La estrategia de La China Suárez y Mauro Icardi para mostrar su viaje a Maldivas sin usar sus redes

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran de vacaciones en Maldivas (Instagram)

Después de sus días en Japón, Mauro Icardi y la China Suárez tomaron la decisión de continuar con su viaje por las Islas Maldivas. De ese modo postergaron su visita al país para que el futbolista se reencuentre con sus hijas. Aunque aun no se sabe si llegará o no a Buenos Aires, la pareja disfruta de unos días en las paradisíacas islas. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue que no subieron ninguna foto de sus viajes, ni siquiera en el país oriental, que la China conoció por primera vez, ni en las playas más exclusivas del Océano Índico.

Sin embargo, su silencio digital no alcanzó para mantener el destino sin respaldo visual. Fue Marcelo Mancha Latorre, amigo íntimo de Eugenia, el encargado de compartir la ubicación del grupo a través de sus stories de Instagram: una playa de arena blanca con palmeras y aguas turquesas bajo el sol, y una toma nocturna de un complejo con bungalows exclusivos sobre el agua y palmeras iluminadas.

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Cabe recordar que las Maldivas no son un territorio desconocido para el delantero del Galatasaray. Fue uno de los destinos que Icardi frecuentaba junto a Wanda Nara y los cinco hijos: los tres que la empresaria tiene con Maxi López y las dos niñas que comparte con el futbolista.

Gustavo fue el primero en compartir la foto que subió Mancha Latorre de sus vacaciones en Maldivas con Icardi y Suárez

Latorre apostó por subir fotos del paisaje que lo rodea y nada de la pareja

El detalle que sumó otra capa a la polémica lo detectó la cuenta de X @Enlopicante_: Icardi y la China no solo eligieron las Maldivas, sino que se hospedaron en el mismo hotel al que el futbolista elegía para pasar sus días con la conductora de MasterChef Celebrity y los pequeños. “No podía ser de otra manera, la que organizaba los viajes era Wanda. Están hospedados en el mismo hotel que iba siempre junto a Wanda. One & Only Reethi Rah”, escribió la cuenta.

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Después del conocido escándalo Wandagate, Mauro Icardi invitó a Wanda Nara a las Islas Maldivas para reconciliarse frente a la infidelidad con la China Suárez (Instagram)

El dato adquirió otro peso en el marco de la relación entre Icardi y Wanda Nara, quienes llevan más de un año en una guerra silenciosa en redes, sostenida a base de indirectas. Que el futbolista haya repetido destino y hotel con su nueva pareja fue leído por muchos como una provocación más dentro de ese intercambio.

Días atrás, la actriz de Casi Ángeles y el exdelantero del PSG pasaron por el Bosque de Bambú de Arashiyama, en Kyoto, Japón. Rodeados de miles de tallos verdes que se elevan hacia el cielo, el futbolista y la actriz caminaron junto a Marcela Riveiro, madre de la actriz y su pareja, alternando momentos de intimidad con saludos a fans y flashes de turistas curiosos que reconocían al futbolista. Las cámaras, siempre atentas, registraron no solo el paseo sino también la manera en la que la pareja interactuó con el entorno: fotos para seguidores, charlas distendidas y hasta escenas espontáneas entre los miembros de la familia. Lo que podía haber sido un paseo más terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas y analizadas del último fin de semana.

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La polémica que habrían destapado en redes sociales

Durante el paseo, la familia también se detuvo para sacar fotos a la pareja de Marcela, mientras otros turistas, ajenos al revuelo, seguían su camino en medio del bosque. Las imágenes, tomadas desde atrás, muestran a la China y a su madre acomodándose para capturar el momento con sus celulares, en una escena donde lo espontáneo se impone sobre cualquier pose planeada.

Mauro Icardi fotografía a la China Suárez durante su íntimo viaje a Japón, capturando un momento especial en un sereno bosque de bambú.

El recorrido, que incluyó caminatas, paradas para admirar el paisaje y charlas distendidas, no tardó en multiplicarse en las redes, donde los comentarios no se hicieron esperar. En X y otras plataformas, los usuarios opinaron sobre cada detalle: “¿Él no tiene otra ropa? Siempre lleva lo mismo”; “Ella siempre como perrito faldero detrás de Mauro”; “Se nota que no le da bola”; “Ni la mira”; “Todos corriendo detrás de él”; “Se hace la nena con ese peinado”; “Parece como si hubieran viajado por separado”.

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Pero para la China,este viaje tuvo un significado especial. Desde hace años, la actriz confesaba su deseo de visitar Japón. “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, contó en una entrevista con Gustavo Méndez.