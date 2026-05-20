Italia y Francia convocaron a los embajadores de Israel para protestar por el trato a los activistas de la Global Sumud Flotilla

El video de Ben Gvir burlándose de los activistas de la Flotilla

La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó este miércoles de “inaceptable” el trato dispensado por Israel a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos cuando intentaban romper el bloqueo naval sobre Gaza, después de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, difundiera un video en el que aparecía burlándose de los manifestantes esposados y de rodillas.

“Es intolerable que estos manifestantes, entre los que hay muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato, que viola la dignidad humana”, afirmó Meloni en un comunicado. “Italia exige también disculpas por el trato infligido a estos manifestantes y por el total desprecio mostrado hacia los pedidos explícitos del gobierno italiano”.

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La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó de "inaceptable" el trato a los activistas y exigió disculpas a Israel en un mensaje publicado en X (@GiorgiaMeloni)

La primera ministra pidió la liberación inmediata de los ciudadanos italianos detenidos y anunció que la Farnesina —el Ministerio de Asuntos Exteriores— convocaría al embajador israelí para reclamar aclaraciones formales.

A las pocas horas, Francia se sumó a la condena. El gobierno galo anunció que también había convocado al embajador israelí por las “acciones inaceptables” del ministro de Seguridad Nacional. “He pedido que se convoque al embajador de Israel en Francia para expresar nuestra indignación y obtener una explicación”, escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

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El video y la escena en Ashdod

Decenas de activistas de la Global Sumud Flotilla aparecen esposados y de rodillas en el puerto de Ashdod mientras el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir ondea una bandera israelí (Captura: cuenta de X de Itamar Ben Gvir)

Las imágenes fueron difundidas por el propio Ben Gvir en su cuenta de X, con la leyenda “Bienvenidos a Israel”. En el video se ve a decenas de activistas arrodillados en el suelo del puerto de Ashdod, con las manos atadas a la espalda y la frente contra el piso, custodiados por agentes del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí.

El clip comienza con una de las activistas gritando “Free, free Palestine” antes de ser reducida por los agentes y arrastrada fuera del paso del ministro. Con decenas de manifestantes esposados y de rodillas, Ben Gvir aparece luego ondeando una gran bandera israelí y gritando en hebreo: “Bienvenidos a Israel, somos los amos”. Otra escena muestra a los activistas en la cubierta de una nave militar mientras se escucha por los altavoces el himno nacional israelí. En un fragmento adicional, Ben Gvir discute con un manifestante y dice “así es como tiene que ser” cuando otro hombre es inmovilizado.

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El ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir reacciona ante los activistas de la Flotilla detenidos en el puerto de Ashdod este miércoles. (Oficina de Itamar Ben Gvir/Handout vía REUTERS)

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, los 430 activistas interceptados en el Mediterráneo oriental fueron trasladados a buques israelíes y están siendo identificados en Ashdod. Entre los detenidos hay 29 italianos. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que los dos primeros en regresar serán el diputado del Movimiento 5 Estrellas Dario Carotenuto y el periodista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, esperados este mismo miércoles por la noche.

Entre los más de 400 activistas a bordo se encontraba también la hermana de la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly.

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La reacción de la política italiana

Las imágenes también provocaron una reacción airada en toda la política italiana. La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, las calificó de “escalofriantes” y de “crímenes contra la dignidad humana”. Reclamó sanciones contra el gobierno de Benjamin Netanyahu y sus “ministros extremistas”, y pidió al gobierno italiano que levante el veto a la suspensión del acuerdo entre la Unión Europea e Israel “por manifiesta violación de los derechos humanos más básicos”.

El Movimiento 5 Estrellas habló de “tratos humillantes” y reclamó una intervención inmediata de la Cancillería. Angelo Bonelli, de la Alianza Verdes e Izquierda, definió al gobierno de Netanyahu como “peor que los piratas”.

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Desde la mayoría oficialista, los tonos fueron más cautos. La vicepresidenta del Senado, Licia Ronzulli, sostuvo que “no es a través de estas operaciones que se ayuda realmente a los palestinos”, aunque reafirmó la necesidad de proteger a los ciudadanos italianos involucrados.

Para este jueves está convocada una jornada de movilización permanente frente al Parlamento italiano, promovida por los organizadores de la Flotilla y diversas asociaciones propalestinas. Los activistas hablan de “acto de piratería” y reclaman la liberación inmediata de todos los detenidos.

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Choque dentro del gobierno israelí

El canciller israelí Gideon Sa'ar criticó duramente a Ben Gvir por el video con los activistas: "Tú no eres el rostro de Israel" (REUTERS/Eva Korinkova)

El video provocó también una disputa abierta dentro del propio gobierno israelí, y el propio primer ministro Benjamin Netanyahu terminó marcando distancia con su ministro.

“La forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la Flotilla no se condice con los valores y las normas de Israel”, dijo Netanyahu en un comunicado. “He instruido a las autoridades competentes para deportar a los provocadores lo antes posible”, añadió.

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Antes, el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, había criticado duramente a Ben Gvir en un mensaje en X. “Tú no eres el rostro de Israel”, escribió. “Con esta vergonzosa actuación, has causado daño deliberado al Estado y no es la primera vez. Has deshecho enormes, profesionales y exitosos esfuerzos realizados por muchísimas personas, desde soldados de las FDI hasta personal del Ministerio de Exteriores y muchos otros”.

La respuesta de Ben Gvir fue contundente. “Hay quienes en el gobierno aún no han entendido cómo hay que comportarse con los partidarios del terrorismo”, replicó. “Se espera del ministro de Exteriores de Israel que comprenda que Israel ha dejado de ser un niño al que se puede abofetear. Quien llega a nuestro territorio para apoyar al terrorismo e identificarse con Hamas recibirá una bofetada y no le daremos la otra mejilla”.

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Qué es la Global Sumud Flotilla

Activistas saludan desde uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla al zarpar del puerto de Marmaris, en el sur de Turquía, el 14 de mayo. La misión llevaba a bordo a 430 activistas, entre ellos 29 italianos (REUTERS/Dilara Senkaya)

La Global Sumud Flotilla partió la semana pasada desde Turquía con el objetivo de romper el bloqueo naval que Israel impone sobre Gaza desde 2007. Es el segundo intento reciente: el mes pasado, las fuerzas israelíes interceptaron un convoy anterior.

Tel Aviv ha calificado la misión como “una operación de propaganda al servicio de Hamas” y reivindica la legitimidad del bloqueo.

Un buque de la Marina israelí intercepta a la Global Sumud Flotilla en su ruta hacia Gaza, el 18 de mayo. Israel calificó la misión como "una operación de propaganda al servicio de Hamas" (Global Sumud Flotilla/Handout vía REUTERS)

Israel controla todos los puntos de acceso a Gaza, que durante la guerra desatada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 sufrió graves carencias de alimentos, medicamentos y suministros esenciales, con interrupciones totales de la ayuda en distintos momentos.