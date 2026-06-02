Ciencia

El Niño 2026 se acerca y aumena la probabilidad de que se desarrolle antes de agosto: cómo impactaría en América Latina

El fenómeno climático del Pacífico tropical avanza con señales claras y los pronósticos apuntan a un episodio que podría ser al menos moderado. La advertencia de la Organización Meteorológica Mundial

Guardar
Google icon
Crisis ambiental capturada: La imagen revela una calle inundada y cubierta de barro, un recordatorio visual de los desastres naturales atribuidos al cambio climático. Reflexiona sobre la importancia de preservar nuestro medio ambiente y proteger el planeta para las generaciones futuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El fenómeno El Niño presenta un 80% de probabilidad de desarrollo entre junio y agosto de 2026, alertó la OMM en su último informe. En algunas zonas del mundo, podría impactar con inundaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño es un fenómeno climático natural que calienta las aguas del océano Pacífico tropical y altera el clima en todo el planeta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), que depende de las Naciones Unidas, publicó un informe en el que advirtió que hay un 80% de probabilidad de que El Niño se desarrolle entre junio y agosto de 2026.

Eso implicará que las temperaturas sean más altas de lo normal en casi todo el mundo y un mayor riesgo de fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones. La región de América Latina y el Caribe no quedaría afuera de ese panorama: se esperan condiciones más secas en Centroamérica, el norte de América del Sur y el Caribe, mientras que el sur del continente podría recibir lluvias superiores a lo habitual. El informe está en línea con el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.

PUBLICIDAD

La secretaria general de la OMM, la científica argentina Celeste Saulo, señaló en diálogo con la agencia de noticias EFE que los países de América Latina y el Caribe deben “extremar las precauciones” y utilizar la llamada “inteligencia climática” para sortear los efectos más adversos de El Niño.

Cómo se forma El Niño y por qué importa

El Niño es un fenómeno climático que altera el clima global y puede provocar eventos extremos, como inundaciones o sequías, dependiendo del lugar
El Niño es un fenómeno climático que altera el clima global y puede provocar eventos extremos, como inundaciones o sequías (Fuente: OMM)

El Niño es una de las variaciones climáticas naturales más poderosas del planeta y ocurre cada dos a siete años. Se caracteriza por el calentamiento de la superficie del mar en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, es decir, la franja del océano más cercana al ecuador.

PUBLICIDAD

Este calentamiento afecta los vientos, las lluvias y las temperaturas en distintas partes del mundo durante meses. El episodio suele comenzar entre marzo y junio, alcanza su punto máximo entre noviembre y febrero, y sus efectos sobre las temperaturas globales se sienten con más fuerza en el segundo año.

Para predecir si El Niño se va a desarrollar, los investigadores monitorean las temperaturas del agua en la superficie y bajo ella, los vientos y el índice de oscilación austral, que mide la diferencia de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental. Cuando todos esos indicadores apuntan en la misma dirección, la probabilidad de El Niño crece.

Un satélite de la NASA y la ESA detectó una gigantesca onda Kelvin de agua caliente que ya llegó a las costas de América del Sur y anticipa la llegada de El Niño antes de fin de año

La OMM reúne datos de docenas de instituciones científicas de todo el mundo y construye modelos de predicción. En este caso, tanto esos modelos como la evaluación de los investigadores coinciden en señalar que El Niño está en camino.

"Este episodio podría ser, por lo menos, moderado, aunque su intensidad podría llegar a ser fuerte", acotaron los expertos que elaboraron el informe de OMM.

Qué anticipan los modelos en climatología

Los expertos pronosticaron que hay un 80% de probabilidad de que El Niño se desarrolle durante el trimestre junio, julio y agosto, el período más cercano.

A medida que avancen los meses, El Niño se consolidaría y la probabilidad de que persista trepa al 90% para desde julio a noviembre.

Las temperaturas por encima de lo normal se pronostican para casi todos los rincones del planeta entre junio y agosto. Eso aumenta el riesgo de olas de calor y agrava las sequías en las regiones donde las lluvias disminuyen.

El cambio climático no aumenta la frecuencia de El Niño, pero sí puede intensificar sus efectos. Un océano y una atmósfera más cálidos tienen más energía disponible para fenómenos extremos como olas de calor y lluvias torrenciales.

El potencial impacto en América Latina

América Latina y el Caribe enfrentarán mayor riesgo de sequías en Centroamérica y el norte por el fenómeno de El Niño. Archivo REUTERS/John Vizcaino
América Latina y el Caribe enfrentarán mayor riesgo de sequías en Centroamérica y el norte por el fenómeno de El Niño. Archivo REUTERS/John Vizcaino

En América Latina, los impactos esperados varían según la zona. Centroamérica, el norte de América del Sur y el Caribe afrontarían condiciones más secas y cálidas, lo que eleva el riesgo de sequías, pérdidas agrícolas y escasez de agua. El sur del continente, en cambio, podría recibir precipitaciones superiores a las normales, con riesgo de inundaciones.

De acuerdo con la doctora Saulo, los territorios del norte de Sudamérica, América Central y el noreste de Brasil podrían quedar expuestos a “sequías o lluvias por debajo de lo normal”.

Luego, añadió: “Luego tenemos el sudeste de Sudamérica, lo que sería el sur de Brasil, Paraguay, el norte de Argentina, el noreste de Argentina y Uruguay”. Allí pueden esperarse lluvias por encima de lo normal, con el consecuente riesgo de inundaciones, tormentas severas y deslizamientos de tierra.

Concordia Entre Ríos inundación
La OMM recomienda que los países de América Latina y el Caribe extremen precauciones mediante inteligencia climática ante el potencial impacto de El Niño. (Archivo Cultura del Agua Entre Ríos)

Ante el temor y la desinformación que esa situación puede causar en las distintas poblaciones, Saulo pidió a la gente “confiar en las instituciones que están a cargo del manejo de la información meteorológica y que en cada país son sus respectivos servicios meteorológicos nacionales. Ellos son los últimos responsables y las voces autorizadas”.

Para reducir esos riesgos, los servicios meteorológicos nacionales y los centros climáticos regionales de la OMM emiten pronósticos estacionales actualizados.

Esa información permite a gobiernos, organismos humanitarios y sectores como la agricultura, la salud y la energía tomar decisiones con anticipación y preparar respuestas antes de que los efectos se hagan sentir.

“Como no se conoce todavía la intensidad y duración de este nuevo episodio del fenómeno de El Niño, la población debería estar alerta, aunque sin alarmarse”, dijo a Infobae el doctor en biología Juan José Neiff, magister en ecología acuática continental e investigador principal del Conicet en Argentina.

El experto recordó que algunos episodios fuertes anteriores como los de los años 1982-1983 y 1997-1998 impactaron con inundaciones en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, en Sudamérica.

Temas Relacionados

Fenómeno de El NiñoEl Niño 2026ClimatologíaPrevención de desastresOrganización Meteorológica MundialCeleste SauloÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Residuos nucleares serán encapsulados en la primera tumba subterránea permanente de Europa

El depósito de combustible radiactivo usado llamado Onkalo, se encuentra en la localidad de Eurajoki, en Filandia. El sistema puede durar más de 100.000 años bajo estrictos controles. Los detalles

Residuos nucleares serán encapsulados en la primera tumba subterránea permanente de Europa

Un estudio de Harvard reveló que las cirugías complejas pueden afectar la memoria de los adultos mayores

La investigación siguió durante seis años a más de 500 personas después de una operación. Cuál es el patrón que se debería tener en cuenta antes de entrar al quirófano

Un estudio de Harvard reveló que las cirugías complejas pueden afectar la memoria de los adultos mayores

Un suplemento de longevidad podría estar basado en un principio erróneo

El debate científico se centra en si la reducción de NAD+ en determinados tejidos, como músculos y cerebro, puede influir realmente en el envejecimiento

Un suplemento de longevidad podría estar basado en un principio erróneo

Simularon la evolución del COVID en el laboratorio y detectaron puntos clave para prevenir la próxima pandemia

Un equipo internacional liderado por el Instituto Weizmann de Israel recreó el proceso que llevó al SARS-CoV-2 desde su cepa original hasta variantes altamente infecciosas como Ómicron. Qué descubrieron sobre el comportamiento viral

Simularon la evolución del COVID en el laboratorio y detectaron puntos clave para prevenir la próxima pandemia

Incendios forestales: se quemaron menos hectáreas a nivel global pero detectan récord de daños y evacuados

Investigadores de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Portugal y Tailandia analizaron los registros de 2025. La incidencia del cambio climático

Incendios forestales: se quemaron menos hectáreas a nivel global pero detectan récord de daños y evacuados
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Andrés ‘el Gury’ Rodríguez se despachó contra Iván Cepeda por recordarle escenas con el bate en Medellín: “Representa ponerles límites a los violentos”

Andrés ‘el Gury’ Rodríguez se despachó contra Iván Cepeda por recordarle escenas con el bate en Medellín: “Representa ponerles límites a los violentos”

Critican al hijo menor de AMLO por cenar en restaurante de lujo famoso por sus filetes con oro comestible

Mafe Carrascal insistió en invitar a Juan Daniel Oviedo a un café y envió mensaje a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López

Un dirigente de la federación alemana de fútbol pide boicotear el Mundial 2026: “La amenaza potencial es mayor ahora que en la década de 1980”

María Fernanda Cabal pidió a las autoridades actuar contra Gustavo Petro y lo acusó de apoyar a Iván Cepeda: “Debe ser destituido”

INFOBAE AMÉRICA

El hallazgo de piezas medievales de ajedrez explica su éxito durante la era medieval

El hallazgo de piezas medievales de ajedrez explica su éxito durante la era medieval

Netanyahu aseguró que Israel trabajará contra el actual gobierno de Irán: “Es un régimen de terror destinado a desaparecer”

La “excavación del siglo” y un misterio de 2.000 años: descubren el París romano bajo la explanada de Notre Dame

“Yo quiero que ese hombre pague”: Madre exige justicia ante el femicidio de su hija en Nicaragua

Banderas al viento en la frontera: El Salvador dota de útiles escolares a niños con doble nacionalidad

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Steven Spielberg sobre una de las reglas más importantes de Hollywood: “Soy responsable de la clasificación PG-13”

La confesión de Steven Spielberg sobre una de las reglas más importantes de Hollywood: “Soy responsable de la clasificación PG-13”

Madonna arranca el Mes del Orgullo con un video que tuvo que censurar en redes: “Nada como el amor de una madre”

La fortuna que dejó Marilyn Monroe y los millones recaudados tras su última voluntad

Metallica batió un récord histórico de asistencia en Berlín con su concierto en el Olympiastadion

Niall Horan habló sobre la muerte de Liam Payne: “Al principio, simplemente me negaba a creerlo. No podía aceptar que fuera real”