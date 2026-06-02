Vicepresidente Ulloa: El Salvador consolida su atractivo para la inversión extranjera directa con reformas económicas

Félix Ulloa destaca que El Salvador enfrenta el aumento del costo de la vida por factores como la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente. (Foto: cortesía)

El vicepresidente Félix Ulloa reconoció la preocupación de la población por el costo de la vida y explicó que la situación económica del país está marcada por factores externos, como la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente.

Detalló que el Ejecutivo ha implementado un plan de desarrollo económico en seis etapas, priorizando la seguridad alimentaria, la innovación y la logística. Ulloa destacó la llegada de inversión extranjera directa como elemento clave para la generación de empleo y la mejora de las condiciones económicas. “Vamos avanzando en muchas áreas que posicionan al país para ser un atractivo de la inversión directa extranjera”, dijo.

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El funcionario puso énfasis en la apuesta por la economía digital y el ecosistema fintech, señalando que El Salvador es el primer país en el mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal. Subrayó que la Comisión Nacional de Activos Digitales ha certificado más de cien empresas fintech, lo que ha convertido al país en un hub regional.

Ulloa recordó que la decisión inicial generó escepticismo en organismos internacionales, pero que, tras negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ajustar la legislación, El Salvador superó el riesgo país y se consolidó como destino atractivo para empresas tecnológicas.

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Percepción internacional y validación popular

Al abordar la percepción internacional y la validación popular de la gestión actual, Ulloa señaló el papel de las encuestas y la experiencia de visitantes extranjeros en la construcción de la imagen del país. Durante la entrevista en el programa Diálogo, mencionó que las encuestas de CID Gallup reflejan altos niveles de aprobación para el presidente Nayib Bukele. “Más del 90% de los salvadoreños están satisfechos con el gobierno que eligieron”, sostuvo.

Encuestas de CID Gallup reflejan una aprobación gubernamental de más del noventa por ciento. (REUTERS/Jose Cabezas)

El funcionario explicó que, adicionalmente a los estudios de opinión, la llegada de más de cuatro millones de turistas al país en el último año ha contribuido a proyectar una imagen positiva en el exterior. Ulloa sostuvo que la verificación directa de los visitantes y periodistas extranjeros contrasta con la narrativa negativa que, según él, han promovido algunos exfuncionarios y ciertos medios internacionales. “La experiencia directa de quienes vienen al país desmiente muchas versiones que circulan afuera”, afirmó.

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Gobernabilidad, integración y reformas institucionales

Sobre la democracia y la gobernabilidad, Ulloa señaló que el respaldo popular al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa constituye el principal indicador de representatividad. Subrayó que el funcionamiento democrático se expresa tanto en la elección del presidente como en la de los diputados. “Eso es democracia. Es el poder del pueblo”, expresó. Recordó que, tras los bloqueos institucionales de años previos, los resultados electorales recientes han permitido avanzar en proyectos de transformación, dotando al país de mayor estabilidad política.

En materia de integración centroamericana y política exterior, Ulloa explicó que el país impulsa una diplomacia económica integracionista. Destacó la importancia del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y relató que, aunque el organismo atraviesa una crisis institucional, El Salvador ha presentado propuestas para fortalecer su funcionamiento y evitar la parálisis administrativa. Subrayó que la unión regional permite a Centroamérica ganar relevancia y oportunidades en el escenario global. “Somos prácticamente irrelevantes uno por uno, pero como región podemos ser una de las principales economías de América Latina”, indicó.

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El Salvador impulsa reformas constitucionales y una diplomacia económica regional para fortalecer la integración centroamericana y atraer nuevas oportunidades. (Crédito: @ECastroES)

Al referirse a las reformas constitucionales, el vicepresidente repasó los cambios recientes en los ciclos electorales y la estructura institucional. Explicó que se ha establecido un ordenamiento de los periodos de elección de presidente, diputados y magistrados en múltiplos de tres años, lo que ha recibido reconocimiento internacional.

Ulloa señaló que, si bien la comisión que presidió propuso un nuevo proyecto constitucional, los cambios se irán implementando gradualmente conforme a los tiempos políticos. “Se van a ir haciendo grandes transformaciones”, comentó.

Para Ulloa, el avance institucional y la estabilidad política son el resultado de un proceso en curso, articulado por el respaldo ciudadano y la visión de un liderazgo enfocado en la transformación.

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