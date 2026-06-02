Receta de sorrentinos de calabaza asada, rápida y fácil

Sorrentinos de calabaza asada recién servidos, listos para disfrutar con salsa de manteca y salvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfume dulce de la calabaza asada y el queso fundido despierta recuerdos de domingos en familia, cuando las pastas caseras eran el corazón de la mesa argentina. En muchos hogares, la llegada de los sorrentinos de calabaza asada señala una celebración, una excusa para juntarse y compartir una receta que fusiona la creatividad local con la tradición italiana.

Este plato se disfruta especialmente durante el otoño y el invierno, cuando la calabaza está en su mejor momento y se busca el confort de una comida casera y abundante. En Argentina, los sorrentinos son un clásico que se adapta a todos los gustos: la versión de calabaza asada es favorita de vegetarianos, pero conquista por igual a todo el mundo gracias a su textura suave y sabor delicado.

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Receta de sorrentinos de calabaza asada

Los sorrentinos de calabaza asada son una pasta rellena de forma redonda y generosa, elaborada con una masa suave y un relleno cremoso a base de pulpa de calabaza asada, quesos y condimentos. Se cuecen en agua hirviendo hasta que suben a la superficie y suelen servirse con salsa de crema, fileto o manteca y salvia.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 15 minutos

Preparación: 45 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Masa casera estirada y sorrentinera en acción: el secreto de una pasta perfecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 gr de calabaza (tipo anco o cabutia)

250 gr de ricota fresca

150 gr de queso mozzarella

50 gr de queso parmesano rallado

1 huevo

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

300 gr de harina 0000

2 huevos (para la masa)

1 cucharada de aceite de girasol

Agua, cantidad necesaria

Cómo hacer sorrentinos de calabaza asada, paso a paso

Asar la calabaza: Precalentar el horno a 200 °C. Cortar la calabaza al medio y cocinar con cáscara hacia abajo hasta que esté bien blanda (aprox. 30 minutos). Dejar enfriar, retirar la pulpa y pisar hasta obtener un puré bien seco. Preparar el relleno: Mezclar el puré de calabaza frío con la ricota, el queso mozzarella rallado, el parmesano, 1 huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Hacer la masa: En un bol, colocar la harina, hacer un hueco en el centro y agregar los 2 huevos, el aceite y una pizca de sal. Unir y amasar hasta lograr un bollo liso. Tapar y dejar descansar 15 minutos. Estirar la masa: Dividir la masa en dos. Estirar cada parte con palote hasta lograr un grosor de 2 mm, espolvoreando con harina si hace falta. Formar los sorrentinos: Colocar la masa sobre la sorrentinera enharinada. Distribuir montoncitos de relleno en cada hueco. Tapar con la otra lámina de masa, presionar para sellar y cortar los sorrentinos. Cocinar: Hervir abundante agua con sal. Agregar los sorrentinos y cocinar hasta que suban a la superficie (4 a 5 minutos). No sobrecocinar para evitar que se rompan. Servir: Escurrir y acompañar con la salsa elegida. La salsa de manteca y salvia o una crema suave realza el sabor de la calabaza.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

Textura suave y color dorado del relleno, realzados por una salsa ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 47 gr

Proteínas: 15 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses. Congelar crudos y hervir directamente sin descongelar.