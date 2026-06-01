Receta de papas al horno con queso y panceta, rápida y fácil

El aroma de las papas dorándose en el horno tiene algo de ceremonia familiar. Un clásico de las mesas argentinas, ideal para compartir, que siempre saca una sonrisa cuando llega el frío o simplemente cuando hay ganas de algo rico y sin vueltas.
En Argentina, las papas al horno con queso y panceta son un comodín para cenas informales, picadas o como guarnición potente. Son rápidas, económicas y no requieren más que un puñado de ingredientes básicos que casi siempre hay en casa.
Receta de papas al horno con queso y panceta
Se trata de una preparación sencilla: papas cortadas en rodajas o cubos, horneadas hasta dorar, cubiertas con abundante queso fundido y panceta crocante. El toque final puede ser un poco de verdeo si hay ganas. Todo listo en pocos pasos, sin vueltas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 200 gr de queso cremoso (o mozzarella)
- 150 gr de panceta en tiras o cubos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de cebolla de verdeo (opcional)
Cómo hacer papas al horno con queso y panceta, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Pelar y cortar las papas en rodajas o cubos de 1 cm.
- En una fuente para horno, mezclar las papas con el aceite, sal y pimienta.
- Hornear durante 20 a 25 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y tiernas.
- Mientras tanto, dorar la panceta en una sartén, sin agregar aceite, hasta que quede crocante. Escurrir sobre papel.
- Cubrir las papas con el queso en trozos o rallado y la panceta dorada.
- Volver al horno 5 minutos más, hasta gratinar bien el queso.
- Al sacar, sumar cebolla de verdeo picada si se desea y servir caliente.
Consejos técnicos:
- Es clave que el horno esté bien caliente para que las papas queden crocantes.
- No amontonar demasiado las papas en la fuente para lograr un dorado parejo.
- El queso debe fundirse y gratinar, no secarse.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 17 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede recalentarse en horno o microondas. No se recomienda freezar porque el queso y las papas cambian de textura.
