Marcha por Ni Una Menos: hora, convocatorias y cortes este 3 de junio contra la violencia de género

(Ro Ferrer)

El colectivo feminista Ni Una Menos realizará una movilización al Congreso de la Nación este miércoles 3 de junio para pedir justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia, y Noelia Carolina Romero, halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

La marcha, convocada en el marco de una nueva jornada del 3J contra la violencia de género, llevará como consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”.

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De acuerdo con lo difundido por la organización, la concentración principal está prevista para las 17 horas frente al Congreso, donde se realizará el acto central. “Salimos los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices”, señalaron en la convocatoria oficial, que también incluye cuestionamientos al plan económico del Gobierno.

La convocatoria será luego de la habitual marcha de los jubilados del miércoles, que será acompañada en su reclamo por Ni Una Menos.

Además, participará la Confederación General del Trabajo (CGT), que concentrará en Yrigoyen y Solís. En sus redes sociales, anunciaron: “Este 3J volvemos a gritar: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”.

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Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también confirmaron su presencia y expresaron en sus redes: “La marcha había sido resuelta en una asamblea que se realizó en la sede de la CTA hace una semana, pero ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba”.

La movilización pedirá Justicia por los femicidios de Agostina y Dulce.

“Desidia organizada”

El colectivo también difundió un comunicado en el que responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba y, de manera puntual, al fiscal Raúl Garzón, a quien señalaron por “misoginia y clasismo”.

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En el texto, la organización sostuvo: “Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”.

El documento, publicado en redes sociales, afirmó que “estas vidas para el Poder Judicial no importan” y describió la situación como una “desidia organizada”.

“Gracias a la militancia feminista, el fiscal quedó expuesto en su misoginia y clasismo, mientras elogiaba morbosamente la tarea de los perros en la búsqueda”, agregaron, al tiempo que criticaron los recortes en políticas públicas destinadas a combatir las violencias de género.

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El comunicado concluyó: “¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. ¡Justicia por Agostina, por Dulce, por Noelia y por todas las que nos faltan!“.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba.

Los crímenes de Agostina, Dulce y Noelia

Tres femicidios ocurridos en distintas provincias argentinas generaron una fuerte conmoción nacional en las últimas horas.

Entre los casos que motivan la convocatoria se encuentra el de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue estrangulada y desmembrada durante un posible intento de abuso sexual en la ciudad de Córdoba. Por el crimen se encuentra imputado Gabriel Barrelier, único acusado hasta el momento.

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A ese caso se suma el de Dulce María Candia, la joven de 17 años que fue hallada muerta en una obra en construcción de Eldorado, Misiones, luego de que su familia denunciara su desaparición el pasado 17 de mayo, en el barrio Avanti. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. En la causa también hay un detenido, identificado por las iniciales M. A. Y.

En medio de la conmoción por ambos hechos, la localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue escenario del femicidio de Noelia Carolina Romero, de 30 años. Según la investigación, la mujer fue secuestrada y asesinada a puñaladas por su pareja, Tomás Adrián Núñez, también de 30 años.

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Tras varios intentos de negociación, efectivos de la Policía Bonaerense lograron ingresar a la vivienda de la víctima y encontraron una escena impactante: Romero ya había sido asesinada, mientras que el acusado presentaba heridas de arma blanca que se habría provocado durante un intento de suicidio.