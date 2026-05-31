10 vinos nuevos que reflejan la diversidad argentina

Casi el 70% del vino consumido en Argentina corresponde a etiquetas genéricas sin indicación varietal, mostrando una tendencia clara de preferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir vinos es una tarea entretenida, más allá que para muchos resulte complicada. Siempre es mejor la diversidad que la escasez, y más en el mundo del vino, la bebida más noble y diversa que existe ya que propone miles de etiquetas en Argentina, las cuales se renuevan cada año con cada cosecha.

Además, todos esos vinos están elaborados con decenas de variedades diferentes y provienen de distintas regiones, lo cual influye mucho en su carácter. Lo mismo que el estilo del enólogo, la metodología de vinificación, la crianza y la incidencia del clima de cada año. Siempre habrá vinos por descubrir, más allá de las novedades propias del mercado.

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En general, los lanzamientos suceden a lo largo del año, salvo en vacaciones de verano y época de cosecha, ya que los enólogos también se toman vacaciones y luego deben abocarse de lleno a la vendimia. Y todas las bodegas están pendientes de eso, ya que determinará la cantidad de vino que se pueda producir en el año. Recién ahí, pueden enfocarse en seguir posicionándose en el mercado.

La diversidad de los vinos argentinos se refleja en constantes lanzamientos de nuevas etiquetas y estilos cada año en el mercado local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las maneras más consistentes que tienen las bodegas es a través de sus lanzamientos anuales. Por un lado, los rosados del año y blancos jóvenes asoman en primavera para aprovechar toda la fuerza de su frescura y juventud. Entre el otoño y las fiestas, las bodegas presentan las nuevas cosechas de sus vinos de línea y también de sus etiquetas consagradas, y alguna novedad.

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La dinámica de los lanzamientos y las cosechas

Hoy, el impacto del “vino nuevo” ya no es tan contundente como antes. Un poco debido a que todo se viraliza más rápido y pierde fuerza, y otro poco por existir (quizás) más etiquetas de las que el mercado puede abarcar. Y más en un momento en el cual las bodegas deben ser más eficientes que nunca, lo que implica hasta achicar portfolios, sacando etiquetas que no llegan a las expectativas de venta de la compañía.

Sin embargo, por cada etiqueta que deja de salir, siempre aparecen nuevas. Pero más importante que la novedad es la consistencia. Es por ello que la nueva cosecha de un vino conocido, también es una novedad atractiva en las góndolas.

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La calidad constante y la confiabilidad de una nueva cosecha se han vuelto factores clave para destacar en el sector vitivinícola argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la originalidad ya no es lo que más busca el consumidor porque el vino es un producto natural y diverso. Esa diversidad no es ilimitada y está enmarcada en decenas de variedades, regiones vitícolas reconocidas, métodos existentes y personajes consagrados. Eso significa muchos vinos para conocer, pero no deja de ser una propuesta clásica. Una bebida con 8.000 años de vida no puede (ni debe) ser innovadora. Sí puede surgir una nueva región, un hacedor revelación, incluso un vino con una uva poco utilizada, pero no mucho más.

En general, en el vino está todo inventado. Y es más una cuestión de consistencia para ganarse la confianza del consumidor que de impacto innovador para llamar la atención. Lo que buscan los bodegueros no es vender la primera botella, sino la segunda y la tercera.

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Qué hace destacar a un vino argentino

Toda persona, si se lo propone, puede tener sus propios vinos. No hace falta vivir en las zonas de producción o ser de familia de viticultores para lograr buenos vinos. Pero con la pasión sola no alcanza.

Detrás de cada vino siempre hay una historia, y por más reciente que sea, siempre debe ser consistente. A partir de esa historia, hay que tener claro un concepto para luego intentar reflejarlo en las copas.

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Durante el otoño y las fiestas, las bodegas introducen nuevas cosechas de etiquetas clásicas junto con propuestas innovadoras para los consumidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acá hay que dejar los vinos de línea, desde los más económicos hasta los de gama media, porque esos son vinos que están elaborados para cumplir, más allá del negocio. Y está muy bien, porque la gran mayoría del consumo (casi 70%) es de vinos genéricos sin mención varietal. El resto se lo reparten desde los varietales más económicos hasta los blends más pretenciosos. Es en esos vinos en los que se pueden apreciar más cosas. La calidad ya es una obligación. Los vinos que quieren ser más que correctos saben que deben ofrecer otros atributos: tipicidad varietal, carácter de lugar, elegancia y equilibrio, complejidad y potencial de guarda, entre otros.

El vino termina siendo solo una parte de la experiencia en la cual se lo va a terminar juzgando porque el ambiente, la comida, las copas, la compañía, el estado de ánimo y hasta la temperatura de servicio, también influyen en la percepción del vino. Es por ello que se deben alinear muchos planetas para que un nuevo vino cause el impacto que pretende.

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El principal desafío para los elaboradores de vino en Argentina es lograr la repetición de compra y fidelidad del consumidor en cada nueva temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una botella puede llamar la atención por fuera, siempre y cuando el contenido esté a la altura de las expectativas que generó. Y estos vinos pueden ser producidos tanto por pequeños productores como por grandes bodegas porque lo que importa es el concepto detrás de la etiqueta y la manera en la que fue concebido el vino, entendiendo que es difícil hacer un buen vino y mucho más, hacer uno muy bueno.

Lo más interesante que propone la diversidad argentina es que siempre habrá vinos originales, nuevos, novedosos, desconocidos y atractivos por descubrir para la gran mayoría de los consumidores.

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10 vinos nuevos que reflejan la diversidad del vino argentino

Al Acecho Syrah

Canteros Wines, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $25.000

Los Canteros se largaron a hacer vinos de la mano del enólogo Juani Arnulphi (ex Peñaflor) que es parte de la familia. Con uvas de la finca adquirida en 2023, elaboran este Syrah que, según el estudio de conductividad realizado, se encuentra plantado en la zona más pedregosa. Es un tinto con buena fruta fresca y algo especiado, de paladar franco, con texturas granulosas. Fluido y con buen agarre, tiene la fuerza del lugar y resulta ideal para acompañar carnes asadas.

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Il Pazzo Moscato Giallo

Castel Connegliano, Buenos Aires, Tandil $25.000

La finca se asienta al final del sistema serrano de Tandilia, en un paisaje de pequeños valles y lomadas que alternan el verde con afloramientos rocosos. Y la familia quiere hacer vinos espumosos como en Italia. Si bien los viñedos se plantaron en 2019, sus vinos tipo Prosecco ya son reconocidos. Su última novedad: un Pet Nat (Petillant Natural) a base de Moscato Giallo. Refrescante, vivaz, divertido, por fuera y por dentro. Un aperitivo distinto, floral, frutal y chispeante.

En primavera predominan los vinos rosados y blancos jóvenes, que destacan por su frescura según la temporada de lanzamientos (Freepik)

Calle Constantini by Lupa Tocayos

Lupa Wines, Mendoza, Valle de Uco, Paraje Altamira $30.000

Este tinto forma parte de la línea joven de Juan Pablo Lupiañez (Lupa), y gracias a su éxito, ha crecido mucho. Paraje Altamira es un lugar de uvas con carácter y Juan Pablo es un apasionado de su finca. Se trata de una co-fermentación de Cabernet Sauvignon con toque de Cabernet Franc (7%) provenientes de parcelas seleccionadas. Es un vino joven y moderno, con frescura y texturas, pero también con fluidez y trago consistente. Puede ir bien con carnes como con pastas, y llama la atención por su expresión.

Estado Puro Mezcla de Blancas

Gustavo Bertagna Wines, Mendoza, Valle de Uco $32.000

El jovenenólogo que supo estar muchos años con Susana Balbo, ahora está dedicado 100% a su proyecto familiar. Solo muy pocas botellas y enfocado en pocas variedades, aquellas que más lo desafían. En este blend de Chardonnay y Sauvignon Blanc hay algo de madurez, pero con mucha frescura. De trago mordiente y acidez tensa, buen volumen y algo de oxidación. Con notas de membrillo bien seco en el final de boca. Es un vino que se comportan muy bien en la mesa.

Tiempo Infinito Sangiovese

Flor Silvestre, Mendoza, Valle de Uco, Alto La Arboleda $40.000

Santiago y Agustín son bisnietos de viticultores de la zona, y decidieron hacer su propio camino. La historia de su familia es comparable al ímpetu de juventud que tienen ambos: arquitecto e ingeniero agrónomo, respectivamente. El origen de este Sangiovese -una de las dos variedades más icónicas de Italia- fue una estaca que 1950 trajo un inmigrante y, con el permiso del “nono” de los chicos, la plantó. La historia cuenta que se arraigó tan bien que don Zingaretti llegó a plantar una hectárea, de aquella estaca. A su famoso Malbec, siempre le puso un 10% de Sangiovese. Este es un vino microvinificado con muchos cuidados, de aromas delicados y terrosos, con dejos de crianza, pero la frescura domina y resalta la fineza de sus taninos mordientes.

Las bodegas en Argentina presentan nuevas variedades y cosechas durante ciclos anuales alineados con la vendimia y las tendencias de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patito Feo Merlot

Mosquita Muerta Wines, Mendoza, Valle de Uco $69.500

Es lo más nuevo de la familia Millán, que tiene un gran equipo enológico que siempre está buscando oportunidades. Así nació este Merlot, que sorprendió al enólogo Gustavo Sánchez. De racimo muy chico y con un carácter distintivo, eligieron elaborarlo en serio y a lo grande, a pesar de ser una partida limitada. Es un tinto de aromas equilibrados y trago consistente, de taninos incipientes y paladar frutado y fresco. Y en su final persistente, se perciben notas de grafito.

El Afortunado Gran Reserva Blend

Bodega Chiavarino Parente, Mendoza $100.000

Lisandro y Pedro son dos amigos devenidos en pequeños grandes bodegueros dedicados a hacer solo partidas limitadas (2300 en este caso) de vinos precisos y con carácter propio. Viajeros y apasionados del vino, su dedicación por los detalles se aprecia por fuera y por dentro en este tinto de botella inolvidable. Blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot de distintas zonas del Valle de Uco y Luján de Cuyo. Su trago es compacto y a la vez delicado por el paso del tiempo, con un carácter de frutas maduras y buena frescura. Los taninos siguen firmes, resaltando su perfil terroso y asegurándole un gran potencial.

Los atributos como tipicidad varietal, carácter regional, elegancia y potencial de guarda diferencian a los vinos argentinos en el competitivo mercado internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matervini Mas Allá

Matervini, San Juan, La Ciénaga $112.000

Santiago Achával y Roby Cipresso están abocados a elaborar fundamentalmente Malbec de suelos muy antiguos, principalmente de la Precordillera. Ya tienen varios de Mendoza, también un par de Salta y ahora suman este de San Juan, de un valle a 1500 metros. Es un tinto de aromas vínicos modernos, por sus notas de frutas de baya. Franco y fresco, joven y con la fuerza de un lugar extremo. Los taninos marcan su paso y lo hace más expresivo. Tiene todo para ganar elegancia y complejidad con la guarda.

Apartado Rutini Gran Merlot 2021

Rutini Wines, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $120.000

A pesar que se trata de una de las bodegas más tradicionales de la Argentina, de una línea icónica y de un hacedor consagrado, este Merlot es nuevo. Y llega con rediseño de etiqueta, que refiere más a un vino de parcela. Todos saben de la predilección de Mariano Di Paola por esta uva, y acá lo demuestra. De aromas equilibrados y expresivos, hay frutas maduras y especias secas, con dejos terrosos. Paladar franco y amplio, con taninos delicados, y un final de boca matizado por el carácter del vino y la crianza.

Gran Akasha

Akasha Wines, Mendoza $155.000

Hay mucho para decir de este blend de Malbec y Cabernet Franc (60%) con Grenache y Nebbiolo (40%), dos de las cepas mediterráneas más reconocidas del Viejo Mundo. La nota original es que el vino está elaborado por Pedro Aznar, junto con el viticultor y hacedor Fran Evangelista. El famoso músico se recibió de sommelier y ya lleva quince años elaborando vinos, con la misma precisión con la que toca sus instrumentos. Acá hay buen agarre con dejos lácticos del Malbec y un paladar largo. Es voluptuoso y delicado en sus expresiones, y goza de buen potencial. Solo se hicieron 1200 botellas.