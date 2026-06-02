Río Negro: un hombre de 58 años murió durante una fiesta electrónica en Cipolletti

La fiesta electrónica Visión se realizó en la Finca La Nonnina, en la provincia de Río Negro

Un ciudadano de Neuquén, de 58 años, murió durante la madrugada del domingo en una fiesta electrónica realizada en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

El episodio ocurrió cerca de las tres de la mañana, cuando la víctima, identificada como Guillermo Monti, se desplomó mientras fumaba un cigarrillo al aire libre en el complejo Finca La Nonnina: cayó de espaldas, golpeó la cabeza contra el suelo y comenzó a perder sangre por una herida en la nuca.

PUBLICIDAD

Vision: el evento en el que falleció Monti

Ante este dramático hecho, el hombre fue asistido por personal sanitario que ya estaba en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Murió antes de llegar al centro de salud y, a las 5:30, su cuerpo fue retirado del hospital. Para descartar indicios de criminalidad, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro dispuso la realización de la necropsia.

Los resultados de la autopsia

El procedimiento forense se llevó a cabo en la morgue judicial de General Roca. En el informe preliminar se determinó que la causa de la muerte fue un edema pulmonar y que había ausencia de rastros de criminalidad. También se descartó la intervención de terceros en el hecho.

PUBLICIDAD

Guillermo Monti había salido a fumar un cigarrillo al aire libre y se desplomó: su nunca dio contra el piso y le produjo una herida de gravedad

Según fuentes judiciales, consultadas por Infobae, aclararon que “no fue posible establecer la presencia de sustancias en el torrente sanguíneo”. El fallecimiento se atribuyó a un paro cardiorrespiratorio tras la caída y el golpe en la cabeza.

Un testigo y amigo de Monti declaró, según le confiaron a Infobae fuentes con acceso al expediente, que el hombre había advertido antes de llegar al evento que sentía "dolores en el pecho" y “una sensación extraña en el cuerpo”. Ese elemento quedó incorporado a la reconstrucción de las horas previas a la muerte.

PUBLICIDAD

Las condolencias de los organizadores de la fiesta

La divergencia también alcanzó el punto de las sustancias. Mejor Informado publicó, con base en fuentes ligadas a la investigación, que durante la inspección de sus pertenencias, los investigadores encontraron cuatro bolsas pequeñas tipo Ziploc.

De acuerdo con este medio una de esas bolsas contenía tres cigarrillos armados, dos tenían una sustancia rosada y otra guardaba un pequeño papel vacío. Ese medio añadió, citando fuentes confiables, que los cigarrillos serían porros de marihuana, que el papel estaría pintado con LSD y que la sustancia rosa sería tusi, conocida como “cocaína rosa“.

PUBLICIDAD

La información posteada por los organizadores de Vision antes de la fiesta del sábado 30 de mayo

La organización de Vision se pronunció después del fallecimiento con un mensaje en redes sociales: “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Guillermo Monti. Un gran amigo de nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, seres queridos y amistades en este doloroso momento. Haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Asimismo acompañamos y respetamos el dolor de su familia y seres queridos. Pidiendo consideración y respeto mientras atraviesan esta difícil situación. Lo recordaremos con cariño y afecto”.

Concurrentes al evento dijeron que la música se detuvo unos 15 minutos antes de lo previsto y que el cierre se produjo a las 5:45 por lo sucedido con Monti.

PUBLICIDAD