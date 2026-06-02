Más de un millón de personas visitaron Panamá en los primeros cuatro meses de 2026

La llegada de turistas internacionales a Panamá aumentó 19.1% entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. EFE

Panamá recibió 1 millón 92 mil visitantes entre enero y abril de 2026, un aumento de 19.1% en comparación con los 917 mil registrados durante el mismo período del año anterior, según cifras preliminares de la Contraloría General de la República.

El crecimiento se produce en medio de un fortalecimiento de la actividad turística impulsada por una mayor llegada de viajeros internacionales, eventos corporativos y una recuperación sostenida de distintos segmentos del sector.

Los datos oficiales muestran que el país recibió 254 mil visitantes durante abril de este año, frente a los 221 mil contabilizados en abril de 2025, lo que representa un incremento interanual de 15.1%. El resultado mantiene la tendencia observada desde el inicio del año y consolida un crecimiento de doble dígito en el ingreso de viajeros internacionales.

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La mayor parte de los visitantes que ingresaron al país correspondió a turistas que permanecieron al menos una noche en territorio panameño.

Los viajeros internacionales realizaron gastos por $2,636.7 millones durante los primeros cuatro meses de 2026. EFE

Entre enero y abril se contabilizaron 954 mil turistas, frente a los 809 mil reportados en igual período de 2025, equivalente a un aumento de 17.9%. También se registraron incrementos en el número de excursionistas y pasajeros de cruceros.

Las cifras coinciden con las proyecciones de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que estima que el país podría cerrar 2026 con un flujo de entre 3.1 y 3.2 millones de visitantes internacionales.

Durante el primer trimestre del año, la entidad reportó cerca de un millón de visitantes, el mejor desempeño para un período enero-marzo desde que existen registros comparables del sector.

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Uno de los principales motores de la actividad turística durante 2026 ha sido el turismo de reuniones, congresos e incentivos, conocido internacionalmente como segmento MICE.

Panamá cuenta actualmente con más de 80 eventos internacionales confirmados para los próximos meses, incluyendo congresos profesionales, ferias especializadas y encuentros empresariales que atraerán a miles de participantes de distintos países.

El turismo de reuniones y congresos se mantiene como uno de los segmentos de mayor crecimiento en Panamá. Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con estimaciones oficiales, estos eventos podrían movilizar alrededor de 58 mil visitantes corporativos durante el año. Este segmento es considerado especialmente relevante por la industria debido a que suele generar un gasto diario superior al del turista vacacional tradicional y beneficia directamente a hoteles, restaurantes, centros de convenciones, operadores turísticos y servicios de transporte.

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La ocupación hotelera también ha mostrado señales de recuperación. El monitoreo realizado por la ATP registró niveles superiores al 70% durante algunos períodos de la temporada alta, impulsados por la llegada de viajeros internacionales y la realización de eventos corporativos.

El comportamiento ha contribuido a mejorar los indicadores de una industria que todavía busca consolidar su recuperación después de los efectos provocados por la pandemia.

Otro segmento que muestra una evolución favorable es el turismo de cruceros. Las autoridades han reportado uno de los mayores crecimientos porcentuales dentro de la actividad turística durante los primeros meses de 2026, favorecido por una mayor actividad de líneas navieras que operan rutas en el Caribe y Centroamérica.

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Los hoteles registraron niveles de ocupación superiores al 70% durante algunos períodos de la temporada alta. Canva

La actividad turística continúa generando un impacto importante en la economía panameña. Entre enero y abril de 2026, los visitantes internacionales realizaron gastos por $2,636.7 millones, frente a los $2,291.7 millones registrados durante el mismo período de 2025.

El incremento de 15.1% refleja que el crecimiento no solo se está produciendo en la llegada de viajeros, sino también en el dinero que estos dejan en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y otros servicios vinculados al sector.

En términos porcentuales, Panamá superó el crecimiento observado en Costa Rica, que reportó un aumento de 10.5% en la llegada de turistas internacionales por vía aérea durante los primeros cuatro meses del año.

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También se ubicó por encima de República Dominicana, principal potencia turística del Caribe, que registró un incremento de 10.8% en visitantes durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, la diferencia sigue estando en la escala. República Dominicana recibió más de 3.7 millones de visitantes durante los primeros tres meses del año, casi cuatro veces más que Panamá en un período similar, consolidándose como el principal destino turístico de la región. Costa Rica, por su parte, superó los 1.19 millones de turistas internacionales por vía aérea entre enero y abril.

Los pasajeros de cruceros forman parte de los segmentos que mostraron crecimiento durante el inicio de 2026. Reuters

Otros países centroamericanos también reportaron avances, aunque a ritmos diferentes. Guatemala registró un crecimiento de 2.1% en visitantes internacionales durante el primer cuatrimestre, mientras que Panamá se mantuvo entre los mercados con mejor desempeño relativo en la región.

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Las autoridades panameñas buscan ahora que el crecimiento turístico tenga un impacto más amplio fuera de la ciudad capital. Programas como Panama Stopover han permitido que una parte de los viajeros extienda su permanencia en el país para visitar destinos del interior, mientras que nuevas infraestructuras turísticas y centros de convenciones buscan atraer eventos y visitantes hacia otras provincias.

El comportamiento registrado durante los primeros cuatro meses del año muestra que Panamá continúa ganando participación dentro del mercado turístico regional. Aunque el desempeño de los próximos meses será determinante para confirmar la tendencia, las cifras acumuladas hasta abril reflejan un aumento significativo en la llegada de visitantes, mayores niveles de gasto y una actividad que sigue fortaleciendo su aporte a la economía nacional.

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