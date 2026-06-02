El exigente plan de Lionel Scaloni antes del Mundial y el primer equipo de Argentina que paró de cara al amistoso con Honduras

Argentina puso en marcha el plan de actividades en Estados Unidos (Foto: AP Foto/Charlie Riedel)

El estrecho camino rumbo al Mundial 2026 comienza a afinarse cada vez más. Argentina debe pulir los últimos detalles para defender la corona obtenida en Qatar 2022 a lo largo de estos 14 días que tiene disponibles hasta el debut contra Argelia en el Kansas City Stadium. Es en ese marco que Lionel Scaloni diseñó un exigente plan para tener a los 26 convocados a tope, con el foco puesto en recuperar a los lesionados que están atravesando la etapa final de rehabilitación.

El entrenador tiene por delante los duelos de preparación contra Honduras e Islandia que le servirán para medir el cuadro de situación del equipo. La idea que ronda en la cabeza del cuerpo técnico es la de utilizar a todos –o casi todos– los jugadores durante los amistosos. De algún u otro modo, probarlos antes de que suene el pitazo inicial el martes 16 de junio contra Argelia.

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Los movimientos iniciales en el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, el bunker deportivo de Argentina en Estados Unidos, dieron una primera pincelada del equipo que podría saltar al terreno este sábado 6 de junio en el Kyle Field de la Universidad de Texas. Con los jugadores que tuvo a disposición, el de Pujato paró a Gerónimo Rulli, Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

Si bien es demasiado aventurado asegurar que este va a ser el equipo para chocar con Honduras, sirve para visualizar un pantallazo de lo que podría saltar al campo de juego el fin de semana. Ese es un equipo con los que hoy tiene disponibles en Kansas, con el detalle de la aparición de un Capaldo que viajó como apellido de emergencia ante un lateral derecho que todavía tiene a sus dos propietarios afrontando los tramos finales de sus rehabilitaciones.

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El técnico todavía no tiene en plenitud a Emiliano Dibu Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi, pero sabe que contra Islandia (martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama) buscará que todos sumen rodaje, inclusive estos tocados.

En las últimas horas, Cuti Romero y Julián Álvarez empezaron a trabajar a la par del resto y con pelota, pero Messi, Montiel, Paredes, Molina y Dibu siguen con tareas diferenciadas. Mientras el lateral derecho tiene en Estados Unidos a Capaldo y Agustín Giay como alternativas fuera de la lista, en el plan de acción del cuerpo técnico está estipulado respetarle el lugar a los 26 confirmados para la Copa del Mundo. Si bien tiene chances de hacer modificaciones hasta 24 horas antes del primer partido (15 de junio), no hay en el horizonte vientos de cambios. Obviamente, esa receta podría modificarse si sucede un imponderable en los amistosos o no responden a la exigencia de los duelos de preparación.

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Cuti posiblemente sumará algunos minutos contra Islandia, algo que también haría el capitán Messi. No están, al día de hoy, entre los apellidos posibles para jugar contra Honduras. Un caso similar ocurre en el lateral derecho con Molina y Montiel, quienes saltarían a la cancha frente a los islandeses el martes 9 para llegar con rodaje a la Copa del Mundo.

De este enfoque de exigencia habría que correr al Dibu, que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha el pasado 20 de mayo en la final de Europa League con Aston Villa y se proyecta tenerlo debajo de los tres palos recién para el debut contra Argelia. “Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, escribió el arquero de 33 años en sus redes sociales tras la primera práctica y luego de ser visto con un yeso en las últimas horas aquí. El de Mar del Plata es uno de los que quiere jugar cada partido de Argentina y es un firme candidato a convertirse en el guardametas con más partidos y más vallas invictas debajo de los tres palos nacionales, récord que hoy pertenece a Sergio Chiquito Romero. Pero su salud y la inmediatez de la Copa del Mundo lo obligará a descansar para no arriesgar sin sentido.

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El otro asterisco en el plan de rigurosidad está sobre la figura de un Leandro Paredes que terminó el semestre con Boca Juniors con un desgarro grado 1 que obliga a seguirlo día a día para entender su disponibilidad. De base, el mediocampista de 31 años, inicialmente, apunta a estar para el estreno mundialista ante los argelinos.

La nómina bajo las ordenes de Scaloni tiene a los 26 convocados, pero también a otros ocho jugadores que se entrenan con el equipo: Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Máximo Leguizamón (Tigre), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) y Agustín Giay (Palmeiras). Sólo Capaldo, Giay, Beltrán y Aranda figuran en la pre lista de 55 convocados que sirve como respaldo para eventuales reemplazos de última hora.

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La selección argentina está en marcha con el firme objetivo de defender la corona mundial y el sueño de convertirse en el tercer bicampeón mundial de la historia, después de Italia y Brasil.

LA LISTA DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

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Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), José Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter Milán).

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Infografía con los convocados por Lionel Scaloni para la selección argentina de cara al Mundial 2026.

Crédito imágenes: Infobae - Cristian Méndez