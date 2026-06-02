Franco Colapinto contó su preparación para Mónaco y por qué el Gran Premio tiene “el día más importante del año” en la F1

Colapinto y su Alpine a la salida del túnel en Mónaco (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Después de unas semanas de descanso, la Fórmula 1 volverá a salir a pista. Luego de un inicio de temporada complicado para la categoría debido a la cancelación de dos carreras (Bahréin y Arabia Saudita), se pondrá en marcha la saga de Grandes Premios en Europa y la primera parada será en Mónaco. Las calles del Principado recibirán a los mejores pilotos del mundo y uno de ellos será Franco Colapinto, que atraviesa su mejor momento con dos grandes actuaciones en Miami (7°) y Canadá (6°).

Algo similar sucede con Alpine, que cambió la cara después de un difícil 2025 en el que fue último en el campeonato de Constructores. Hoy, tras cinco fines de semana de actividad, el equipo con sede en Enstone marcha en el 5° lugar de la tabla tras sumar 35 puntos, 14 más que Racing Bulls. Por eso, en el paddock la escudería que nació en Francia es considerada como la primera de la zona media, tras los cuatro grandes (Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull).

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Antes de la actividad en Mónaco, Colapinto habló de cara a uno de los Grandes Premios más especiales de la temporada. “Ha sido una semana de descanso muy movida para el equipo desde la carrera en Montreal y una muy positiva mientras buscamos mantener nuestro fuerte impulso. Estuve en el simulador de inmediato el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una rápida visita a París en mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto! Después volví directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ocupada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año”, explicó el oriundo de Pilar en un comunicado que difundió Alpine.

Acto seguido, Franco puntualizó sobre el mítico trazado en las calles del Principado y dejó en claro su predilección. “El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto de carreras con los muros tan cerca, estoy deseando ver cómo se siente en los coches de este año, que son más ligeros y ágiles. Vivo en Mónaco, así que he visto cómo construyen el circuito cuando estoy en casa y no puedo esperar a salir a la pista yo mismo en la primera sesión de entrenamientos libres el viernes. Volvemos a un calendario tradicional, por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el trazado y ganar confianza en cada sesión”.

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Colapinto durante el GP de 2025

Por último, Colapinto remarcó lo importante que será la clasificación para soñar con volver a sumar puntos en Mónaco. “Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos para empujar al máximo. Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año. Va a ser un fin de semana agitado y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y continuar con nuestro sólido rendimiento”, concluyó.

El argentino sumó 15 puntos en lo que va de la temporada y se ubica en el 11° puesto en el campeonato de pilotos, que lidera Kimi Antonelli con 131 puntos gracias a ganar cuatro de los cinco Grandes Premios que se corrieron. Por su parte, Pierre Gasly también mostró un sólido arranque con 20 unidades luego de las pruebas en Australia, China, Japón, Miami y Canadá. ¿Cómo espera el francés el primer fin de semana de la temporada europea? “Estoy deseando que llegue este fin de semana en Mónaco, uno de mis Grandes Premios favoritos de la temporada. Es uno de esos circuitos con tanto prestigio e historia, que es un placer conducir un coche de Fórmula 1 aquí cada año. La clasificación es obviamente un momento destacado para nosotros los pilotos, ya que es cuando estamos absolutamente al límite y se tiene esta increíble descarga de adrenalina, una sensación única que solo unos pocos podemos experimentar”, dijo el número 10.

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Y completó: “Venimos de nuestro mejor resultado de equipo de la temporada en Canadá con una gran cantidad de puntos. Aunque esto es bastante positivo, sabemos que el fin de semana estuvo lejos de ser sencillo por muchas razones diferentes. Pasé un tiempo en Enstone la semana pasada en el simulador y con los ingenieros para trabajar en muchas cosas mientras intentamos mejorar mi comodidad en el coche. Hemos estado dedicando muchas horas para estar preparados para este doblete en Mónaco y Barcelona, donde nuestro objetivo es continuar nuestra racha de puntos. También inicio esta semana de carrera con una sonrisa después de que el PSG ganara la Champions League por segunda vez consecutiva. ¡Eso ciertamente me hizo feliz y espero poder estar igual de contento este fin de semana con otra buena actuación en el coche!”.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Mónaco)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

Domingo 7 de junio

Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

El circuito de Mónaco de la F1 2026