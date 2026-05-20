América Latina

Bolivia denunció ante la OEA hechos que “amenazan el orden democrático”

El Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos trata la situación boliviana este miércoles en Washington

Guardar
Google icon
Fernando Aramayo, canciller de Bolivia
Fernando Aramayo, canciller de Bolivia, en una imagen de archivo.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, denunció este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país se enfrenta a hechos que “amenazan el orden democrático”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, señaló Aramayo al inicio de su intervención y dijo que su país acude al Consejo Permanente porque los “desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro merecen la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana”.

PUBLICIDAD

Según el canciller, las manifestaciones “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y están orientadas a “generar desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno y alteración del orden democrático”.

El Consejo Permanente se reunió a solicitud de Bolivia, para dialogar sobre la “situación política” del país, en un encuentro que tuvo lugar en el Salón de las Américas en Washington, DC.

PUBLICIDAD

Fotografía del 18 de mayo de 2026 que muestra a manifestantes que se enfrentan con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez
Fotografía del 18 de mayo de 2026 que muestra a manifestantes que se enfrentan con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

A través de una videoconferencia, el canciller Aramayo detalló los hechos de violencia que se habían producido días antes en La Paz cuando marchistas de diferentes sectores protagonizaron enfrentamientos con la Policía, ataques a instituciones públicas y estaciones de transporte, además de agresiones contra la ciudadanía.

“El Gobierno boliviano reconoce y respeta el derecho a la protesta pacífica”, señaló Aramayo, pero remarcó que “ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración de los derechos fundamentales de la población”.

Bolivia atraviesa una escalada de conflictos sociales que iniciaron a principios de mayo con demandas sectoriales específicas, como aumentos salariales y mejoras en la calidad del combustible y en rechazo a una ley que autorizaba reformas agrarias. A pesar de que el Gobierno ha logrado neutralizar algunos focos de tensión con acuerdos sindicales, indígenas del altiplano iniciaron bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz, que asumió funciones en noviembre.

A dos semanas de los primeros piquetes, las protestas se han masificado y se han extendido territorialmente. Este miércoles, los medios locales reportaban 47 bloqueos en carreteras de al menos seis regiones del país.

Rodrigo Paz durante una conferencia de prensa en una imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales
Rodrigo Paz durante una conferencia de prensa en una imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

En este contexto, la administración de Paz ha convocado a los sectores sociales que tienen “demandas legítimas” al diálogo para negociar soluciones. Sin embargo, han advertido con procesos a quienes busquen desestabilizar al Gobierno.

“Nosotros vamos a actuar con dos instrumentos: el diálogo para los sectores legítimos y la ley en la mano para aquellos que están atentando contra la democracia”, señaló el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

La situación en Bolivia ha motivado el interés de la comunidad internacional. En los últimos días, ocho países latinoamericanos, además del gobierno de Estados Unidos y más de 30 expresidentes de América y España expresaron su preocupación por los estallidos sociales en Bolivia.

Este martes el secretario de Estado adjunto estadounidense, Christopher Landau, calificó las protestas como un intento de “golpe de Estado”.

El diplomático señaló que había conversado por teléfono con el presidente Paz y denunció que las protestas son un “golpe en marcha”. “Esto es un golpe financiado por esta alianza maligna de la política y la delincuencia organizada a lo largo de la región”, señaló el número dos del Departamento de Estado.

Temas Relacionados

BoliviaOEAConsejo de SeguridadOrganización de Estados AmericanosRodrigo PazFernando Aramayo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de El Salvador firman convenio de cooperación

La alianza entre ambas entidades busca fomentar el intercambio de conocimientos, facilitar el acceso a recursos técnicos y promover proyectos conjuntos para fortalecer el deporte inclusivo en el país

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de El Salvador firman convenio de cooperación

Empleo formal creció 3.21% en el primer trimestre de 2026 en República Dominicana

El incremento interanual de trabajadores formales alcanzó los 75,968 nuevos cotizantes respecto al mismo periodo de 2025, consolidando la tendencia de mayor formalización y cobertura social en el país caribeño

Empleo formal creció 3.21% en el primer trimestre de 2026 en República Dominicana

Canal de Panamá aplica medidas preventivas por El Niño para proteger reservas de agua

El fenómeno climático ya comenzó a alterar patrones atmosféricos y de lluvias, aumentando la presión sobre los recursos hídricos del país

Canal de Panamá aplica medidas preventivas por El Niño para proteger reservas de agua

El programa de consulados móviles de Guatemala facilitó casi 12 mil atenciones en Estados Unidos en abril

Las jornadas consulares itinerantes permitieron que miles de migrantes resolvieran gestiones fundamentales, como la obtención de pasaportes y certificados de nacimiento, sin necesidad de desplazarse a ciudades con sede fija

El programa de consulados móviles de Guatemala facilitó casi 12 mil atenciones en Estados Unidos en abril

La FAO lidera intercambio regional sobre Guías Alimentarias sostenibles en El Salvador

El encuentro se realizó de manera virtual e integró a funcionarios ministeriales, especialistas de organismos internacionales y miembros de la sociedad civil con el objetivo de desarrollar estrategias multilaterales para la seguridad alimentaria.

La FAO lidera intercambio regional sobre Guías Alimentarias sostenibles en El Salvador
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

Diputados, en vivo: la oposición perdió la pelea por interpelar a Adorni y LLA busca avanzar con la sesión por Zona Fría y la ley Hojarasca

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo: Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

El general (r) Gustavo Matamoros respondió a acusaciones por presuntos incumplimientos de pago a excolaboradores de su candidatura presidencial: “Fue antes de la campaña”

INFOBAE AMÉRICA

El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación

El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación

Un arlequín de Picasso superó los USD 42 millones en una subasta

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de El Salvador firman convenio de cooperación

Empleo formal creció 3.21% en el primer trimestre de 2026 en República Dominicana

Canal de Panamá aplica medidas preventivas por El Niño para proteger reservas de agua

ENTRETENIMIENTO

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'

Slash revela la canción que encendió su amor por la música y definió el ADN de Guns N’ Roses

“La película llegó cuando lo había perdido todo”: Miles Teller recordó el momento personal que marcó Paper Tiger