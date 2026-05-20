El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de El Salvador firman convenio de cooperación

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de El Salvador firman un convenio de cooperación para fortalecer el deporte inclusivo en el país. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El convenio firmado entre el Comité Olímpico de El Salvador y el Comité Paralímpico de El Salvador establece bases de cooperación entre ambas instituciones, respetando la autonomía de cada una. El acuerdo contempla apoyo técnico, intercambio de conocimientos, acompañamiento administrativo, promoción del deporte seguro y fortalecimiento de la participación de la mujer en el deporte. Además, incluye el desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a recursos formativos y técnicos para el movimiento olímpico y paralímpico en el país.

Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, indicó que uno de los pilares de su gestión ha sido la inclusión en el deporte. “Desde que iniciamos nuestra gestión hemos promovido la inclusión en el deporte y muestra de ello es que trabajamos de la mano con Olimpiadas Especiales El Salvador y siempre habíamos tenido interés de trabajar con el Comité Paralímpico”, afirmó. Señaló que el Comité Paralímpico posee experiencias de las que el Comité Olímpico puede aprender, al tiempo que también pueden aportar desde su trayectoria en el deporte convencional. “Creo que están haciendo bien las cosas, pero queremos apoyar y aportar desde nuestra trinchera ya que al final todos representamos a un mismo país”, agregó Bruni.

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Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador.

El Comité Olímpico de El Salvador pondrá a disposición del Comité Paralímpico todas sus herramientas, comisiones y áreas especializadas. Entre ellas se encuentran la Comisión Mujer y Deporte, la Comisión de Atletas, el programa Deporte Seguro y la Academia Olímpica Salvadoreña, dedicada a la formación y capacitación en el ámbito deportivo. El propósito es que el Comité Paralímpico refuerce las áreas que considere prioritarias, utilizando los recursos institucionales desarrollados por el Comité Olímpico. Bruni mencionó que la dirección deportiva también está abierta a colaborar, aportando conocimientos y estructura para nuevos proyectos.

Dentro del movimiento olímpico, Bruni mencionó que crece el interés en ampliar la oferta de competencias para atletas paralímpicos. Explicó que se trabaja para que en el futuro se celebren los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en la rama paralímpica, y calificó esta iniciativa como un avance para la región. Subrayó la relevancia de que El Salvador participe en estos procesos y que ambas instituciones colaboren en la organización y desarrollo de estos eventos deportivos.

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El acuerdo entre ambos comités prioriza el apoyo técnico, el intercambio de conocimientos y el acompañamiento administrativo para mejorar la gestión deportiva. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Bruni hizo referencia a los logros alcanzados por atletas paralímpicos salvadoreños, como Heather Aceituno y las recientes clasificaciones a los Juegos Paralímpicos de Invierno. Sostuvo que el Comité Olímpico reconoce esos avances y que la integración de esfuerzos refleja que los objetivos van más allá de intereses institucionales. “Creo yo que al final somos uno solo, y es lo que hemos dicho, que los objetivos son de país”, aseguró.

Carlos Ceceña, director presidente de la Comisión Normalizadora del Comité Paralímpico de El Salvador, consideró que el Comité Olímpico es un socio estratégico para el crecimiento del Comité Paralímpico. “El Comité Olímpico es un socio que tenemos que tener cerca, de quien aprender y de quien poder también nosotros aportar lo que en este sentido hemos avanzado”, expresó. Destacó que los estatutos del Comité Paralímpico permiten buscar alianzas para generar mejores condiciones para los paratletas, y que la relación con el Comité Olímpico responde a esa función. “Los estatutos establecen que es necesario formar alianzas para poder generar mejores condiciones para los paratletas; por eso consideramos que el Comité Olímpico de El Salvador es un socio estratégico del cual podemos aprender muchísimo y por eso debíamos tenerlos cerca”, dijo Ceceña.

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El desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a recursos formativos benefician tanto al movimiento olímpico como al paralímpico en El Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

En el ámbito administrativo, Ceceña señaló que la Comisión Normalizadora ha recuperado el control total de la ejecución presupuestaria, asegurando que cada recurso llegue al destinatario previsto y que la administración esté alineada con los objetivos de los paratletas. Resaltó el manejo riguroso de los fondos y la mejora en la gestión técnica, lo que ha permitido garantizar participaciones deportivas en lo que resta del año.

Ambos dirigentes expresaron que el convenio representa un paso hacia una mayor integración entre el deporte olímpico y paralímpico en El Salvador. Bruni afirmó: “Creo yo que al final somos uno solo”, mientras que Ceceña remarcó la importancia de aprender y aportar mutuamente en beneficio de los atletas.

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