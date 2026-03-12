El fenómeno global del fitness competitivo desembarca en la Argentina con su primera carrera oficial

Junto a PUMA Global, HYROX tendrá su primera competencia en el país el 13 de junio (PUMA)

El fenómeno global HYROX se expande mundialmente y esta semana activó su llegada a la Argentina con una serie de entrenamientos oficiales abiertos a la comunidad. Con el respaldo de PUMA, partner desde su primera carrera en 2018, la disciplina prepara su primera carrera oficial en el país prevista para el 13 de junio.

Durante la activación visitaron el país Edward Dier, director de HYROX Latam; Guido Lorenz, Marketing & Partnerships Manager; y Frank Valencia, Latam Affiliation Manager. Los representantes acompañaron las jornadas de preparación y encuentros con la comunidad local.

La competencia propone un circuito que combina ocho tramos de un kilómetro de running con ocho estaciones de ejercicios funcionales. El recorrido pone a prueba resistencia, fuerza, capacidad aeróbica y estrategia.

Physical Fitness Test en Argentina junto a Benjamín Lamas, Coach Oficial de HYROX (PUMA)

Esta disciplina se divide en tres categorías: Individual, Dobles y Relay. A su vez, las categorías individual y doble se componen de dos niveles diferentes: Open y Pro. Para dobles mixtos, los pesos Open y Pro se consideran para hombres. Por otro lado, ELITE15 son aquellos competidores profesionales de HYROX, pero no es considerada una categoría más.

A nivel global, HYROX ya superó los 1.500.000 participantes en sus diferentes eventos alrededor del mundo. Para la temporada 2025/26, el calendario proyecta más de 100 carreras internacionales.

El partnership global de PUMA y HYROX

El crecimiento internacional de la disciplina está acompañado por la alianza estratégica con PUMA, marca que participa como partner global de indumentaria y calzado desde el inicio del circuito.

“Para PUMA, acompañar el crecimiento de HYROX en Argentina es un eje central dentro de nuestra estrategia en el segmento training. Ser parte de esta expansión global refuerza el compromiso de la marca con el desarrollo de este desafiante deporte en nuestro país”, explicó Gustavo Marques, Managing Director de PUMA Argentina

Guido Lorenz de HYROX Latam, Gustavo Marques Managing director de PUMA Argentina, Frank Valencia de HYROX Latam y Benjamín Lamas coach Oficial de HYROX (PUMA Global)

La colaboración contempla el desarrollo de una línea específica HYROX, que incorporan tecnologías como Cloudspun y PWRMODE, orientadas a maximizar confort, transpirabilidad y rendimiento durante esfuerzos prolongados. Además, se incluyen en la línea las Velocity NITRO 3, Deviate NITRO 3 y Deviate NITRO Elite 3, modelos pensados para mejorar el rendimiento de los competidores a lo largo del circuito.

Además, PUMA participa en los eventos oficiales del calendario internacional y acompaña a los atletas que integran el grupo HYROX Elite 15, el segmento de mayor nivel competitivo.

Entrenamientos y comunidad local

Como parte de la preparación para la competencia oficial, HYROX organiza en la Argentina distintos Physical Fitness Tests (PFTs). Estas instancias replican, en menor escala, algunas de las exigencias del circuito competitivo.

“Nuestros ‘Training Clubs’ juegan un papel fundamental en el crecimiento de HYROX. Educan a los atletas sobre el formato, los ayudan a entrenarse correctamente y organizan muchos de los Physical Fitness Tests. Si bien el evento es donde todo converge, la verdadera conexión con la comunidad ocurre cada día en estos espacios. Nuestros afiliados hacen un trabajo extraordinario construyendo esa relación a nivel local”, explica Edward Dier, Director de HYROX Latam.

Las jornadas de preparación incluyeron pruebas físicas que replican parte del circuito competitivo de la disciplina (PUMA)

El crecimiento local de la disciplina también cuenta con el acompañamiento de embajadores argentinos que impulsan la difusión del formato y colaboran en la preparación de nuevos competidores. Entre ellos se encuentran Estefanía Payero, Tuma Palleiro, Benjamín Lamas y Manon Torregoni, referentes que participan en entrenamientos y actividades vinculadas a la comunidad.

“Los embajadores locales son clave para construir una comunidad sólida y auténtica alrededor de HYROX. Representan al deporte en sus ciudades, gimnasios y redes, y su rol va mucho más allá de la visibilidad en redes sociales: educan a nuevos atletas, inspiran a comenzar a entrenarse y unen a la comunidad alrededor del deporte. En muchos casos, son la razón por la que alguien decide inscribirse en su primera carrera”, resalta Guido Lorenz, Marketing & Partnerships Manager HYROX Latam.

La carrera del 13 de junio marcará el primer evento oficial del circuito en el país y la incorporación de la Argentina al calendario internacional de HYROX. Con el respaldo de PUMA y una serie de entrenamientos previos, la llegada al país representa un hito en el desarrollo regional de la competencia.

