Canal de Panamá aplica medidas preventivas por El Niño para proteger reservas de agua

El Niño suele provocar menos lluvias y temperaturas más altas sobre la vertiente del Pacífico panameño. Archivo

Tras la declaración de alerta de El Niño emitida por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el Canal de Panamá puso en marcha medidas preventivas de ahorro de agua para proteger las reservas que permiten operar la vía interoceánica y abastecer a más de la mitad de la población del país.

El fenómeno ya está influyendo en los patrones climáticos y vuelve a colocar bajo vigilancia los embalses Gatún y Alhajuela, luego de la crisis hídrica que obligó al Canal, por primera vez en su historia, a reducir los tránsitos diarios hace dos años.

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El IMHPA informó que se observan condiciones típicas asociadas a El Niño y que los modelos de predicción elevan por encima de 85% la probabilidad de que el fenómeno continúe durante los próximos meses. El Niño forma parte del ciclo natural El Niño-Oscilación del Sur y ocurre cuando las aguas del Pacífico tropical se calientan por encima de lo normal, alterando la circulación atmosférica, las lluvias, los vientos y las temperaturas en distintas regiones del mundo.

La alerta local coincide con reportes internacionales que advierten sobre un calentamiento progresivo del Pacífico ecuatorial. El Centro de Predicción Climática de NOAA señaló que El Niño tiene 82% de probabilidad de desarrollarse entre mayo y julio de 2026 y 96% de continuar entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

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El Canal de Panamá mantiene vigilancia permanente sobre los niveles de Gatún y Alhajuela tras la alerta de El Niño. AP

La Organización Meteorológica Mundial también indicó que el fenómeno impactará los patrones globales de temperatura y lluvia desde mediados de 2026.

En Panamá, este fenómeno suele provocar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos consecutivos, temperaturas elevadas, menor nubosidad y mayor radiación solar.

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Ese comportamiento presiona los embalses, reduce la recarga de ríos y acuíferos, afecta la agricultura y aumenta la demanda de agua en zonas urbanas, industriales y productivas. En el caso del Canal, el impacto es especialmente sensible porque cada tránsito requiere agua dulce almacenada en los lagos del sistema.

La administración canalera informó que desde finales de 2025 mantiene seguimiento continuo al escenario de El Niño, razón por la cual ha procurado conservar el embalse Gatún en niveles históricamente altos.

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Infografía sobre el fenómeno de El Niño en 2026, explicando sus causas, los cambios climáticos asociados y los efectos proyectados para Panamá, como sequías, temperaturas elevadas y menor lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aprovechó la temporada seca de 2026, considerada entre las más húmedas en los registros desde 1950, para fortalecer las reservas hídricas de Gatún y Alhajuela.

Los niveles observados esta semana muestran una posición más favorable que la registrada durante la crisis hídrica pasada. Gatún marcaba 85.58 pies y Alhajuela 238.37 pies, según la medición mostrada el 20 de mayo de 2026.

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Gatún se encuentra cerca de su nivel máximo operativo, que ronda los 87 pies, mientras que Alhajuela permanece en una zona alta frente a su escala operativa, con margen antes de niveles críticos. Esto no elimina el riesgo, pero da más espacio de maniobra.

El antecedente inmediato pesa sobre cualquier decisión. Entre 2023 y 2024, Panamá sufrió una fuerte sequía asociada a El Niño, con impactos sobre el Canal, el sector agropecuario y la disponibilidad de agua.

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La vía interoceánica tuvo que reducir los tránsitos diarios por primera vez en su historia debido a la caída de los niveles de los embalses, lo que generó demoras, mayores costos logísticos y presión sobre el comercio marítimo internacional.

Las esclusas neopanamax utilizan tinas de ahorro para disminuir el consumo diario de agua. Archivo

La reducción de tránsitos también golpeó las expectativas de ingresos del país, porque el Canal es uno de los principales activos económicos de Panamá.

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En la práctica, la sequía dejó claro que el agua no solo es un recurso ambiental, sino un factor estratégico para la competitividad, la seguridad hídrica, el abastecimiento humano y la estabilidad de una ruta por la que se mueve una parte importante del comercio mundial.

Como parte de las medidas activadas desde la última semana de diciembre de 2025, el Canal aplica esclusajes simultáneos cuando las dimensiones de los buques lo permiten, de manera que dos embarcaciones pequeñas puedan transitar en una misma esclusa y se reduzca el volumen total de agua utilizado.

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También mantiene el uso de tinas de ahorro en las esclusas neopanamax, con un ahorro diario estimado de un hectómetro cúbico de agua.

La administración canalera también utiliza compuertas interiores para disminuir el volumen de agua necesario en las cámaras, de acuerdo con la eslora de los buques, y suspendió temporalmente la generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar el almacenamiento de agua destinado al consumo humano y a la operación del Canal.

El Canal mantiene la programación de 38 tránsitos diarios mientras monitorea los escenarios climáticos Reuters

Por ahora, el Canal mantiene la programación de 38 tránsitos diarios y sus proyecciones no contemplan restricciones hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la entidad actualiza semanalmente los niveles de los embalses y evalúa escenarios hídricos deficitarios, especialmente porque los impactos más fuertes de eventos moderados o severos de El Niño suelen sentirse con mayor claridad al año siguiente, como ocurrió en 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024.

El Canal insiste en que las medidas operativas ayudan a optimizar el agua disponible, pero no sustituyen las soluciones estructurales. Por eso mantiene al Proyecto Río Indio como pieza clave de su estrategia de seguridad hídrica, con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento del sistema, fortalecer la resiliencia frente a sequías más frecuentes e intensas y garantizar tanto la operación de la vía como el suministro de agua para la población.