payne en una figura central del torneo, motivando a miles de usuarios a seguir su perfil en Instagram. El primer video dedicado al neozelandés inició una reacción masiva que posicionó al defensor en el centro de la conversación futbolística digital.

El defensor neozelandés paso de 4.000 seguidores a más de 3,3 millones, dejando atrás a la Selección de rugby de su país en redes sociales (Instagram: @elscarso)

Antes de esta campaña, Payne gozaba de una presencia limitada fuera del entorno del Wellington Phoenix (club de Nueva Zelanda en el que juega) y de la selección nacional. El éxito de la iniciativa mostró cómo una comunidad virtual coordinada puede transformar la popularidad de un deportista con escasa notoriedad previa.

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La Selección de Nueva Zelanda en la antesala del Mundial

Payne y los otros 25 futbolistas convocados por la selección neozelandesa actualmente se encuentran en Florida, Estados Unidos, donde se preparan para disputar los próximos amistosos frente a Haití (2 de junio) e Inglaterra (6 de junio) antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

Inter Miami anunció la presencia de defensor con un mensaje en redes: “Come watch TIM PAYNE play before the World Cup! See you soon @timpayne” (Vení a ver a TIM PAYNE jugar antes del Mundial. Nos vemos pronto @timpayne).

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El futbolista Tim Payne, representando a Nueva Zelanda, se presenta en el estadio de Inter Miami CF para un partido contra Haití el 2 de junio (intermiamicfstadium)

El notable incremento en la visibilidad y seguidores de Payne añade una dimensión mediática inesperada al viaje de la selección a Estados Unidos.

Por primera vez, un futbolista neozelandés ha superado a la selección nacional de rugby en redes sociales, consolidando a Payne como una nueva referencia de popularidad digital en el deporte del país.

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Quién es Tim Payne y por qué jugará en Miami

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Su carrera profesional abarca 16 años, desde su debut en las juveniles de Auckland City en 2010 hasta su presente en Wellington Phoenix, equipo de la primera división local. También tuvo pasos por el fútbol inglés con Blackburn Rovers y por la MLS Next Pro de Estados Unidos.

Payne es titular en Wellington Phoenix, de la primera división de Nueva Zelanda (Crédito Wellington Phoenix)

En la actualidad, Payne tiene contrato con Wellington Phoenix hasta 2028 y un valor de mercado estimado en 350.000 euros, según el sitio especializado Transfermarket. A nivel internacional, el defensor suma más de 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda y fue elegido como uno de los nueve defensores de la lista de 26 convocados al Mundial por el entrenador Darren Bazeley.

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La selección neozelandesa volvió a una Copa del Mundo después de 15 años y comparte el Grupo G con Irán, Egipto y Bélgica. Nueva Zelanda nunca ganó un partido en una cita mundialista, un dato que le agrega presión deportiva a su participación y pone el foco en cada presentación del equipo durante el torneo.