Guía práctica para aprovechar los beneficios de la flor de Jamaica en la alimentación diaria

La flor de jamaica destaca como aliada natural en el control de la presión arterial y el colesterol, según estudios clínicos recientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, culturas separadas por océanos llegaron a la misma conclusión por caminos distintos. En África occidental, donde la planta es originaria, los cálices secos del hibisco se hervían para tratar la fiebre y la presión alta. En México y el Caribe, el agua de Jamaica se convirtió en parte del paisaje cotidiano mucho antes de que alguien pensara en estudiarla en un laboratorio. En Egipto y Sudán, el karkadé —como se llama allí— acompaña reuniones sociales desde hace generaciones. En el sureste asiático, forma parte de la medicina tradicional con usos similares.

Lo llamativo no es que tantas tradiciones hayan recurrido a la misma planta, sino que la ciencia moderna, con sus ensayos clínicos, sus metaanálisis y sus modelos moleculares, llegó décadas después y encontró que esas tradiciones tenían razón.

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Dos investigaciones publicadas en la National Library of Medicine de los Estados Unidos lo confirman: una revisión sistemática con metaanálisis de 17 ensayos aleatorizados a cargo de investigadores de la Universidad de Leeds, y un estudio sobre los efectos del hibisco en la obesidad y frente al daño hepático.

La flor de Jamaica ofrece beneficios comprobados científicamente para reducir la presión arterial y el colesterol, con modos de consumo seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos trabajos documentan que la flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) reduce la presión arterial, mejora el perfil lipídico, protege el hígado y actúa sobre el metabolismo con mecanismos que hoy se conocen con precisión. La pregunta ya no es si funciona, sino cómo incorporarla de forma correcta para aprovechar todo lo que la evidencia respalda.

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Qué le hace la flor de Jamaica al cuerpo, según la ciencia

La revisión de la Universidad de Leeds, que analizó 17 ensayos clínicos con más de 800 participantes en total, encontró que tomar hibisco de forma regular bajó la presión arterial sistólica —el número de arriba en la lectura del tensiómetro— en casi 9 puntos de promedio. Para entender qué significa eso en la práctica: una reducción de apenas 5 puntos en ese valor se asocia con una caída del 9% en el riesgo de morir por una enfermedad coronaria.

El hibisco, además, logró ese efecto con resultados similares a los de medicamentos como el captopril o la hidroclorotiazida, los fármacos que los médicos recetan habitualmente para controlar la presión.

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Visualización científica que muestra un corazón humano saludable con un brillo rojizo, integrado con moléculas antioxidantes y pétalos de hibisco sobre un fondo médico azul oscuro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo es más sencillo de entender de lo que parece. Las antocianinas —los pigmentos que le dan al hibisco su color rojo intenso— bloquean parcialmente una enzima que el cuerpo usa para tensar los vasos sanguíneos. Al bloquearla, los vasos se relajan, la sangre circula con menos resistencia y la presión baja. Es, en esencia, el mismo principio que usan algunos de los antihipertensivos más recetados del mundo, solo que en versión vegetal.

Sobre el colesterol, el mismo análisis mostró que el hibisco redujo el LDL —el colesterol que se acumula en las arterias y aumenta el riesgo de infarto— en casi 7 mg/dL frente a placebo. Un ensayo con 42 pacientes con colesterol alto demostró que tomar 1.000 mg de extracto tres veces al día con las comidas lo redujo entre un 8% y un 14%. El hígado también se beneficia: el estudio documentó que el extracto de hibisco bajó los marcadores de daño hepático, redujo la grasa acumulada en el hígado y activó una enzima protectora que frena la oxidación de las arterias.

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El hibisco puede incorporarse fácilmente a la dieta mediante infusiones, cápsulas, aguas frescas, mermeladas, aderezos y postres saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto sobre el azúcar en sangre es más modesto. Los ensayos crónicos no encontraron una reducción significativa de la glucosa en ayunas, pero sí hay evidencia de que el hibisco frena las enzimas que descomponen los almidones durante la digestión, lo que evita los picos bruscos de azúcar después de comer. Para alguien con diabetes tipo 2 o tendencia a la resistencia a la insulina, ese efecto puede marcar una diferencia real en el día a día.

A ese conjunto de efectos se suma lo que la Universidad de Texas en El Paso documentó en su compilación botánica sobre la planta. Según la institución, los usos tradicionales del hibisco abarcan el sistema circulatorio, la presión arterial elevada, los niveles altos de grasa en la sangre, la diabetes y la obesidad. En México, el té sin azúcar se usa popularmente contra la tos.

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La ingesta regular de hibisco disminuye el colesterol LDL y muestra efectos positivos en pacientes con colesterol alto, según ensayos clínicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que la ciencia moderna aportó no fue contradecir esos usos, sino explicarlos: las flores contienen compuestos antioxidantes naturales que actúan contra diversos microbios —virus y bacterias— y que, al mismo tiempo, intervienen en los mecanismos que regulan la presión, el colesterol y el metabolismo de la glucosa. La tradición y el laboratorio, en este caso, apuntan en la misma dirección.

Para obtener estos beneficios, los estudios indican que se necesita una dosis superior a 1 gramo diario y al menos cuatro semanas de consumo continuo.

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El consumo de infusión de flor de jamaica, en dosis superiores a 1 gramo diario y durante al menos cuatro semanas, demuestra mayor efectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir la flor de Jamaica para obtener resultados

La forma más estudiada en los ensayos clínicos es la infusión de cálices secos. El protocolo estándar consiste en hervir un litro de agua, añadir entre 2 y 3 gramos de flores secas —equivalente a una o dos cucharadas colmadas—, mantener a fuego medio durante diez minutos y colar. Puede tomarse caliente o fría. La American Heart Association y estudios de la Universidad de Tufts utilizaron tres tazas diarias (aproximadamente 720 ml) como dosis efectiva para reducir la presión arterial en adultos prehipertensos.

Para quienes prefieren una ingesta más controlada, los ensayos clínicos emplearon cápsulas de extracto en dosis de entre 100 mg y 500 mg por día. La revisión de la Universidad de Leeds advierte que la biodisponibilidad de los compuestos bioactivos puede variar según el vehículo de administración, aunque los datos disponibles no permiten establecer cuál es el formato más eficiente en humanos.

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La flor de jamaica tiene contraindicaciones durante el embarazo, la lactancia y antes de cirugías, y posibles interacciones con fármacos antihipertensivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hibisco también puede integrarse en la alimentación a través de aguas frescas, mermeladas, aderezos para ensaladas, gelatinas y postres. Esa versatilidad facilita el consumo regular sin depender exclusivamente de la infusión. Tras beber el té, se recomienda enjuagar la boca con agua para neutralizar los ácidos naturales de la planta, que en contacto prolongado pueden ablandar el esmalte dental.

En cuanto a la dosis y el tiempo necesarios para notar efectos, la Universidad de Leeds establece que los resultados sobre la presión arterial fueron significativos con más de 1 g/día durante al menos cuatro semanas, y los efectos sobre los lípidos requirieron al menos 500 mg/día en el mismo período.

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El asesoramiento médico es fundamental antes de incluir el hibisco en la rutina, especialmente para personas con presión baja o en tratamiento farmacológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de seguridad apunta a no superar un litro diario de infusión en adultos —y la mitad en niños de alrededor de 35 kg—, cantidad que la WebMD registra como utilizada de forma segura durante seis semanas, con efectos adversos poco frecuentes como molestias gastrointestinales leves, gases o estreñimiento.

El hibisco está contraindicado durante el embarazo, ya que puede estimular el ciclo menstrual o comprometer la gestación, y se desaconseja también durante la lactancia; las personas programadas para cirugía deben suspender su consumo al menos dos semanas antes por su efecto sobre la glucosa en sangre.

La revisión de la Universidad de Leeds identifica dos interacciones farmacológicas relevantes: con la hidroclorotiazida, cuyo efecto diurético se potencia con riesgo de deshidratación, y con los inhibidores de la ECA —como el ramipril—, dado que el hibisco comparte ese mecanismo de acción. La Universidad de Texas en El Paso documentó además una posible interacción con el acetaminofén (paracetamol) en estudios con animales.

Las personas con presión arterial baja deben extremar la precaución, y en todos los casos la incorporación del hibisco como suplemento habitual debe consultarse con un profesional de la salud, especialmente cuando existe medicación de base.