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Receta de pizza en cono, rápida y fácil

Una versión práctica de la clásica masa rellena, pensada para comer fácil y sin complicaciones en cualquier momento

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Cinco conos de pizza recién horneados sobre una mesa de madera rústica, con queso mozzarella derretido y estirándose, y salsa de tomate brillante.
La pizza en cono ofrece una versión moderna y portátil de la pizza tradicional, perfecta para comer en cualquier lugar, sin platos ni cubiertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza en cono despierta la curiosidad de grandes y chicos, combina pizza tradicional en formato de snack. Esta presentación innovadora transforma la experiencia clásica de comer pizza, adaptándola a un estilo más práctico y moderno, ideal para quienes buscan opciones portátiles y fáciles de consumir.

El formato cónico permite disfrutar todos los sabores característicos de la pizza, como la masa crujiente, el queso fundido y los ingredientes preferidos, sin necesidad de platos ni cubiertos.

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Por su versatilidad, la pizza en cono se popularizó en ferias, eventos y reuniones familiares, convirtiéndose en una alternativa atractiva tanto para niños como para adultos. Además, su tamaño y presentación facilitan compartir en grupos, preparar variedades con distintos rellenos y experimentar con combinaciones de sabores.

Al ser sencilla de preparar en casa, la pizza en cono invita a involucrar a los más chicos en la cocina, fomentando la creatividad y el disfrute en la elaboración. Esta versión práctica de la pizza responde a una tendencia actual: comidas fáciles de transportar, pensadas para consumir en movimiento o fuera del hogar, sin resignar sabor ni calidad.

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Qué es la pizza en cono

En Argentina, la pizza en cono se ofrece en ferias y eventos por su formato portátil, que permite comerla sin ensuciarse las manos.

Receta de pizza en cono

Primer plano de una pizza en cono dorada y crujiente, rellena con queso mozzarella fundido, salsa de tomate y jamón. Hilos de queso derretido gotean. Fondo de cocina difuminado.
El formato cónico de la pizza facilita saborear la masa crujiente, el queso fundido y diversos ingredientes en un solo bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza en cono es una variante donde la masa se moldea en forma de cono, se hornea brevemente y se rellena con salsa de tomate, queso y los ingredientes favoritos. Se termina en el horno hasta que el queso funda y la masa queda crujiente por fuera.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina 000
  • 10 g de levadura seca
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 150 ml de agua tibia
  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • 100 g de jamón cocido (opcional)
  • 100 ml de salsa de tomate para pizza
  • Orégano seco al gusto
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Aceite extra para aceitar los moldes

Cómo hacer pizza en cono, paso a paso

Manos de cocinero rellenan conos de masa cruda con salsa de tomate, mozzarella y jamón sobre una mesada de madera, con algunos conos dorados en moldes metálicos.
Esta receta fácil de pizza en cono requiere solo 35 minutos entre preparación y cocción, ideal para quienes buscan opciones rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar 5 minutos hasta que espume.
  2. En un bol, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar el aceite y la mezcla de levadura.
  3. Mezclar y amasar hasta formar un bollo liso y elástico. Tapar y dejar leudar 20 minutos en lugar tibio.
  4. Dividir la masa en porciones y estirar en tiras de un cm de grosor.
  5. Aceitar conos metálicos o de papel aluminio y enrollar cada tira sobre el molde, superponiendo apenas los bordes.
  6. Pincelar cada cono con huevo batido para un dorado más parejo.
  7. Hornear a 200°C por ocho minutos, hasta que apenas doren.
  8. Retirar los conos de los moldes con cuidado. Rellenar con salsa, jamón y mozzarella.
  9. Espolvorear orégano y llevar nuevamente al horno hasta que el queso funda y la masa esté dorada y crujiente.
  10. Consejo: No sobrecargar de relleno, así el queso se funde bien y la masa no se humedece.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre ocho y 10 conos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 8 g

Cabe recalcar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conos de pizza horneados y dorados en recipientes transparentes: algunos listos para refrigerar y otros envueltos para congelar, sobre una encimera de cocina limpia.
La conservación de la pizza en cono es sencilla: se puede guardar en heladera por dos días o freezar la masa por un mes para comidas rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta dos días en recipiente hermético. Se puede freezar (sin el relleno) hasta un mes. Esta receta facilita la organización de comidas rápidas y deliciosas siempre. Ideal para reuniones, picnics o eventos improvisados en casa.

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