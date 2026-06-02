Temporada de huracanes en el Atlántico: estos son los estados con mayor riesgo en 2026

Las previsiones de la NOAA y la FEMA señalan una temporada de huracanes en el Atlántico 2026 con menor actividad que el promedio histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de huracanes en el Atlántico 2026 comenzó el 1 de junio con previsiones que apuntan a una actividad menor que el promedio, aunque las principales zonas costeras de Estados Unidos siguen bajo alto riesgo de impacto por tormentas intensas. Las autoridades meteorológicas y de protección civil mantienen la vigilancia y reiteran la importancia de la preparación en áreas históricamente vulnerables.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), este periodo se extiende hasta el 30 de noviembre, con un pronóstico de entre 8 y 14 tormentas nombradas, de las cuales entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes y hasta 3 alcanzarían categoría mayor. El fenómeno de El Niño limitará el desarrollo de ciclones, pero no elimina la amenaza para las zonas de mayor exposición, conforme a reportes oficiales y análisis citados por Reuters.

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Las autoridades advierten que, pese a la expectativa de menor actividad, la exposición de estados costeros como Florida, Texas, Luisiana y las Carolinas mantiene la alerta institucional. El registro de huracanes recientes como Michael, Harvey, Ian y Katrina refuerza la importancia de la preparación ante eventuales tormentas, según estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional y documentos de FEMA.

¿Cuáles son los estados de EE.UU. con mayor riesgo de huracanes en 2026?

De acuerdo con la FEMA, las regiones más vulnerables a impactos de huracanes en 2026 son Florida, Luisiana, Texas, Alabama, Misisipi y las Carolinas. Estas áreas concentran históricamente la mayor cantidad de daños, tanto en infraestructura como en población directamente expuesta. El índice Expected Annual Loss de FEMA, que evalúa daños materiales, activos agrícolas y población, sitúa a Florida como el estado con mayor riesgo debido a su doble litoral en el Atlántico y el Golfo de México.

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Florida, en particular, ha experimentado múltiples impactos directos y devastadores por su ubicación geográfica. Según la NOAA, “el extenso litoral de Florida multiplica los puntos de acceso para sistemas tropicales provenientes de diferentes direcciones”. Luisiana y Texas también presentan alto nivel de vulnerabilidad por sus zonas costeras bajas y la cercanía a aguas cálidas, condiciones que favorecen el desarrollo de marejadas, lluvias intensas y daños severos en caso de huracán.

El registro histórico de eventos como el huracán Katrina en 2005, que dejó más de 1.300 víctimas y pérdidas por 125.000 millones de dólares (115.000 millones de euros), y el huracán Harvey en 2017, con daños estimados en 158.000 millones de dólares (146.000 millones de euros), refuerza la posición de estos estados dentro de las áreas de mayor exposición en el país, según archivos del Servicio Meteorológico Nacional y reportes de FEMA.

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Florida encabeza la lista de estados con mayor riesgo de huracanes en 2026 debido a su ubicación entre dos cuerpos de agua y alta densidad urbana. (EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich)

¿Por qué estas zonas son consideradas las más vulnerables?

La vulnerabilidad de estas regiones se explica por una combinación de factores: geografía, densidad poblacional, infraestructura y frecuencia histórica de impactos. Florida lidera la lista por su ubicación entre dos cuerpos de agua y una alta densidad urbana en zonas costeras. Luisiana y Texas destacan por sus extensos llanos, presencia de grandes ciudades cerca del litoral y la propensión a inundaciones severas.

En palabras de la FEMA, “las áreas costeras bajas y la exposición directa a sistemas tropicales hacen que las pérdidas en infraestructura y agricultura sean recurrentes año tras año”. En las Carolinas, el riesgo se incrementa por la trayectoria frecuente de tormentas que ascienden por la costa este, afectando a regiones densamente pobladas y con sistemas de drenaje limitados.

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¿Qué pronóstico oficial hay para la temporada de huracanes 2026?

La NOAA ha señalado que la temporada de 2026 será menos activa que el promedio histórico, con 8 a 14 tormentas nombradas, de las cuales entre 3 y 6 se convertirían en huracanes y hasta 3 podrían alcanzar categoría 3 o superior. Esto representa una reducción respecto al promedio anual de 14 tormentas, 7 huracanes y 3 mayores.

El informe de la Universidad Estatal de Colorado coincide en que la influencia de El Niño limitará el número de tormentas, aunque la amenaza local permanece. “Una sola tormenta puede provocar consecuencias importantes, aunque la actividad general sea baja”, explica la NOAA en su reporte estacional.

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El fenómeno de El Niño limitará la formación de huracanes en el Atlántico, pero no elimina la amenaza para las zonas costeras de alto riesgo de Estados Unidos. (AP Foto/Eric Gay)

¿Cómo afecta El Niño al desarrollo de huracanes en el Atlántico?

El fenómeno de El Niño consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que incrementa la cizalladura del viento en el Atlántico y dificulta la formación y consolidación de sistemas ciclónicos. Según la NOAA y la Oficina Meteorológica del Reino Unido, El Niño suele reducir la actividad de huracanes en el Atlántico, aunque podría favorecer el desarrollo de tormentas en el Pacífico.

El pronóstico para 2026 es que El Niño se mantenga durante la mayor parte de la temporada, lo que sostiene la previsión de menor actividad. Sin embargo, expertos de la NOAA advierten que “no se puede descartar la ocurrencia de eventos severos en regiones vulnerables, incluso en años de baja actividad general”.

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¿Qué impacto han tenido los huracanes recientes en las zonas de mayor riesgo?

Los huracanes de la última década han dejado secuelas considerables en Florida, Texas, Luisiana y las Carolinas. El huracán Michael en 2018, el huracán Ian en 2022, y el huracán Beryl en 2024, figuran entre los eventos más destructivos registrados. Estas tormentas provocaron daños materiales millonarios, desplazamiento de miles de personas y afectaciones prolongadas en servicios básicos.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, declaró a medios estadounidenses que las acciones de preparación incluyen simulacros periódicos, inversiones en infraestructura resiliente y campañas de información pública. “La coordinación entre agencias estatales y federales es clave para responder de manera efectiva ante el impacto de un huracán”, señaló Landry, según declaraciones recogidas por Reuters.

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Las áreas más vulnerables según el índice Expected Annual Loss de FEMA incluyen Florida, Luisiana, Texas, Alabama, Misisipi y las Carolinas por factores geográficos y poblacionales. (REUTERS/Edmund D. Fuente)

¿Qué recomienda FEMA para los residentes de zonas críticas?

La FEMA y la NOAA insisten en la importancia de estar preparados, aun en años de baja actividad prevista. Entre las recomendaciones clave se encuentran:

Mantener un plan de emergencia familiar actualizado.

Disponer de suministros básicos (agua, alimentos, medicamentos) para varios días.

Revisar y conocer las rutas de evacuación locales.

Inscribirse en sistemas de alertas oficiales y mantener cargados los dispositivos móviles.

Verificar la cobertura de seguros ante riesgos de huracán y daños por inundaciones.

“Prepararse con anticipación reduce el impacto de las emergencias y acelera la recuperación”, indica la FEMA en su guía para la temporada 2026.

¿Qué deben esperar los habitantes de las zonas de alto riesgo durante esta temporada?

Aunque el pronóstico apunta a una temporada menos activa, los organismos oficiales mantienen la alerta durante todo el periodo. La evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas podría modificar las previsiones, por lo que es fundamental atender las actualizaciones de la NOAA, la FEMA y otras autoridades.

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Los sectores residenciales, comerciales y agrícolas de Florida, Texas, Luisiana, Alabama, Misisipi y las Carolinas siguen siendo los más expuestos a daños, interrupciones y evacuaciones potenciales. Los expertos reiteran que la vigilancia y la preparación deben mantenerse en todo momento, ya que una sola tormenta puede generar consecuencias de gran magnitud en estas áreas.