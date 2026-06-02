En medio de datos de inflación todavía altos, cuáles son los precios que bajaron según Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante la Cámara de Comercio Argentino Brasileña datos sobre la evolución de precios y subsidios.

Tras la desaceleración de la inflación en abril, y la afirmación de que en mayo estará por debajo del 2,6%, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que, producto de la leve apertura comercial, bajaron los precios en determinadas industrias y hoy es más accesible para los argentinos comprar ciertos productos; sin embargo, reconoció que el peso de las tarifas aumentó, aunque sostuvo que quienes necesitan un subsidio lo tiene.

Durante una exposición ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras), Caputo describió que la economía nacional atraviesa un proceso de modificación de los precios relativos. En su análisis, esta situación se vincula directamente con la competencia y el acceso ampliado a productos, aun cuando el comercio exterior sigue restringido y representa apenas el 30% del Producto Bruto Interno (PBI), lejos del 90% que consideró adecuado para el país.

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“Estamos en un modelo en donde esta competencia genera una situación mucho más favorable para los argentinos porque hoy tienen acceso a mucha mayor variedad de productos y a mejores precios”, afirmó. Y en base a un gráfico de barras comenzó a leer de la presentación que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, calzado registró una caída del 30% en términos reales, las prendas de vestir bajaron 36%, el equipamiento y mantenimiento del hogar se redujo 22% y los vehículos retrocedieron 12,8%. En materia de salud, los productos medicinales descendieron menos del 10%, mientras que la canasta básica alimentaria disminuyó 9,6 por ciento.

Aunque el ministro subrayó que existen rubros que muestran incrementos. “Hay otras cosas, por supuesto, que han subido, como la educación, un 26%”, señaló Caputo, quien también reconoció que las tarifas subieron aunque sin leer que lo hicieron un 112,1%. “Subieron fundamentalmente tarifas, electricidad, gas y otros combustibles, cabe decir que la mayoría de la gente que necesita hoy subsidio lo tiene, sigue pagando un porcentaje muy bajo de la tarifa que no llega al 25%. Lo que hemos corregido acá es el subsidio a quienes lo pueden pagar, a los grandes usuarios y demás”.

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Tampoco habló de que el transporte subió 80,4% desde que llegó el Gobierno de Javier Milei. Siendo este un rubro que presionó sobre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) durante los últimos meses, producto del aumento del precio del combustible ante el conflicto en Oriente Medio y que el Gobierno busco contener solo autorizando aumentos en el boleto de colectivo del 6% para el periodo mayo-julio. Y con la ayuda de YPF que solo aumento el precio de los surtidores 1% y volvió a congelarlo por 45 días hasta el 1° de julio.

La evolución de los precios y los subsidios fue dispar entre los distintos sectores. Mientras algunos rubros exhibieron bajas o subas menores a la inflación, las tarifas de servicios públicos y el transporte concentraron los mayores incrementos. Siendo este un punto que exponen las últimas encuestas respecto al malestar de los argentinos no solo esperan que desacelere la inflación sino también recomponer el poder de compra.

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El monitor de Opinión Pública de Zentrix indicó que siete de cada diez argentinos no creen que el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) refleje adecuadamente la variación de precios que viven. Y más de ocho de cada diez afirmaron que su salario no le gana a la inflación. Es que la sociedad evalúa la economía no solo por la velocidad de los precios, sino por su capacidad concreta de recomponer poder de compra, previsibilidad y bienestar

Las maniobras con las tarifas

En el gráfico que mostró el ministro Caputo durante su presentación ante empresarios brasileños, se expuso que desde noviembre hasta mayo según el Indice de Precios al Consumidor (IPC), las tarifas de los servicios públicos subieron más de un 100%. Sin embargo, a los fines de desaceleración de la inflación, y con el pretexto del conflicto en Oriente Medio, el equipo económico llevo a cabo ciertas maniobras para moderar las presiones en los próximos meses.

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La semana pasada, la Secretaría de Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50%de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las tarifas de los servicios públicos subieron más de un 100% en esta gestión.

A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, la Secretaría de Energía fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base. “La bonificación extraordinaria es un instrumento de política pública que permite a la Secretaría de Energía proteger a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios”, destacaron en el comunicado.

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Se trata de una decisión estratégica por parte del equipo económico: aumentar el gasto público en subsidios para ayudar a la desaceleración de la inflación. A pesar de que implica riesgos en términos del superávit fiscal en un momento en donde la recaudación de impuestos arrastra nueve meses de caída más allá del repunte de mayo que se explica por el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.